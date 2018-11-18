Запад выделит Украине транш на поддержку зомби

Дмитрий Лекух

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина рассчитывает получить новый кредит от Международного валютного фонда до конца 2018 года. Премьер отметил: правительство не пойдет на поводу у оппозиционных партий, требующих отмены повышенных тарифов на газ для частных домохозяйств.

Украина заняла денег под «нереально дорогой» процент: секрет успехаЗаявление, отметим, было сделано на фоне облетевшей весь мир телевизионной картинки: люди выходят на несанкционированные акции, врываются в административные помещения, берут штурмом котельни и, естественно, жгут шины. Причем делают это все отнюдь не «депутаты оппозиционных партий», а простое, хотя и несколько озверевшее население его собственной же страны.

О причинах тут можно говорить до бесконечности, там многое что сошлось, включая чисто управленческий и административный коллапс на региональном уровне. Но если упрощать до обыденной математики, то все просто: тариф на отопление в Кривом Роге и так 70 гривен за квадратный метр (около 170 рублей; в «революционно-опасном» Киеве, кстати, почти что в три раза ниже). Это самый «длинный» город Украины, примерно 127 километров от северо-восточной до юго-западной окраины, отсюда и бешеные тарифы. Но людям от этого не легче. К тому же, если уж копаться в причинах, то местная ТЭЦ — банальный банкрот, поэтому договоры на поставку газа туда невозможны без разрешения арбитражного управляющего. А он не может подписать разрешения, пока не будут оплачены предыдущие долги. И Гройсман может сколько угодно изображать стойкость перед «оппозиционными партиями Украины»: процесс уже пошел. И вряд ли любые партии его в состоянии хоть как-то контролировать.

Но это — еще только цветочки.

Дело даже не в том, что транш еще не согласован и МВФ его очень не хочет Украине в любом виде давать. Хотя и это часть реальности.

Как и то, что условием МВФ остается утверждение депутатами Верховной рады бюджета на 2019 год. Пока не очень понятно, что тут правда, а что инструмент в руках правительства Украины для трамбовки не очень послушного туземного депутатского корпуса, привычно застывшего в ожидании ништяков.

Украину накрыли «холодные бунты»: это не катастрофа, а просто трагедияВ общем-то транш в режиме stand-by уже одобрен. И если бюрократам из Международного валютного фонда таки не удастся (хоть и очень хочется, но из-за политического давления из Госдепа — очень непросто) придумать какой-нибудь форс-мажор, указанные деньги придется все-таки выделять.

Stand-by credit — это такая крайне жесткая, можно сказать, «драконовская» штука, которую на профессиональном сленге иногда даже называют «кредитом последней надежды» и которая может на какое-то время отсрочить «клиническую дефолтную смерть».

Европа начала решать «украинскую проблему России»: цена — 15 миллиардовКредитные линии подобного рода обычно предоставляются на срок от года до двух (в данном случае, для Украины на 14 месяцев). И предназначаются выделяемые (точнее, даже не выделяемые, а «резервируемые» МВФ на специальных счетах) средства для сугубо конкретных целей. В «украинском случае», и этого никто не отрицает, — для расшивки «кэшевых разрывов» по выплатам по внешним обязательствам. То есть, будем называть вещи своими именами, данный транш вряд ли даже зайдет в финансовую систему страны. Он будет просто зарезервирован на специальных счетах, с которых и будут производиться прямые согласованные выплаты кредиторам Украины ровно в то время, пока на подконтрольной территории идут президентские и парламентские выборы. Чтобы именно в этот момент «политической нестабильности» и не был объявлен уже, все это понимают, неизбежный, но во время выборов крайне нежелательный дефолт.

Поэтому, если исходить из банальной даже не экономической (там все и всем давно ясно), а финансовой логики, которая есть чистая математика, кого бы ни выбрали украинцы в ходе предстоящих голосований, выбирать они будут не президента и парламент, а своеобразную «ликвидационную комиссию».

Что, в общем, логично.

Ибо колоссальный для этой территории суверенный долг вкупе с дефицитным бюджетом и отрицательным внешнеторговым сальдо ясно свидетельствуют: нынешние украинские власти расплатиться по долгам не в состоянии. Более того, им необходимы все новые и новые транши — просто хотя бы для осуществления текущей деятельности.

Рейтинг для несостоявшегося государства. Все стабильно плохоМежду тем Украина уже ограблена (и это официально признается даже все тем же правительством Гройсмана) до положения беднейшей страны Европы. И когда глава украинского кабинета министров в интервью Reuters рассказывает, что получение средств от МВФ не только обеспечит стабильность в стране, но и одновременно будет способствовать курсу реформ в государстве, — это уже вызывает нездоровый смех. Особенно у тех, кто предполагал, что давал деньги в долг, а не выделял свои кровные нынешним украинским властям «на прокорм». Потому как именно этот сегмент аудитории влиятельного американского агентства прекрасно понимает, и что такое МВФ, и что такое «stand-by credit».

И даже термин для таких ситуаций, когда новые кредиты привлекаются даже не на покрытие, а обслуживание предыдущих долгов, в западной модели давно изобретен: это называется «зомби-экономика».





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