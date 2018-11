Запад готовит новый Drang nach Osten

Запад ненавидит Россию, потому что та следует собственным курсом и не делает то, что ей говорят. Такое мнение высказали британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don’t Tell You About British Foreign Policy» («Что ваши СМИ и учителя не рассказывают вам о британской внешней политике»).

По словам Коулза, ещё в XIX веке британцы вели свою игру в борьбе за стратегические ресурсы, торговые пути с Россией. И эта холодная война в определенный период становилась горячей, как, например, во время Крымской кампании 1953−1956 годов. А после прихода к власти большевиков противостояние стало более открытым. Идеология большевистской России представляла угрозу внутреннему устройству Великобритании, считают авторы книги.

«Не будем забывать, что Британия использовала химическое оружие против большевиков. Черчилль называл, это „правильным лекарством“. Произошло это в 1919 году в рамках вторжения союзников в Россию для поддержки Белой армии», — отмечает Коулз, добавляя, что сегодня Россию вновь называют угрозой для Запада, и именно поэтому так много разговоров о «Новичке», Скрипалях и т. д.

Что касается современной истории, то, по версии авторов, США не понравился отход России от проамериканского курса, который вел президент Борис Ельцин. С 1999 года рынки стали закрываться для американских корпораций, налоги расти. «Это реальная угроза. Но вы не можете сказать общественности, что мы ненавидим Россию, потому что они не делают то, что мы говорим. Если вы просмотрите военные документы, вы почти ничего не найдете об угрозах безопасности в отношении США в плане расширения России. Вы можете найти ссылки на ядерное оружие России, которое, однако, описывается как оборонительное. Россия (как и Китай) не является военной угрозой, хотя американские и британские СМИ говорят об обратном», — говорит Коулз.

Реальная цель в отношении Москвы заключается в сохранении экономической гегемонии США и культуры «свободного рынка», в то время как лично для себя Соединенные Штаты и дальше будут оставаться протекционистами, подчеркивают политологи.

По мнению автора книги, самым крупным игроком являются США, они «использует угрозу силы и глобальную архитектуру высокотехнологичного милитаризма для формирования неолиберального порядка».

Вообще, противостоянию России и Запада посвящены труды многих исследователей, в частности, известна книга Николая Данилевского «Россия и Европа», где подробно разбирается, почему две разные цивилизации никогда не смогут вполне понять и принять одна другую. Так можно ли сегодня свести все противоречия между Россией и Западом к экономике?

— Нелюбовь и даже периодически ненависть Запада к России обусловлена не только и не столько экономическими причинами, — считает декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — Запад едва ли не со времён Александра Невского воспринимал Россию, как некую территорию, которую необходимо «подмять» под себя, встроить в свои экономические и политические процессы. С другой стороны, на Западе видели в России некую духовно-мировоззренческую альтернативу своей цивилизации. Поэтому с того момента, как Россия оформилась в самобытный полюс силы, Запад пытался стереть Россию с лица земли или хотя бы с политической карты мира. Эту цель преследовали все завоеватели — от крестоносцев до гитлеровской Германии. Преследуют её и нынешние США. Знаменитый немецкий лозунг «Drang nach Osten» я бы назвал национальной идеей всего Запада в отношении России.

«СП»: — А сегодня что не устраивает Запад в России, только стремление быть независимой, в том числе экономически?

— Что касается выкладок авторов книги «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don’t Tell You About British Foreign Policy», то там, где они говорят о нежелании России встроиться в неолиберальную систему, которую выстраивают США, это передёргивание или даже откровенное враньё.

Как раз российская элита до последнего пыталась выстроить приемлемые отношения с Западом. Была такая концепция «глобального акционерного общества, где наши элитарии надеялись на определённую квоту суверенитета и доходов в глобальном мире. Но Запад после распада Советского Союза воспринимает Россию, как колонию. И его недовольство во многом связано как раз с тем, что «колония пытается выйти из-под контроля». Поэтому идея «глобального акционерного общества» Западом была отвергнута. Именно после этого началась, а вернее усилилась информационная война Запада против России, сопровождаемая расширением НАТО на восток, а позднее и экономическими санкциями. И теперь мы видим, что знаменитое «кольцо анаконды» фактически сжимается вокруг России.

Самое главное, что удалось сделать Западу — перехватить у России историческую Малороссию, на которой теперь пытаются реализовать проект «Антироссия».

