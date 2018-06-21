Запад напуган встречей Путина и Трампа

В США и России продолжается активное обсуждение возможной встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Как пишут СМИ, переговоры могут состояться в июле. Уже на следующей неделе Москву посетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Как ожидается, визит состоится именно в рамках подготовки встречи президентов США и России. Но несмотря на это некоторые силы опасаются того, что встреча все же состоится.

20 июня британское издание The Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Лондоне встревожены тем, что переговоры могут состояться до июльского саммита НАТО и запланированного на 13 июля визита Трампа в Великобританию. Источник в Уайтхолле сообщил, что переговоры американского президента с российским коллегой до этих мероприятий придали бы иную динамику «и без того колоритной неделе». В Лондоне также опасаются, что они могут повлиять на приверженность Трампа «общим целям НАТО».

«Все встревожены тем, что происходит, боятся за будущее альянса», — сказал источник газеты в британском правительстве. Другой дипломатический источник сообщил, что в Брюсселе считают встречу Путина и Трампа до саммита НАТО 11−12 июля «очень негативным событием».

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Впрочем, окончательно паниковать Лондону рано. Как написало 20 июня американское издание Bloomberg, в администрации США действительно хотели бы провести переговоры Путина и Трампа во время июльского визита американского президента в Европу. Однако состоится она до или после саммита и визита в Великобританию пока не решено. Как и то, состоятся ли эти переговоры вообще.

Напомним, что самым вероятным местом проведения переговоров между президентами РФ и США СМИ называют Вену и штаб ОБСЕ, который там находится. В начале июня на встрече «Большой семерки» Трамп предложил вернуть Россию в этот формат, чем вызвал неодобрение коллег.

По сведениям издание The Washington Post, Трамп начала обсуждать с представителями своей администрации возможность проведения встречи с Владимиром Путиным еще после кратких переговоров с ним на полях саммита «Большой двадцатки» в ноябре 2017 года. Он даже заявил, что хотел бы пригласить российского президента в Белый дом, но представители администрации «проигнорировали эту просьбу».

Как пишет WP, ведущие сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме «высказывались против идеи подобной встречи и говорили, что не рассматривают проявленный Трампом интерес к проведению саммита как распоряжение организовать его». Они решили подождать и посмотреть, поднимет ли президент этот вопрос снова. Очевидно, это произошло, тем более что встреча с Ким Чем Ыном придала Трампу дополнительные дипломатические козыри.

Однако в отличие от переговоров с северокорейским лидером, против которых никто принципиально не возражал, встреча Трампа с Путиным, как видим, вызывает серьезное неодобрение в западных политических кругах.

Особенно понятна позиция Лондона. Только недавно британские политики призывали к международной изоляции России из-за «дела Скрипалей», а министр обороны советовал Москве «отойти в сторону и заткнуться». Но Скрипали чудесным образом «воскресли», вместо изоляции Россия проводит чемпионат мира по футболу, а возможная встреча Путина и Трампа может и вовсе нарушить «евроатлантическое единство».

По мнению американиста, эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина Великобритания всеми силами стремится поддерживать антироссийский настрой на Западе, чтобы самой не оказаться в изоляции.

— Сейчас понятно, что Запад расколот, он не монолитен. Существует раскол между Европой и США, есть раскол и внутри ЕС между старой и новой Европой. Это противоречия по многим вопросам: антироссийских санкций, торговых войн, иранской сделки, парижского соглашения по климату. Коллективного Запада не существует — это миф. При этом есть масса проблем, с которыми этот расколотый Запад в одиночку не сможет справиться.

Возьмите любой доклад авторитетного аналитического центра, и вы увидите, что ВВП Китая к 2050 году будет в два раза превосходить ВВП Америки, которая окажется только на третьем месте. Понятно, что в условиях раскола очень трудно преодолевать эти геополитические вызовы. Поэтому Великобритания сегодня пытается консолидировать Запад на основе антироссийской политики. Все эти «дела Скрипалей», «химатаки» — это способ легитимизации новой «холодной войны» против России. В авангарде этого процесса исторически всегда выступает Великобритания. Вспомните хотя бы фултонскую речь Черчилля, после которой по признанию большинства историков и началась «холодная война».

