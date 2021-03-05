«Запад не хочет обрушить Россию» – эксперты о санкциях за аннексию Крыма

Президент США Джо Байден продлил срок действия ряда санкций, введенных против России за аннексию Крыма и Севастополя, сроком на год. Речь идет об ограничениях, которые применялись администрациями Дональда Трампа и Барака Обамы. В заявлении Байдена указано, что он пришел к выводу, что все эти санкции должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года.

Кроме того, 2 марта Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список семь российских чиновников из-за дела российского оппозиционного политика Алексея Навального. В списке оказались глава Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В эфире Радио Крым.Реалии вместе с экспертами говорили о том, какой санкционной политики в отношении России можно ожидать от администрации нового президента США.

Российский экономист, оппозиционный политик Дмитрий Некрасов считает, что санкции влияют на российскую экономику, но вряд ли могут повлиять на действия Кремля во внешней политике.

– Санкции вредят российской экономике, это факт. Однако сказать, что санкции каким-то образом могут заставить Путина (президента России Владимира Путина – КР) отдать Крым или как-то изменить свою позицию сейчас, было бы наивно.

Как утверждает Некрасов, эффект экономических санкций, направленных против России, составляет максимум 1% недополученного роста ВВП в год.

Дмитрий Некрасов

– В среднесрочной перспективе, если реализовывать санкции, связанные с финансовыми операциями, то, конечно, на горизонте полугода, полутора-двух лет, это сильно может опустить рубль. 20-30% девальвации можно обеспечить ровно на тот период, пока не резиденты, американские инвесторы, которых достаточно много сейчас на российском рынке, будут выходить с рынка, это будет сильно давить на курс. Но это имеет краткосрочный эффект, потому что российская экономика имеет положительный сальдо внешней торговли, и долгосрочное финансирование, то есть потребность в заимствованиях относительно низкая.

Российский экономист сравнивает эффект санкций против России с эффектом ограничений против Ирана.

Санкции могут нанести экономике вред, но влияние на действия на внешнеполитической арене для России достаточно невелики

– Во-первых, против Ирана было проще ввести санкции в силу того, что экономика меньше, и встречный вред западной экономике меньше. Давайте разделять две вещи: влияние на экономику и влияние на режим. И экономике России, и Ирана, санкции подрывают возможность долгосрочного роста. Я могу угрожать вам поцарапать машину во дворе, но это не значит, что я таким образом заставлю вас что-то сделать, потому что, возможно, для вас царапина на машине не является значимой. То есть санкции могут нанести экономике вред, но влияние на действия на внешнеполитической арене и для России, и для Ирана, достаточно невелики.

Тем временем, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что экономические санкции Запада все же наносят вред России.

Экономические санкции против России очень значительны, особенно санкции в отношении нефти и газа

– Ограничение импорта, импортовытеснение и выпуск собственной продукции – это все возвращает нас в Советский Союз. В Советском Союзе как раз импорт не поступал, он был ограничен очень сильно. И пытались выпускать свои изделия, в том числе, украв технологии и конструкции у истинных производителей. На самом деле экономические санкции против России очень значительны, особенно санкции в отношении нефти и газа. И страна, которая на 80% жила за счет нефти и газа, очень чувствительно отреагировала на падение цен.

Сравнивая Россию с Китаем, Лановой отмечает, что Китай меньше зависит от Запада благодаря своим тоталитарным методам по отношению к предпринимателям.

– В Китае тоталитарная политическая система, которая не допускает экономических свобод у предпринимательства, вкладываются деньги в основном в крупные объекты инфраструктуры для того, чтобы пускать пыль в глаза своему населению, мол, у нас высокая динамика, мы лучше всех в мире и так далее. Вопрос только в том, для чего эта динамика. Либо для инноваций, технологий, научных открытий, знаний новых, либо же для повышения благосостояния народа, либо и для того и для другого. Так вот, в Китае очень низкий уровень заработных плат, несмотря на то, что за эти почти 40 лет реформ темпы и объемы внутреннего продукта значительно выросли.

По мнению Ланового, западные санкции влияют на Путина и его окружение еще и потому, что их деньги хранятся в западных банках.

Украинский историк, эксперт-американист Александр Потехин отмечает, что и европейские, и американские санкции в отношении России чрезвычайно осторожны.

Александр Потехин

– В одном смысле, они создают некоторый дискомфорт, но при этом Запад не хочет обрушить Россию, привести ее к распаду. Сейчас Запад делает шаги, они не только символические, влияют на перспективу российской экономики, закрывают путь прогрессивного развития. Но вариант обрушить систему не обсуждается, об этом никто прямо не говорит. Потому что в случае действительно глубочайшего кризиса России, коллапса российского государства, Запад не сможет остаться в стороне. Им придется каким-то образом стабилизировать, вмешиваться, отвлекать свои ресурсы.

По мнению Потехина, украинский фактор до сих пор недооценивается Западом.

Есть огромная сдержанность Запада в том, каких масштабов ущерб они готовы нанести своими действиями

– С самого начала 90-х годов я говорил, потом этот тезис появился в 2000-е годы у некоторых западных обозревателей, что у Запада, у США нет более эффективного средства повлиять на события в России, чем сильная Украина, которая может выполнять функцию позитивного примера. Кроме того, никто не сможет лучше выполнить роль стабилизатора для России, чем Украина. Именно по той причине, что Запад не хочет идти на санкции, которые могут радикально обрушить режим, Путин может позволить себе всякие вольности типа агрессии в Украине, аннексии Крыма, отравления Скрипалей и покушения на Навального. Нет, конечно, никакого джентльменского соглашения, но есть огромная сдержанность Запада в том, каких масштабов ущерб готовы нанести своими действиями. Мне, к сожалению, это все напоминает 30-е годы, попытки умиротворить Гитлера, а я считаю, что Путин – это Гитлер наших дней, Гитлер эпохи глобализации.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

(Текст подготовила Иванна Ткачук)

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