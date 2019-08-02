Запад работает против России по лекалам Украины

Лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга прокомментировал ситуацию на Украине, а именно тот факт, что у Зеленского хотят поменять критерии выплаты субсидий для населения.



«На Украине постоянно повышают тарифы и не повышают пенсии и зарплаты, это основное требование МВФ. Речь идет о том, что субсидии резко сократят в три раза. Одним словом этой осенью мы почувствуем во всей полноте, что такое либертарианская политика и сотрудничество с МВФ на своих кошельках», — считает Василий Волга.

Политик подчеркнул, что американцы будут выкупать украинские земли и наш олигархат примет участие в перепродаже и на этом заработают деньги, а крестьяне за бесценок отдадут свои земли.

Также эксперт отметил, что никто из нас не мог предположить, что из Украины можно выдавить 12,5 млн. работающих человек, т.е. произошла компенсация в экономике страны, мы начали торговать живым товаром и если убрать гастробайтеров, то экономика Украины будет разрушена.

«То, что мы наблюдаем ситуацию, что когда очень плохо, люди теряют волевые качества и мы теряем социальную основу нашей партии».

Сравнивая события в Москве и на Украине собеседник заявил, что это опасные явления, они являются комплексными и они являются не только стремлениями западных «партнеров», которые целенаправленно ведут с нами борьбу. Путин ведет себя как националист и он спасает и создает государство, но потом по какой-то причине производят антисоциальные проекты, такой проект — новая пенсионная реформа. Выход есть — продолжение социальной политики России.

В студии программы «На самом деле» агентства News Front лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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