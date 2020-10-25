Запад всерьез взялся за Google, Amazon и Facebook. Как США и Европа пытаются обуздать гигантов

Алексей Калмыков

Би-би-си

25 октября 2020, 07:56 GMT

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«Привратников интернета» все реже считают просто бизнесом. Люди требуют от властей заставить хайтек-гигантов думать не только о прибыли, но и об общественном благе

Растущая мощь горстки американских интернет-компаний наконец встревожила власти США. После нескольких лет сомнений Вашингтон поддержал Европу и открыл второй фронт войны за права бизнеса и граждан.

Сначала конгрессмены обвинили Google, Amazon, Apple и Facebook в том, что они превратились в «монополии, каких мы не знали со времен нефтяных баронов и железнодорожных магнатов». А на этой неделе прокуроры нескольких штатов и чиновники администрации Дональда Трампа подали иск против Google с претензиями в том, что компания монополизировала выход в интернет, злоупотребляет ролью привратника и душит конкуренцию сомнительными бизнес-практиками.

Первые два залпа со стороны США ободрили Европу, которая давно и без особых результатов в одиночку ведет неравный бой с американскими хайтек-гигантами. До сих пор Вашингтон защищал своих от Брюсселя. Но осенью 2020-го, не дожидаясь итогов ноябрьских выборов, американцы перешли на сторону европейцев. Теперь дело пойдет веселее.

Компании Силиконовой долины уверены, что ничего не нарушают, а наоборот, бесплатно или почти задаром помогают людям работать, общаться, учиться и развлекаться. А доминирование — временный результат конкуренции, а не смертельная угроза ей.

Власти не верят и готовят арсенал наказаний — от миллиардных штрафов до насильного разделения: мол, пусть Facebook продает Instagram и WhatsApp, а Google избавляется от YouTube и выделяет Android в отдельную компанию.

Почему чемпионы американского бизнеса вдруг впали в немилость, чем они угрожают Западу и что угрожает им — разбиралась Русская служба Би-би-си.

Можно ли расчленить Google

Войну начал Евросоюз: ему не понравилось, как хайтек-гиганты обходятся с конкурентами, личными данными пользователей, авторскими правами и экстремизмом на своих платформах.

ЕС трижды штрафовал Google на общую сумму около 9 млрд долларов: за то, что американцы продвигали свой поисковик через свою же операционную систему Android, а свой магазин — через поисковик. Facebook и Amazon наказывали за то, что они использовали личные данные юзеров для продвижения собственных товаров и услуг, а Apple попала под расследование по жалобе музыкальных сервисов, недовольных тем, как производитель айфонов навязывает пользователям свой Apple Music.

Дела длились годами, штрафы были микроскопическими по меркам Силиконовой долины. Но теперь битва с мельницами обещает перерасти в крестовый поход, поскольку Европу поддержали власти США — единственная сила на планете, имеющая прямое влияние на американский бизнес.

Тектоническому сдвигу предшествовало расследование Палаты представителей американского конгресса, контролируемой оппозиционными демократами. Конгрессмены вызвали на ковер всех руководителей интернет-компаний.

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Допросы владельцев Amazon Джеффа Безоса и Facebook Марка Цукерберга теснили в эфире сериалы, однако итог шумной кампании оказался скромным. Обличительный отчет поддержали демократы, но республиканцев он не вдохновил. И покуда они контролируют главную палату конгресса — сенат, а их кандидат Дональд Трамп сидит в Белом доме, ходу радикальным предложениям конгрессменов-демократов давать никто не хочет.

Республиканцы решили пойти другим путем — не менять правила игры, переписывая законы, а судиться и доказывать, что могучая кучка нарушает уже действующие правила.

Блюстители порядка уверены, что гигант Силиконовой долины стремится пустить весь интернет-трафик через свои сервисы, собирать дань с каждого клика, торговать данными пользователей и информацией об их поведении. Такая монополия вредит потребителю в частности и капитализму в целом, и потому должна быть разрушена, полагают они.

Google (точнее, компания Alphabet, которая помимо поисковика Google контролирует также YouTube, Android и много чего другого, но которую даже конгресс для простоты называет так, как все привыкли — Google) отвергает обвинения в монополизме. По той причине, что традиционная проблема с картелями и магнатами не применима к нему.

Те сговаривались или вытесняли конкурентов с целью завысить цены и ободрать потребителя. А тут все ровно наоборот: поиск Google, телефонная операционная система Android или видео в Youtube совершенно бесплатны, а значит, концентрация 80% интернет-поиска в руках Google никакого вреда потребителю не наносит.

