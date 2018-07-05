Замедление роста экономики Британии в начале 18г было временным — глава Банка Англии

05.07.2018 14:24

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(Рейтер) Глава Банка Англии Марк

Карни сказал в четверг, что теперь более уверен в том, что

слабое начало года для британской экономики было преимущественно

связано с плохой погодой. Рынок после его комментариев видит

большую вероятность повышения ставки в августе.

По словам Карни, инфляционное давление продолжает

усиливаться, как и ожидал Банк Англии, и существуют

многочисленные свидетельства того, что ослабления британской

экономики в целом больше не наблюдается.

В июне инвесторов удивило то, что три из девяти членов

Комитета по монетарной политике регулятора проголосовали за

подъем ставки, усилив вероятность повышения в августе.

Комментарии Карни подтвердили обоснованность этих ожиданий.

«Поступающие данные усилили мою уверенность в том, что

слабость экономической активности в первом квартале была

преимущественно связана с погодой, а не с экономическим

климатом», — сказал Карни, выступавший в Ньюкасле.

«В целом свежие внутренние экономические данные указывают на

то, что экономика по большому счету развивается в соответствии с

майским прогнозом инфляции — спрос растет немного быстрее

предложения, а внутреннее ценовое давление усиливается».

В то же время Карни отметил подъем протекционистских

настроений, приведя в пример введение Вашингтоном новых пошлин и

ответные меры других стран.

По словам главы Банка Англии, существуют признаки того, что

«враждебная и неопределенная» ситуация вокруг глобальной

торговли ослабила активность в мировой экономике.

В случае начала продолжительной торговой войны, помимо

потерь, связанных со снижением торговли, мировая экономика может

столкнуться с ослаблением роста производительности, сказал

Карни.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

(Дэвид Милликен. Перевела Марина Боброва. Редактор Антон

Колодяжный)





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