При этом наша элита, возникшая после распада СССР, на две трети западническая и её вполне устроило бы, если бы Россия стала частью единого Запада. Но Западу это не нужно, и он торпедирует любые возможности компромисса с Россией.

Поэтому сейчас иногда даже западники из российской элиты вынуждены придерживаться патриотической риторики. Хотя мировоззренчески они остаются с Западом.

«СП»: — Чего же на данном этапе хочет Запад?

— Чтобы России больше не было, как единого государственно-политического образования. Чудом распад СССР не перерос в распад России в 90-е годы. Запад, я думаю, сильно жалеет, что не «помог» тогда распасться России. Второго шанса нам уже не дадут. Если мы проявим слабость и снова признаем поражение в противостоянии с Западом, Россия будет разделена.

«СП»: — Какие бонусы получит Запад от расчленения России?

— С одной стороны, на Западе и не только давно зарятся на наши природные ресурсы. Кроме того, и это может быть даже важнее, Запад, как и прежде, не хотел бы видеть в России мировоззренческой альтернативы. Россия выдвигает хоть и слабенькую, но традиционалистскую альтернативу тому неолибертарианскому курсу, которого придерживается западная элита. Россия понемногу становится центром консолидации антизападных, антилибертарианских сил. Устранив Россию, как суверенный полюс силы, Запад устраняет и источник генерации раздражающих его элиты смыслов.

— Действительно, противостояние России и Запада началось ещё до того, как само понятие Россия было сформулировано, — говорит политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. — Это прослеживалось уже во времена великих князей. В какой-то мере противостояние с Западом Россия унаследовала от Византии вместе с православной верой.

Поэтому я не стал бы сводить причины противостояния только к экономическим причинам, как бы это сделали вульгарные марксисты. Хотя экономическая составляющая, конечно, очень важна. Но даже если предположить, что одна из стран, пусть даже крупная, отказывается играть по правилам, разработанным западным сообществом, всегда есть возможность сесть за стол переговоров и договориться, если у сторон есть такое желание.

Россия, по большому счёту, сейчас хочет в основном, чтоб ей не мешали экспортировать природные ресурсы и импортировать технологии. Но если бы противоречия были только экономическими, то их легко было бы разрешить, сев за стол переговоров и найдя компромисс.

«СП»: — Пока же мы видим, что вместо компромисса, стороны только отдаляются друг от друга…

— Я считаю, что так или иначе мы живём в глобализированном мире. Можно относиться к этому как к злу, а можно как к данности. Феноменальный рост Китая не мог бы состояться, если бы он не оказался вовлечён в мировую глобальную экономику. И Россия в «нулевые» «тучные» годы во многом сумела подняться за счёт роста мировых цен на углеводороды.

Я не думаю, что политические и прочие противоречия зайдут так далеко, что Россия и Китай не станут торговать с Европой и США. Не надо быть провидцем, чтобы понять, что скоро могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях Индии, испытывающей экономический рост и США, хотя сейчас таких проблем нет абсолютно.

«СП»: — Какие сегодня главные ментальные противоречия существуют между Россией и Западом?

— А вот это вопрос самый сложный. Если экономику можно «посчитать», то в данной сфере единых критериев нет. Для людей верующих важно, что Россия придерживается православия, а Запад, — католицизма и протестантских религий. Правда, при этом забывают, что 70 лет в России большинство населения не считало себя православными, а противоречия оставались. Точно так же сейчас в Европе католические и протестантские соборы пустеют, становятся концертными залами, а то ещё и чем-нибудь похуже.

В любом случае трудно свести противоречия между Россией и Западом к нескольким, всё объясняющим пунктам. На разных исторических этапах, обострялись те или иные противоречия. Сейчас ни в России, ни на Западе нет господствующей идеологии или религии, которой рьяно придерживалось бы большинство населения.

Поэтому сегодня я не вижу того главного фактора, который стал бы камнем преткновения между Россией и Западом. Крым, а уж тем более Абхазия с Южной Осетией на самом деле мало волнуют Запад, это лишь предлоги. Возможно, Запад беспокоит, что он теряет позиции на фоне роста влияния Китая и вообще стран Юго-Восточной Азии. И проблемы России, которая на самом деле уже не является главным соперником США, во многом могут быть связаны с тем, что мы не выбрали окончательно, к какому из полюсов силы прислониться.

