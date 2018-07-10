Залить водкой. В Киеве придуман новый план победы над Москвой

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Чтобы экономика Украины росла, нужно залить Россию водкой, заявил депутат Верховной рады Олег Барна.

Острый и внезапный креатив пана Барны идет несколько вразрез с требованиями опустить между двумя странами железный занавес и прекратить какое бы то ни было экономическое сотрудничество, ибо Украина «окончательно» откочевала от агрессора в свободное незалежное плавание. Несмотря на то что объем памяти украинских нациствующих активистов исчерпывается парой мегабайт, старожилы все же помнят массовые флешмобы «Геть з Украины», начавшиеся в грозовые дни Майдана.

В Раде повышение цен на газ для населения назвали «убийством Украины»Тогда в ходе ярких акций активисты, напомним, жгли и крушили отделения российских банков, сбрасывали с полок товары из России, громили рестораны и торговые центры, принадлежащие российскому бизнесу, и требовали навсегда прекратить торговать с оккупантом. Впрочем, подобное регулярно практикуется и сегодня, когда в интересах заказчика требуется отжать очередной бизнес. В этом деле патриотические визги отлично обеспечивают успех предприятия.

Буквально на днях при традиционно-благожелательном бездействии полиции погрому подвергся один из лучших ТЦ Киева «Оушн-плаза» — файеры, листовки «Долой российский бизнес с Украины», надписи на фасаде «Стоп Путин!», «Не покупай российское», «Слава защитникам — смерть оккупантам».

И вдруг такое.

В России произошел «гражданский» переворот: есть первые жертвыЗалить водкой. И вообще — продавать все, абсолютно все, требует народный депутат Барна, но упирает конкретно на водку и спирт. По мнению депутата, только так Украина сможет выиграть у России экономическую войну и существенно пополнит свой бюджет. И убивая второго зайца, пан Барна обещает, что его хитрый план одновременно приведет население России, не могущее устоять перед океаном украинской водки, к окончательной деградации во всех сферах, включая индустриальную, где и так уже отсутствует производство.

Предложение Барны не вполне благожелательно оценили даже соратники. А жаль — ведь у нардепа наверняка есть еще пара десятков таких же плодотворных идей.

Этот пример мог бы показаться анекдотическим, если бы мы не знали, как настойчиво ищут креативные умы Неньки способы преодоления экономической пропасти, в которую страна упала, неосторожно скача по Майдану четыре года тому.

Собственно, способов найдено не так уж и много. Первый и главный — вымогательство денег у международных организаций и (насколько возможно) у России. Транши МВФ — священный фетиш обустроителей Украины, ради которого народные депутаты готовы загнать под плинтус собственное население. МВФ ставит и ставит все новые условия и списки требуемых реформ. Украинская власть отчитывается и отчитывается об успешном реформировании и даже проводит гей-парады, но с траншами всегда получается непросто.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ

Кроме челобитных в МВФ, Украина просит деньги везде, куда упадет глаз ее президента. В каждом из десятков зарубежных визитов Петр Алексеевич ищет помощи и иногда ее получает, не гнушаясь даже сущей мелочью вроде 50 тысяч евро от Литвы. Обо всем этом он, миллиардер и олигарх, владелец 76 компаний на Украине и еще нескольких на территории стратегического противника, с гордостью сообщает народу в социальных сетях.

США пощадят Европу, но не УкраинуРазновидностью вымогательства можно считать также отжим денег через судебные тяжбы. Здесь весьма перспективная дойная корова, по замыслу украинских чиновников, — «Газпром», у которого иногда удается что-то высудить, (ведь «весь мир с нами», включая Стокгольмский арбитраж). Последний по времени иск требует возврата 11,58 миллиарда долларов, якобы недоплаченных за транзит газа украинской ГТС c 2013 года. Впрочем, если Россия предоставит план дальнейшей прокачки через ГТС своего газа, то «Нафтогаз» согласен сумму уменьшить.

