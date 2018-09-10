Замминистра экономики Украины ограбили в Киеве

Об этом 9 сентября сообщает интернет-издание «Страна.UA» со ссылкой на собственные источники в МВД.

Террор в законе: Украину захлестнула волна криминального беспредела с участием атошников Воры-альпинисты взломали квартиру Нефедова на улице Шелковичной, пока член правительства был на фестивале Burning man в Неваде (США). Чиновник отсутствовал две недели, поэтому у злоумышленников было достаточно времени для совершения преступления. Вероятно, они действовали по наводке и знали, что хозяин вернется не скоро.

Кражу обнаружил сам Нефедов после возвращения из США в Киев и сам же заявил в полицию. При налете на квартиру первого замминистра воры проявили изобретательность: они не стали ломать дорогие замки, а пробрались с фасада через окно балкона, которое разбили. Таким же путем и покинули квартиру. Пока точно неизвестна сумма убытков, но все ценное, что было в квартире, пропало: часы, золото, деньги и техника.

Напомним, что в 2017 году в кафе в центре Киева «лица кавказской наружности» обворовали экс-главу Главного контрольного управления Администрации президента Анатолия Балюка и бывшего министра экономики Сергея Терехина. При этом Терехин выразил восхищение профессионализмом карманников.

Звездный час кавказских «воров в законе» на Украине

© ГУ НП Донецкой обл.

Следует отметить, что после смены власти в 2014 году на Украине резко ухудшилась ситуация с преступностью. Причина — негативные изменения социально-экономической обстановки в стране, появление на черном рынке большого количества дешевого оружия, в том числе из зоны конфликта в Донбассе, неудачная, по мнению ряда экспертов, реформа МВД и уголовного законодательства.

В частности, после начала проведения в Украине реформы МВД и образования полиции возникла нехватка квалифицированных кадров — из-за массовых увольнений милиционеров, что привело к резкому росту преступности, в первую очередь тяжких и особо тяжких преступлений, а также квартирных краж.

Директор консалтинговой компаний William Invest Expert Виктор Медведь отмечает, что преступность на Украине побила рекорды лихих 90-х.

«В 2016 году в Украине было зарегистрировано почти 600 тыс преступлений без учета Донбасса и Крыма. А в 1996 году, на который приходился пик преступности в стране, не учитывая неподконтрольные сегодня территории, преступлений было порядка 550 тыс. То есть, на данный момент преступность в Украине выше практически на 10%, чем в самые пиковые годы преступности», — сказал Медведь.

Генпрокурор Юрий Луценко в феврале заявлял, что в 2016 году раскрываемость преступлений упала ниже уровня 30%.

«Ситуация с раскрытием преступлений — в 2013 году раскрывалось 45% преступлений от всего массива учтенных. В 2014 — 44%, в 2015 — 39%. Это, в принципе, нормально, европейская норма — около 40%. Но в прошлом году — менее 30% всего массива преступлений», — подчеркнул генпрокурор.

Новые силовые структуры киевского режима оказались неспособны контролировать приток нелегального оружия из зоны боевых действий в Донбассе. По оценкам украинской Ассоциации владельцев оружия, в стране на текущий момент в нелегальном обращении находится около 4,5 млн нелегальных стволов.

Украинская полиция так навсегда и останется громким пиар-проектом украинской власти. Все достижения в борьбе с преступностью останутся только в бодрых отчетах нового полицейского руководства.

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