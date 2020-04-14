Заместителя Кличко поймали на взятке, – СМИ

Сотрудниками СБУ 14 апреля задокументирована противоправная деятельность первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, который через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 000 долларов от представителя компании-застройщика
Фото: офіційний портал Києва
Об этом ТСН.uа сообщили собственные источники среди правоохранителей, передает Depo.ua.
Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений. Спецслужащие задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов США.
«Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Н. Поворозником и планировали намерения получить также и от другого объекта строительства 246000 долларов США», – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее на взятке в размере 500 долларов «погорел» чиновник КГГА.
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