Интересно, что украинский патриотический активист заканчивается там, где начинается украинская ГТС и оккупантский газ. Этот последний почему-то по умолчанию не относится к числу российских товаров, которые нужно бойкотировать. Россия вообще тотально присутствует во всех планах превращения Украины в экономического тигра — с одной стороны, как донор, с другой — как объект для санкций западных кураторов Киева.

На Украине рассказали, к чему приведет попытка отнять Крым силой‍Другая группа способов стимулирования экономического процветания лежит в сфере мечтаний. Например, о пресловутом золоте гетмана Полуботка, которое где-то скрытно с XVIII века дожидается своего часа в западных банках, но непременно будет найдено и направлено в бюджет Украины. Там оно присоединится к возвращенным миллиардам Януковича, которые, впрочем, мгновенно исчезли в неизвестном направлении.

Из серии мечтаний можно вспомнить обещание Юлии Владимировны Тимошенко перекачивать нефть и газ из половины земного шара, «просто потому, что у нас на черноморском шельфе такие рельефы почв». Реализации этого циклопического проекта помешал лишь состоявшийся вскоре после заявления арест и тюремное заключение.

Указ Путина об «украинских» наименованиях полков поставил Киев в тупик‍Справедливости ради отметим — не гнушается украинская власть и крупными проектами, включая инфраструктурные. Не все же с помпой открывать куски отремонтированной дороги или сельский фельдшерско-акушерский пункт. Душа просит чего-нибудь фантастического и неслыханного, как любит характеризовать свои дерзновенные планы украинский президент. Среди них, например, участие в проекте создания и внедрения знаменитого вакуумного поезда Hyperloop, который будет доставлять киевлян, например, в Одессу за тридцать минут. Меморандум об этом уже подписан.

Подвижной состав украинской ж/д находится в крайне убогом состоянии, в поездах можно снимать бюджетный вариант шоу «Остаться в живых», но теперь детище пана Илона Маска революционным образом решит проблему — на зависть надменному соседу, например. Речь идет об освоении трех миллиардов долларов, между прочим.

Указ Путина об «украинских» наименованиях полков поставил Киев в тупик‍Никто, разумеется, в реальность проекта не верит, да и не нужно — не всякий петушиный крик должен непременно означать наступление рассвета.

Усиление борьбы с коррупцией и хитрыми схемами — еще одно излюбленное, хотя и малоуспешное направление стимулирования нашего экономического роста. Сегодня обещают дать узды лотерейным мошенникам, завтра планируется новый этап борьбы с контрабандой. На деле это всегда означает передел рынка коррупционных сделок и назначение правильных смотрящих. Петр Алексеевич, однако, очень настаивает на том, что искоренять коррупцию должен каждый. И чем больше фактов его собственных крайне мутных схем становятся достоянием общественности, тем громче анонсирует президент решительный бой.

Порошенко заявил, что князь Владимир крестил УкраинуМежду тем, когда речь идет не о фантастических виртуальных проектах, а о собственном кармане, украинский президент и чиновники высшего ранга проявляют жесткий прагматизм и трезвость мышления. Буквально на днях была опубликована схема откатов при торговле оружием через Укроборонпром. Бывший соратник Порошенко, нардеп Лещенко, заявляет, что речь идет о сотнях миллионов долларов, которые выводятся под патронатом главного борца с коррупцией в кипрские офшоры.

…Итак, попрошайничество, вымогательство, иски, санкции, «золото Полуботка», схемы, муляжи реформ для наблюдателей из МВФ — вот приблизительный перечень инструментов стимулирования украинской экономики, которая на них отзывается крайне вяло. По прогнозу того же МВФ, даже в 2022 году Украина все еще не достигнет уровня развития 2007-го.

Усилия украинского руководства, кажется, лучше всего иллюстрирует известный анекдот — ветровое стекло протирал, коврик вытряхивал, по колесу ногой стучал, а машина почему-то не едет.





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