Зама Труханова также отпустили под поручительство нардепов, — СМИ

Нардепы от партии «Видродження» и «Оппоблока» взяли на поруки заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в суде, передает «ДС».

По его словам, Соломенский райсуд Киева отпустил чиновника на поруки Александра Пресмана («Видродження») и Юрия Мирошниченко («Оппозиционный блок»).

Как известно, Соломенский райсуд Киева отпустил мэра Одессы на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

В партии пояснили, что Голубов действовал самостоятельно и фракция «не принимала никаких решений о взятии на поруки всех лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одному из своих членов».

Между тем, как сообщала «ДС», Соломенский райсуд Киева арестовал одного из фигурантов дела мэра Одессы с возможностью внесения залога — Петра Загодиренка, владельца компании ООО «Девелопмент Элит», которая за 185 млн грн продала олесским городским властям здание завода «Краян».

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