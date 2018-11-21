Запад пугают «кровавым Кадыровым»

Даже либеральное западное общество возмутилось выходом настольной игры, в которой Чеченская Республика представала… как земля, управляемая вампирами. Эксперты считают, что это пример целенаправленной пропаганды, в ходе которой западному обывателю навязывается исходящий из России «образ угрозы».

Смешалось всё: от имама Шамиля до ИГИЛ*

Шведская студия White Wolf выпустила очередное издание культовой настольной игры Vampire: The Masquerade («Вампиры: маскарад»). Оно мгновенно стало скандальным из-за того, что в руководстве к ролевой игре рассказывается… о Чеченской Республике. Шведские разработчики, похоже, свою фантазию ничем не ограничивали.

Согласно придуманной ими легенде, Чечня полностью контролируется вампирами — выходцами из древнего клана Ассамитов. А сейчас они питаются кровью простыми смертными, которые обязаны регулярно сдавать ее на специальных участках, замаскированных под спортивные залы и социальные объекты. Телевидение и интернет в Чечне не работают, чтобы никто за пределами республики не узнал, что на самом деле происходит в ней.

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Истинным верховным правителем республике в игре назван некий Аслан, которому подчиняется даже «султан Рамзан» (якобы за то, чтобы он отстаивает их интересы, вампиры пообещали ему бессмертие). К тем чеченцам, которые выехали за границы республики и пытаются критиковать режим, Аслан подсылает наемных убийц.

Глава, посвященная Чечне, богата иллюстрирована реальными фотографиями Грозного. Кроме того, разработчики игры делятся отсылками к реальными историческим событиям и личностям.

Например, имам Шамиль — предводитель чеченских и дагестанских горцев во время Кавказской войны — назван верховным старейшиной вампиров, создавшем тайную организацию «Абрек». Сейчас эта организация якобы контролирует работорговлю по всему Ближнему Востоку и Средней Азии, а Чечня служит перевалочным пунктом, где тысячи рабов держат в подземных бункерах.

Упоминается в настольной игре даже «Исламское государство»*, которое якобы было создано «Абреком». А бывший военный министр ИГИЛ, чеченец Абу Умар аш-Шишани, убитый в 2016 году… якобы после этого вернулся на родину в Панкисское ущелье, чтобы продолжить командование военными операциями.

У шведских дизайнеров — ничего святого!

Есть и отсылка к недавнему скандалу с преследованиями гомосексуалов в Чечне. Правда, как пишут разработчики игры, «гомосексуалов многие дни содержали в местах лишения свободы, унижали, пытали, морили голодом, чтобы скрыть правду о том, во что превратилась Чечня».

Нужно ли говорить, что появление ролевой игры вызвало колоссальный скандал. В интернете появились петиции с требованием полностью изъять из описания игры главу про Чеченскую Республику. Возмутились, в частности, представители ЛГБТ-сообщества, которые посчитали абсолютно неуместным рассказывать о преследованиях реальных людей в фантастическом ключе.

Правда, подобные язвительные издевательства по поводу страданий реальных людей вовсе не впервой для разработчиков ролевой игры. Например, в легенде одной из игр в серии «Вампиров» говорится: преследования нацистами цыган во время Второй мировой войны (жертвами геноцида стали 500 тысяч человек) якобы начались из-за того, что Адольф Гитлер боялся цыганской магии. Мог ли придумать это вменяемый человек?!

Шамс Джорджани, вице-президент по развитию бизнеса компании Paradox Interactive, в которую входит шведская студия White Wolf, объявил, что легенда игры будет полностью переделана.

«Настоящее зло действительно существует в мире, и мы никогда не сможем оправдать его настоящих преступников или уменьшить страдания его реальных жертв. В главе о Чечне мы упустили этот факт», — отметил Джорджани.

Западу нужен «образ угрозы»

Разумеется, жестко отреагировали на появление настольной игры в самой Чечне. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов назвал игру попыткой «пропиариться на популярности Чечни и ее руководства».

«Это продолжение кампании по очернению России и Чечни. Уверен, что за ней стоят те же организации, что заявляли о якобы преследовании сексуальных меньшинств. Сами выпустили игру, сами теперь ее критикуют — вот это и есть настоящая игра. Аморальная и бессовестная», — заявил Каримов.

Напомним, что еще в январе 2016 года на встрече с главными редакторами чеченских СМИ Рамзан Кадыров обвинил западных правозащитников и журналистов в информационных атаках на Чечню. Республика, мол, только оправилась от войны (режим КТО здесь официально отменили лишь в апреле 2009 года), на чем и пытаются играть провокаторы. А, по мнению министра по национальной политике и внешним связям Джамбулата Умарова, атаки на Чечню связаны с тем, что регион последовательно отстаивает традиционные ценности.

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— На основе образа и биографии Кадырова западной пропаганде удобно формировать не применимый для западной культуры образ. Скажем так, он инаковый, — объясняет «Свободной прессе» директор исследовательских программ экспертной группы PieR, член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Александр Серавин. — Без сомнения, он яркий и харизматичный лидер, а его действия иногда действуют шокирующе на западных журналистов. Плюс он удобен для западной пропаганды как объект выстраивания негативного образа России, на что за рубежом целенаправленно тратятся серьёзные ресурсы. Возьмите других региональных лидеров: в их позиционировании нет ничего из мною выше перечисленного. Ну, скажем, Юнус-бек Евкуров — герой, которого «раскручивать» на Западе не будут, чтобы не напоминать о том, как он лихо взял аэропорт в Приштине. Ну а другие губернаторы (например, Сергей Собянин) очень взвешенно подходят к своему позиционированию и во многом будут понятны и близки европейскому сообществу: они не вызывают у западного обывателя «образа угрозы».

«СП»: — Каким образом Кадыров, на ваш взгляд, должен реагировать на западную пропаганду?

— Он должен неординарными креативными шагами продвигать свой «особый» образ. Образ, разрушающий клише западной пропаганды. И так виток за витком, пока им уже будет нечего сказать, пропаганда сойдет на нет, а западный читатель примет его «как своего».

Даже приглашение западных звезд в Чечню (я уже не говорю про российских) — это ерунда. Действовать надо по-другому: Кадырову нужно работать не со «сливками», которые неинтересны большинству, а с обществом. Нужны ученые, уличные художники и поэты — начинающие и молодые, неординарные. Те, кто на подъеме, а не на склоне своей карьеры.

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*»Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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