Цементирующий материал Запада — это НАТО, военно-политический блок, который не может существовать без угроз. Поэтому-то они боятся, что если на переговорах Путина и Трампа до натовского саммита случится прорыв, Трамп снова ударит по трансатлантическому сообществу. Они считают Трампа «подверженным влиянию» Путина и опасаются, что он заставит американского президента изменить свои взгляды. Тем более, что сейчас «Кремлингейт» уже не так маячит перед Трапом и о его импичменте говорят только сумасшедшие.

«СП»: — Почему Британия беспокоится из-за этого больше всех?

— Британия в какой-то мере стала заложником ситуации. Она отделилась «Брекситом» от Европы и теперь все внимание концентрирует на этих особых отношениях с США. Она стала отколотым куском, который рискует остаться в одиночестве между Америкой и Европой. Различные фейковые новости, которые исходят от Великобритании, являются основой для оправдания новой «холодной войны». Из нас пытаются сделать «ось зла». Россия «травит Скрипалей», ее союзники в Сирии используют химатаки, Иран хочет уничтожить Израиль, Китай крадет рабочие места — и так далее, и тому подобное. Все это используется для того, чтобы консолидировать Запад.

Понятно, что эта «холодная война» не выгодна ни Франции, ни Германии, ни Италии с Испанией. Она нужна англосаксам и, если конкретней, Великобритании, для контроля над условным Западом. Конечно, Великобритания тут не в одиночестве. В американском истеблишменте и даже в администрации президента достаточно антироссийских сил, неоконсерваторов. Пока они остаются у власти, изменений не будет. Сейчас происходит ротация элит, на смену старым конгрессменам и сенаторов типа Маккейна и Линдси Грэма приходят молодые и не пуганные ястребы вроде Марка Рубио.

Но от Трампа исходят определенные инициативы в отношении России. Это связано не только со снижением риска импичмента, но и с опасениями из-за сближения России и Китая. Даже заявление Трампа о возврате России в «Большую восьмерку» напрямую совпало с визитом Путина в Китай. До этого все боялись геополитического кошмара «Китай-Россия», а теперь мы видим, что против Запада объединяются не только они, но и Иран, и даже Северная Корея. Запад становится менее конкурентоспособным. Отсюда все эти фейковые новости, которыми, в частности, Великобритания пытается оправдать свои действия.

«СП»: — И все же, какова вероятность, что встреча Путина и Трампа вообще состоится? Ведь о ней говорят с самого момента избрания миллиардера на должность президента, но пока безрезультатно…

— Эта встреча может состояться с высокой долей вероятности. Сейчас формируется позитивный информационный фон, антироссийская истерия сходит на нет. Того же Манафорта посадили, но не из-за связей с Россией, а за коррупцию на Украине.

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Если встреча состоится, это будет уже победа, потому что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие. Хотя особых прорывов в результате этой встречи ожидать не стоит, само по себе начало разговора уже станет прорывом. Тем более что вопросов для обсуждения накопилось множество. Я выделил бы три основных блока тем для переговоров.

Первый — это блок по стратегической стабильности, вопросы, касающиеся разоружения, ПРО, РСМД, СНВ-3 и так далее. Второй блок — региональные проблемы: Северная Корея, Украина, Иран, Сирия, Прибалтика. Наконец, третий блок — это экономика, антироссийские санкции. А главное, для чего вообще затевается это все — выработка механизма, который поставил бы под контроль эскалацию напряженности. Есть масса регионов, где мы с Америкой можем столкнуться, и это может привести чуть ли не к Третьей мировой войне. Необходимо минимизировать вероятность этих столкновений. Сейчас есть определенные контакты, но не на официальном уровне вроде совета Россия-НАТО. Именно создание такого механизма станет главной повесткой, на втором месте вопросы, связанные с разоружением. Что касается регионального блока, сомневаюсь, что тут легко удастся прийти к взаимопониманию.

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