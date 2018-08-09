Запад узнал, чего больше всего боится Путин

Бывший глава ЦРУ Майкл Морелл призвал устроить в России «оранжевую» революцию по примеру украинской. Сработать на это должны антироссийские экономические санкции, которые спешит принять Конгресс. По мнению экс-разведчика, после введения санкций россияне массово выйдут на улицу. В ЦРУ, видимо, не заметили, что россияне выйдут на улицы и без их стараний, учитывая повышение пенсионного возраста, НДС и т. д.

Предатели мерещатся везде

Майкл Морелл — известный в западном истеблишменте человек. А вот в России его имя не так хорошо известно, хотя он регулярно выступает с обличениями в адрес нашей страны. Бывший глава ЦРУ в многочисленных телеинтервью и статьях в печатных изданиях обрушивается с критикой на Кремль на протяжении уже нескольких лет.

Главный повод для столь ожесточенной критики — это предполагаемое вмешательство России в президентскую избирательную кампанию 2016 года: сам Морелл сравнивает хакерские атаки с событиями 11 сентября 2001 года. Сейчас бывший директор ЦРУ заявляет, что именно он одним из первых призвал администрацию тогдашнего президента Барака Обамы как можно жестче отреагировать на «российскую агрессию» против избирательной системы США.

Правда, очень скоро его риторика сменилась: перед инаугурацией Дональда Трампа разведчик предположил, что Владимир Путин в качестве «подарка» экстрадирует в США Эдварда Сноудена.

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Сноуден для многих жителей планеты — образец гражданского мужества, обнародовавший факты тотальной слежки американских спецслужб за своими (и чужими!) гражданами. А вот по мнению Майкла Морелла, Сноуден (он с 2013 года проживает в России) — предатель, которого в США должны судить за измену родине.

Разумеется, разведчику (пусть и отставному) везде мерещится угроза. Вот и сейчас он убежденно заявляет, что Россия продолжает попытки вмешательства в американские выборы — в ноябре, напомним, предстоит избрать 33 сенатора, 39 губернаторов и 435 конгрессменов.

Хотя, как сам признается Морелл, до сих пор неизвестно, как конкретно отразилось российское вмешательство в президентские выборы в 2016 году в исход кампании. То есть даже у ЦРУ нет никаких доказательств того, что «русские хакеры» сумели добиться изменений подсчета голосов.

Вот и сейчас, перед промежуточными выборами в Сенат и Конгресс, отошедший от дел Морелл пишет, что узнает о происходящем вовсе не из оперативных досье…, а из статей в The Washington Post. Куда, кстати, и сам пописывает.

600 тысяч жизней — цена «демократии»

Свежая статья экс-директора ЦРУ так и называется «Путин боится одного. Заставим его думать, что это может случиться». Майкл Морелл в ней пишет, что сегодня методы, опробованные Россией на американских выборах в 2016 году, уже начали использовать другие страны: в частности, Китай — на Тайване, а Турция — в Западной Европе.

«Использование Россией социальных медиа в качестве политического оружия будет продолжаться, и все больше стран последуют этому примеру», — уверен Морелл. И призывает ужесточить антироссийские санкции. Но вовсе не для того, чтобы нанести удар по кремлевской верхушке (как поступила администрация Барака Обамы, вводя первый пакет санкций в 2014 году), а чтобы поднять на восстание российский средний класс. И именно этого больше всего боится российский президент.

Бывший директор ЦРУ проводит аналогии с событиями Евромайдана на Украине 2014 года и гражданскими протестами в Иране на рубеже 2017−2018 годов. Тем самым невольно указывая читателю, спецслужбы какой страны стояли за этими событиями.

Вспоминает Морелл и «арабскую весну» 2010−2012 годов. При этом, правда, дипломатично умалчивает, что результатом «цветных» революций на Ближнем Востоке стало не просто свержение диктатур, а три гражданские войны, которые продолжаются до сих пор.

В Сирии, Йемене и Ливии за семь лет непрекращающихся боев погибло 600 тысяч человек. Неужели такую же «цену за демократию», по мнению Морелла, должны заплатить и жители России?!

Угрозы для России нет

Достаточно ли сегодня у США ресурсов, чтобы попытаться повторить в России сценарий «оранжевой» революции, как обещает бывший директор ЦРУ? Этот вопрос «Свободная пресса» задала нашему постоянному эксперту по геополитике, старшему научному сотруднику Института востоковедения РАН профессору Михаилу Рощину.

— У меня все-таки такое впечатление, что летом никаких серьезных событий не происходит, вот и появляются различные досужие размышления. Майкл Морелл, на мой взгляд, не вполне разбирается в том, о чем он пишет. Нельзя все события в арабском мире и СНГ рассматривать под одним углом.

Дело в том, что режимы в Тунисе и в Египте, которые рухнули в ходе народных волнений, были прозападные. В Тунисе — профранцузский, а в Египте — проамериканский.

Киевский Евромайдан был порождением крайнего украинского национализма. В России ничего похожего не существует! А в Иране, о котором пишет Морелл, власти решили свои внутренние проблемы быстро и без насилия.

«СП»: — Но ведь сейчас парламент США действительно рассматривает сразу несколько законопроектов, направленных на серьезное ужесточение санкций против России.

— Я думаю, в лагере демократов просто никак не хотят успокоиться и будут продолжать строить новые козни для дальнейшего разрушения российско-американских отношений. Возможно, в этом смысле будут рассматриваться разные, даже самые радикальные, предложения, в том числе и типа предложенных Майклом Мореллом.

Опасности для России они не представляют. Опасность их в другом — эти и другие подобного типа заявления нацелены на дальнейшее ухудшение российско-американских отношений. И это, разумеется, отнюдь не один Морелл, а целое движение противников Трампа, которые изощряются в том, чтобы подорвать его позиции.

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«СП»: — А вам не кажется, что американский истеблишмент так дружно выступил против России просто потому, что мы использовали против США то же самое оружие, которое американские спецслужбы всегда использовали против других — пропаганду?

— Я думаю, так и есть! Я прекрасно помню, как в советское время Штаты, например, во время предвыборной кампании прямо запугивали итальянцев, чтобы те ни в коем случае не дали возможность победить коммунистам.

Вот и сегодня со стороны США мы видим двойные стандарты. У американцев нет никаких претензий по части демократии к своему главному союзнику — Саудовской Аравии. Вот уж хороший пример в кавычках защитника демократических ценностей!

Кстати, Морелл упоминает Тунис и Египет, но в Ливии, Йемене и Сирии все конфликты, возникшие в ходе так называемой «арабской весны», все еще далеки от разрешения. Особенно тревожная ситуация на сегодняшний день в Йемене, где главным возмутителем спокойствия является опять-таки Саудовская Аравия — ближайший союзник Штатов.

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