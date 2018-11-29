Запад радикально изменил отношение к Украине, есть одна причина – эксперт — Обозреватель

Украина в глазах Запада все больше приобретает имидж конфликтной и проблемной страны, с которой очень тяжело иметь дело.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV старший научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко. По ее мнению, Украина развеяла иллюзии мирового сообщества относительно себя.

«Украина очень воинственная, к сожалению. Это не то поведение, которого ждут от нас наши партнеры или друзья», – объяснила она.

«Украина имеет конфликты в открытом явном виде не только с Россией, там особая история. Но, тем не менее, Украина испортила отношения с Польшей, испортила отношения с Венгрией», – напомнила эксперт.

Как подчеркнула Ткаченко, проблема в том, что Украина и украинцы в результате сильно теряют в мировом имидже.

«Украинцев перестают воспринимать как доброжелательных искренних людей, трудолюбивых, законопослушных и так далее. Это совсем другая страна, которая является непредсказуемой, категоричной, конфликтной, которая не умеет решать проблемы нормальным путем договоренностей», – отметила она.

«Все понимают – Россия, скажем так, не является «простой страной». Все-таки это одна из супердержав сейчас в мире. Возможно, у Запада нет иллюзий относительно России, но также у них нет иллюзий относительно Украины», – считает эксперт.

По мнению Ткаченко, Украина не предлагает «каких-либо конструктивных шагов, которые могли бы пойти на улучшение всем».

«Надо предлагать что-то, что подходит всем, искать какое-то мирное решение. Наши политики соглашаются, что военного разрешения конфликта нет. Но нет конкретных шагов, что идет поиск примирения», – пояснила она.

Как сообщалObozTV, ранее эксперт-международник Ирина Верещук заявила, что Запад рассматривает Украину как ловушку для президента РФ Владимира Путина, поэтому не затрагивает вопрос аннексированного Крыма.

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