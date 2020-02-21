замедление экономики, доступная ипотека и как сэкономить на обслуживании кредита — Минфин

Рост ВВП в IV квартале 2019 года составил 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По отношению к предыдущему кварталу рост несколько замедлился.

Как вырастет реальная зарплата в 2020 году. Подсчеты МЭРТ

В 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

ОВГЗ теряют привлекательность. Что будет с бюджетом и гривной

Стоимость украинских долгов снижается. Ставки по гривневым ОВГЗ упали ниже отметки 10% годовых. Инвесторов это не радует — интерес к гособлигациям остывает.

В мае 2021 года правительству придется платить инвесторам по ВВП-варрантам — ценным бумагам, которые были выпущены в 2015 году после глобальной реструктуризации госдолга.

Курс доллара, МВФ, теневая экономика: к чему готовиться (видео)

В Киев приехали ревизоры из МВФ. Выполнила ли Украина договоренности в полном объеме? Об этом и не только рассказывает финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео рубрики «Прямо по курсу» на youtube-канале «Минфина».

Три частных банки присоединились к правительственной программе выдачи льготных кредитов под 5-7-9% годовых на создание и развитие бизнеса.

Доступная ипотека от Привата. Банк снизил годовую ставку на «первичку» до 14,9%

Приватбанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.

Как сэкономить на обслуживании кредита

Кредитные отношения с банком или МФО не всегда складываются гладко. Скрытые комиссии, необходимость обслуживать сразу несколько займов могут стать тяжелым бременем. Но выход есть – договориться со своим банком о смягчении кредитных условий или уйти к другому кредитору.

Как ФОП может сэкономить 230 тысяч в год на налогах

Налоговый законопроект, который предусматривает повышение лимитов годового дохода для ФОП, – уже на подписи у президента. Когда он вступит в силу, предприниматели, которые сейчас работают, к примеру на 3-й группе, смогут перейти во 2-ю. Значит, сэкономят на налогах. «Минфин» посчитал, кто и сколько.

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