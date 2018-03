Заместитель госсекретаря США на следующей неделе посетит Украину

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан 21 февраля посетит Украину и проведет ряд встреч на высшем уровне, сообщает пресс-служба Госдепаратмента.

Во время визита Салливан встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

«Он подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета Украины и территориальной целостности», — говорится в заявлении.

Кроме Украины представитель Госдепа США посетит еще ряд европейских стран с 16 по 23 февраля, в частности, Германию, Италию, Латвию и Бельгию.

Deputy Secretary Sullivan will travel to #Germany, #Italy, #Ukraine, #Latvia, & #Belgium, February 15-24. The Deputy Secretary will lead the U. S. delegation to @MunSecConf & hold bilateral meetings to support cooperation on a range of economic, security & development priorities. pic.twitter.com/Gs3TBsCTtO



— Department of State (@StateDept) 14 лютого 2018 р.

В марте федеральний президент Австрии Александер Ван дер Беллен планирует посетить Украину. Об этом заявил Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой в Вене.





