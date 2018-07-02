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Заместителем гендиректора по проектному управлению ФГУП «Росморпорт» назначен Борис Ташимов

Мировая экономика 02 Июл 2018
Заместителем гендиректора по проектному управлению ФГУП «Росморпорт» назначен Борис Ташимов
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На должность заместителя генерального директора по проектному управлению ФГУП «Росморпорт» с 29 июня 2018 года назначен Борис Ташимов. Как сообщает пресс-служба предприятия, соответствующий приказ ФГУП «Росморпорт» № 733/к подписан 28 июня 2018 года.

Ранее занимал должность заместителя директора по управлению государственным имуществом и инвестиционной деятельности Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Борис Ташимов родился 24 февраля 1986 года в городе Железноводске Ставропольского края.

В 2007 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России с присуждением степени «бакалавра экономики со знанием иностранного языка» по направлению «экономика».

В 2008 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России по специальности «мировая экономика» с присвоением квалификации «экономист-международник со знанием иностранных языков».

В 2018 году окончил ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» с присвоением квалификации «бакалавр» по направлению подготовки «технология транспортных процессов».

Трудовую деятельность начал в 2007 году.

Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет.

С октября 2011 по июль 2016 года последовательно занимал должности эксперта, руководителя проектного направления департамента управления проектами, заместителя директора дирекции по проектной работе дирекции всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз», заместителя директора департамента по взаимодействию с инвесторами и финансовыми институтами, заместителя директора дирекции по взаимодействию с инвесторами и организации проектного финансирования АО «Курорты Северного Кавказа».

С июля 2016 по июнь 2018 года работал в должности заместителя директора по управлению государственным имуществом и инвестиционной деятельности Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

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