Доказать монополизм, не меняя законов — дело не самое простое и точно не быстрое: иск дойдет до суда не раньше 2022 года, и еще несколько лет уйдет на тяжбу и апелляции.

Поэтому шаги американских прокуроров, пришедших расчленять Google, были встречены ухмылкой: а, ну-ну.

Никакого впечатления ни на кого это не произвело. В день, когда было объявлено об иске, акции Google не только не рухнули, но подорожали более чем на 1%.

Инвесторы и экономисты сомневаются, что к исходу тяжбы ее итоги будут релевантны для того времени. Они помнят, что первая большая битва этой войны — власти США против Microsoft — длилась 8 лет.

Это гигантский срок для интернет-технологий. Чтобы представить, какими они будут через восемь лет, достаточно вспомнить, что в 2012 году все ходили с четвертыми айфонами и развлекались фильтрами в новом приложении Instagram. Стартапы Snapchat и Tinder делали первые шаги, а появления TikTok оставалось ждать всего пять лет. Биткоин стоил 5 долларов.

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Паники по поводу атаки на Google не случилось еще и потому, что современная история однозначно указывает на фаворита в противостоянии чиновников с интернет-платформами.

В отчете конгрессменов указано, что с 1998 года, когда Ларри Пейдж и Сергей Брин запустили поисковик Google и положили начало новой эре, четыре интернет-гиганта (Amazon, Apple, Facebook и Google) поглотили более 500 компаний, и лишь единожды антимонопольные органы нашли, что возразить, и то вполголоса.

Все сделки все равно состоялись. Google купил YouTube за смехотворные по нынешним временам полтора миллиарда долларов; Facebook приобрел Instagram всего за миллиард. Теперь чиновники кусают локти и думают, как бы их разделить.

Силиконовая долина не скупится не только на поглощение потенциальных конкурентов, но и на продвижение своих интересов в Вашингтоне. За 20 лет задекларированные расходы четырех интернет-гигантов на лоббизм выросли с 2 млн до 75 млн долларов в год.

В чем проблема

Американские интернет-гиганты за пару десятилетий изменили жизнь на планете: экономику, политику, образование, общение и досуг.

Стремительность, с которой они проникли во все сферы жизни и подмяли под себя бизнес, торговлю и общественную дискуссию, была символом технологического и денежного превосходства Запада. Теперь она столь же стремительно превращается в головную боль.

Граждане, а следом и избранные ими власти, видят в доминировании интернет-гигантов угрозы основам демократического строя и капитализма в его нынешнем социально-ориентированном виде.

Особое беспокойство вызывают три вещи.

Во-первых, монополизация, которая убивает конкуренцию — основу рыночной экономики. Она выражается не только в том, как интернет-гиганты регулируют доступ сторонних приложений к своим платформам, но и в том, как они распоряжаются массивами данных пользователей — самым ценным товаром современности.

Во-вторых, регуляторы и активисты недовольны ноншалантным отношением могучей кучки к тому, что происходит на их платформах — лишь бы они приносили прибыль. Нежелание фильтровать контент дает шанс экстремистам и прочим темным силам, смущающим умы.

И наконец, американские гиганты опустошают казну других стран. Мало того, что они вытесняют местный бизнес и подрывают таким образом занятость и налоговые поступления. Замещая локальных предпринимателей, они перехватывают их прибыль, но выводят ее в офшоры или в домашнюю юрисдикцию — США.

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Помимо этих проблем к американским хайтек-гигантам еще много претензий: от уничтожения средств массовой информации через подрыв их рекламной бизнес-модели и бесплатное цитирование в поиске до разрушения демократии посредством создания условий для вмешательства в предвыборную кампанию в обход законодательства.

Что можно сделать

Для обуздания новой силы власти готовы использовать три основных рецепта. Штрафовать за нарушение существующих правил. Написать новые правила, адаптированные к современности, и штрафовать за их нарушение. А если ничего не поможет и стозевно чудище продолжит черные дела — расчленить его на части.

Первый путь пока приводит в тупик, поскольку правила устарели, а штрафы смехотворны. О чем ниже.

Второй путь — написать новые правила — заводит в дебри конфликта интересов. В условиях глобальной конкуренции за рабочие места и капитал странам тяжело договориться о регулировании международного интернет-бизнеса.

