Замминистра экономического развития Алексей Груздев назначен в Минпромторг

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Украинский режиссер Олег Сенцов отклонил предложение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) прекратить голодовку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката режиссера Дмитрия Динзе.

Сенцов напомнил, что ЕСПЧ определил его жалобу как приоритетную, но она находится без движения уже несколько лет, говорит Динзе. По его словам, режиссер передает ЕСПЧ «большой привет».

В четверг уполномоченная по правам человека при Верховной раде Людмила Денисова рассказала на своей странице в Facebook о встрече с адвокатом Сенцова. По ее словам, сейчас режиссер находится в медицинской части из-за проблем с почками и сердцем. Он пьет по 3,5 литра воды в день, его хотели принудительно покормить, но он отказался, отмечает Денисова.

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 г. Режиссера признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки, но он отрицает свою вину. 14 апреля Сенцов объявил голодовку. Единственным условием прекращения голодовки он называл освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

ЕСПЧ предложил режиссеру прекратить голодовку. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что Сенцов поправился во время голодовки: «Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. С собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается».

Собчак передала Путину список политзаключенных







Евгений Разумный / Ведомости

30 декабря 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор: оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брата Олега Навального – к 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем

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Валерий Матыцин/ТАСС

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко (слева направо) в 2015 г. суд приговорил к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Сенцова признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и подготовке терактов в Крыму, Кольченко — в участии в теракте и в террористическом сообществе. Оба фигуранта дела не признали вину

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Зураб Джавахадзе / ТАСС

Оппозиционер Сергей Мохнаткин приговорен к реальному сроку по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31»

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Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

В списке есть несколько фигурантов «дела 26 марта». Александр Шпаков обвинялся по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, 26 марта он, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции. Приговорен к полутора годам колонии общего режима

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Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Предприниматель Дмитрий Борисов приговорён к 1 году колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»)

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Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Алексей Политиков осужден за применение насилия к полицейскому во время акции 26 марта (статья 318 УК). Его дело рассматривалось в особом режиме из-за признания им вины. 18 октября 2017 г. Тверской районный суд приговорил Политикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В ноябре 2017 г. суд на полгода сократил Политикову срок ареста

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Кадр из видео Грани.Ру

В июле 2017 г. фигуранта дела о нападении на полицейского во время акции 26 марта Станислава Зимовца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по статье 318 УК (насилие в отношении полицейского). Обвинение просило три года колонии

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Артем Геодакян/ТАСС

В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, они входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием – «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем. Создатель группы Юрий Мухин получил четыре года условно

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ФГУП ЦНИИмаш

В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании

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Личная страница на ok.ru

В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы

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Юрий Машков / ТАСС

Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин осужден по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.

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Личный архив

Члена территориальной избирательной комиссии «Проспекта Вернадского» от КПРФ Сергея Резникова в апреле 2017 г. суд приговорил к трем годам колонии общего режима за хранение наркотиков

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Личная страница на vk.com

В декабре 2015 г. суд приговорил блогера Вадима Тюменцева к 5 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета») и ч. 1 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»)

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Зураб Джавахадзе / ТАСС

Активиста партии «Другая Россия» Юрия Староверова суд приговорил по ч. 1 ст. 318 УК к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока по обвинению в том, что он ударил сотрудника ОМОНа 15 сентября 2012 г. во время разгона Нижегородского гражданского марша. В 2016 г. Останкинский районный суд Москвы заменил наказание на 3 года колонии общего режима

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