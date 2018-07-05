Замедление роста экономики Британии в начале 18г было временным — глава Банка Англии

05.07.2018 14:24
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(Рейтер) Глава Банка Англии Марк
Карни сказал в четверг, что теперь более уверен в том, что
слабое начало года для британской экономики было преимущественно
связано с плохой погодой. Рынок после его комментариев видит
большую вероятность повышения ставки в августе.
По словам Карни, инфляционное давление продолжает
усиливаться, как и ожидал Банк Англии, и существуют
многочисленные свидетельства того, что ослабления британской
экономики в целом больше не наблюдается.
В июне инвесторов удивило то, что три из девяти членов
Комитета по монетарной политике регулятора проголосовали за
подъем ставки, усилив вероятность повышения в августе.
Комментарии Карни подтвердили обоснованность этих ожиданий.
«Поступающие данные усилили мою уверенность в том, что
слабость экономической активности в первом квартале была
преимущественно связана с погодой, а не с экономическим
климатом», — сказал Карни, выступавший в Ньюкасле.
«В целом свежие внутренние экономические данные указывают на
то, что экономика по большому счету развивается в соответствии с
майским прогнозом инфляции — спрос растет немного быстрее
предложения, а внутреннее ценовое давление усиливается».
В то же время Карни отметил подъем протекционистских
настроений, приведя в пример введение Вашингтоном новых пошлин и
ответные меры других стран.
По словам главы Банка Англии, существуют признаки того, что
«враждебная и неопределенная» ситуация вокруг глобальной
торговли ослабила активность в мировой экономике.
В случае начала продолжительной торговой войны, помимо
потерь, связанных со снижением торговли, мировая экономика может
столкнуться с ослаблением роста производительности, сказал
Карни.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Дэвид Милликен. Перевела Марина Боброва. Редактор Антон
Колодяжный)