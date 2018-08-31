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Западные санкции пока не очень чувствительны для экономики, заявил Греф

Мировая экономика 31 Авг 2018
Западные санкции пока не очень чувствительны для экономики, заявил Греф
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09:0131.08.2018

(обновлено: 09:02 31.08.2018)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Санкции Запада не очень чувствительны для российской экономики в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем Россия их почувствует, заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала Россия 24.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фотоВ Европарламенте назвали санкции против России «нелепым фарсом»»Масштаб санкций сейчас таков, что в краткосрочной перспективе мы их не особо чувствуем, но в средней и долгосрочной перспективе они будут сказываться и на нашей экономике, и на мировой экономике. Тот объем санкций, который сегодня уже начинает работать, не касается только российской экономики, это США-Китай, США-Турция, Иран, Северная Корея и так далее. Если собрать это в общее и целое, боюсь, что мировая экономика это все почувствует», — сказал Греф.

Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается. Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.



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