Это наглядно продемонстрировали многолетние безрезультатные попытки Европы заставить Facebook, Amazon и других платить налог на прибыль там, где они эту прибыль зарабатывают (на самом богатом европейском рынке), а не там, где зарегистрирована головная компания.

Третий путь — насильное разделение монополистов — доступен только США, поскольку все эти компании американские.

И даже если власти захотят пойти на крайнюю меру, им придется доказать злоупотребление монопольным положением и ущерб, что по нынешним правилам сделать будет непросто. И вот почему.

С одной стороны, с расширением влияния интернет-гигантов цены для потребителя не растут, а снижаются (иногда до нуля). А с другой, преференции для своих сервисов они получают не давлением и сговором, а за деньги, что является чистым бизнесом и законной транзакцией.

Google, например, ежегодно платит по 30 млрд долларов мобильным операторам и производителям телефонов, включая Apple, за то, чтобы они продвигали его поисковик, операционную систему Android и другие сервисы.

И есть еще одна проблема: как бы не выстрелить себе в ногу.

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Горстка хайтек-гигантов давно стала системообразующей для американской экономики. Выручка только четырех лидеров (Amazon, Facebook, Apple и Google) в три с половиной раза превышает годовой ВВП Португалии и в два с половиной раза больше, чем экономика Украины и Казахстана вместе взятых.

На акции этих компаний приходится почти треть фондового рынка. Их рыночная стоимость зашкаливает за 5 трлн долларов, а годовой оборот достигает 800 млрд — больше, чем у обеспеченных стран вроде Саудовской Аравии, Турции, Польши или Швейцарии.

Чистый запас свободной наличности только у Google c Apple превышает 200 млрд долларов. Украине с населением более 40 млн человек этих денег хватило бы на пять лет беззаботной жизни при текущем уровне бюджетных расходов. Компании тем временем накапливают подушку кэша быстрее, чем успевают тратить ее на поглощения и выплаты акционерам.

Почему быстро ничего не решится

Спорить с такой мощью непросто. Атака на этот бизнес фактически приравнивается к подрыву экономики страны, уменьшению благосостояния избирателей, снижению стоимости инвестиций и пенсионных накоплений. Она на руку внешним конкурентам, экономическим и идеологическим — прежде всего Китаю и его гигантской интернет-отрасли.

Для такого смелого шага нужны серьезные аргументы в пользу обуздания бурного роста национальных чемпионов.

Американские конгрессмены и чиновники начали эту дискуссию аккуратно, с наиболее осязаемого и доказуемого пункта обвинений — в монополизации каналов зарабатывания денег в онлайне горсткой крупных компаний. Им даже придумали прозвище — «привратники интернета».

«За последнее десятилетие цифровая экономика пережила предельную концентрацию, которая угрожает монополизацией. На нескольких рынках — соцсети, поиск, реклама — доминируют одна или две компании», — говорится в выводах комитета палаты представителей.

«Amazon, Apple, Facebook и Google захватили контроль над основными каналами распространения и сами регулируют доступ к ним, выполняя функцию привратников».

Еще десятилетие такими темпами — и всего несколько интернет-платформ будут контролировать почти треть мировой экономики, приводят конгрессмены оценки консультантов.

Остановить эту экспансию будет непросто. Первые бои новой войны показали, что арсенал в распоряжении властей устарел, он не подходит к новому времени. Им придется отступить, перестроиться и перекроить правила игры под современность и будущее.

В частности, переписать антимонопольное законодательство так, чтобы оно защищало общество не только от примитивных картельных сговоров ради завышения цен, но и от рыночного доминирования тоталитарного толка, которое пусть и не наносит сиюминутного вреда (и даже приносит бесплатную пользу) потребителю, но вредит будущему, поскольку подавляет инновации, конкуренцию и прогресс.

И даже если правила будут обновлены, нет никаких гарантий, что за то время, пока быстрые разумом чиновники на казенном жаловании перестроят ряды для новой схватки, история не убежит далеко вперёд вслед за технологиями, над которыми работают дружные коллективы предельно талантливых и запредельно оплачиваемых инженеров в Силиконовой долине.

Однако прежней спокойной жизни им не видать, раз США решились наконец открыть второй фронт и поддержать европейскую вендетту. И тот факт, что это сделали и демократы (расследованием в конгрессе), и республиканцы (иском против Google), обещает продолжение борьбы при любом исходе выборов 3 ноября, когда США переизбирают президента, всю палату представителей и треть сената.

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