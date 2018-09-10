Заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников ушел из медиахолдинга

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Газпромбанк получил в залог 100% «Стройгазконсалтинга» (СГК), одного из крупнейших в прошлом подрядчиков «Газпрома», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с сентября у СГК изменились собственники. Теперь компанией владеют четыре юрлица: ООО «Оникс» (25,89%), БМК (25,69%), «Промстрой» и «Сириус» (по 24,21%). Они в свою очередь принадлежат малоизвестным физлицам. Первая компания полностью принадлежит Шамилю Ишбулдину, вторая – Светлане Тороповой, третья – Сергею Морозову, четвертая – Марине Коробковой. Полный тезка Ишбулдина является директором департамента стратегии и развитии СГК, говорится на сайте компании. Информацию о других собственниках найти в открытых источниках не удалось.

Новые акционеры СГК были зарегистрированы только летом: «Оникс», «Промстрой», «Сириус» – в июле, БМК – в августе, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% СГК, рассказывал ранее «Ведомостям» источник, близкий к СГК. Эту информация подтверждала управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина. Сделка была закрыта в конце июля. Ланина не раскрывала покупателя и сумму сделки. Покупателем доли UCP могли стать структуры Газпромбанка, говорил «Ведомостям» директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин.

СГК создал бизнесмен Зияд Манасир, компании удалось стать одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома». Однако с 2012 г. компания стала все чаще проигрывать тендеры газовой компании «Стройтранснефтегазу» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтажу» Аркадия Ротенберга. Несколько банков подали иски против СГК о взыскании долгов, которые в 2015 г. достигли 66 млрд руб., сообщал«Интерфакс». Манасир продал компанию бизнесмену Руслану Байсарову, затем владельцами СГК на паритетной основе стали Газпромбанк и UCP.

Выручка СГК в 2017 г. выросла год к году на 0,5% до 153,789 млрд руб., указано в «СПАРК-Интерфаксе». При этом компания увеличила убыток на 6,71% до 7 млрд руб. Последний раз чистую прибыль СГК получала в 2013 г., тогда она составила 6,7 млрд руб.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики







Axel Heimken / DPA / ТАСС

Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес

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Andy Wong / AP

Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение — в негативных)

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Андрей Гордеев / Ведомости

1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15): средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках

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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index

Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков

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Денис Гришкин / Ведомости

1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае): средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну

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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU

Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики

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Bullit Marquez / AP

3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов

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Bullit Marquez / AP

Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям

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Максим Стулов / Ведомости

3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.

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Максим Стулов / Ведомости

Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах

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Максим Стулов / Ведомости

3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени

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Максим Стулов / Ведомости

Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре

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Andy Wong / AP

6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10): низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис

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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU

Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае

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CNA VIA KNS / AFP

6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10): низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте

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Ahn Young-joon / AP

Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными

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Lefteris Pitarakis / AP

6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10): низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара

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Dusan Vranic / AP

В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике

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Hasan Jamali / AP

9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9): средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти

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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU

Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе

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Michael Probst / AP

10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5): очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок

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Peter Dejong / AP

Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию

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