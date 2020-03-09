Закрытый из-за вируса Китай и проблемы продовольственной безопасности Киргизии

Мировые эксперты уже нарекли коронавирусную инфекцию 2019-nCoV новым «черным лебедем» (теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. – Авт.), который способен нанести урон мировой экономике на порядок мощнее, чем кризис 2008 года. Эпидемия уже привела к резкому снижению мировых цен на промышленные металлы, древесину, углеводороды.

Это неудивительно, если учесть, что распространение инфекции началось из Китая, являющегося ключевым мировым поставщиком комплектующих для производства промышленных и потребительских товаров (особенно электроники). На него приходится примерно пятая часть всех подобных поставок в мире и около 40% – в странах региона.

До годового минимума упала нефть, поскольку КНР – крупнейший в мире импортер, покупающий 14 млн баррелей в сутки. Цены на металлы, используемые в промышленности – медь, никель, алюминий, упали в среднем на 7%. Китайский фондовый рынок рухнул почти на 8%, а курс юаня снизился. Экономика Поднебесной резко затормозила. А вместе с ней пошатнулась и мировая экономика.

Продуктов хватит, но обезопаситься стоит

Китай – еще и один из крупнейших деловых партнеров Киргизии. По данным Нацстаткома, общий товарооборот КР и Китая в 2018 году составил чуть больше $2 млрд. Экспорт из КР – $61,2 млн, импорт из КНР – $1,942 млрд. Таким образом, объемы поставки товаров из Китая превысили кыргзыстанский экспорт в 32 раза. В основном из Поднебесной завозят мясо, овощи, фрукты, орехи, пластмассу и изделия из нее, химические реактивы, волокна, обувь, одежду, керамику, черные металлы.

Граница, разделяющая две страны, остается закрытой. Кыргызстанские власти закрыли ее еще 23 января, а с 24 января ввели запрет на импорт любой сельхозпродукции из Поднебесной. Директор департамента карантина растений Иличбек Марсбек уулу пообещал, что если ситуация с блокировкой коронавируса не наладится, то министерство сельского хозяйства найдет альтернативы для импорта продукции в республику.

Пока на рынках особого дефицита товаров не наблюдается. Правда, с прилавков исчезли китайские овощи и фрукты. Их заменили на овощи и фрукты из Узбекистана, Таджикистана, а также местной продукцией из теплиц. Однако многие жители киргизской столицы потихоньку запасаются впрок продуктами первой необходимости. Бишкекчане опасаются возможного дефицита.

Правительство в свою очередь поспешило успокоить население, заявив, что продовольственной безопасности страны ничего не угрожает. Республиканский штаб по антикризисным мерам, созданный по поручению президента КР, следит за ситуацией и работает в двух направлениях. Первое направление – обеспечение продуктами первой необходимости в нужном объеме, второе – поступление налогов и платежей в бюджет.

«Сейчас в стране есть необходимый запас продуктов питания, достаточный для покрытия возникающего спроса, – заявил глава штаба, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на первом совещании, которое состоялось 6 марта. – Мы мониторим цены на продуктовых рынках и в розничной сети. Временное закрытие границ с Китаем не повлияло на ситуацию с продовольственной безопасностью, так как импорт из этой страны составлял всего 3% из всего объема ввозимой продуктовой номенклатуры».

Стоит отметить, что Киргизия обеспечивает себя только четырьмя из девяти продуктов, входящих в список продовольственной безопасности. По словам министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева, это картофель, овощи, молоко и сахар. «Мясо, яйца, растительное масло, муку и макаронные изделия нам приходится дополнительно импортировать. 40 процентов продовольствия завозится в республику из-за рубежа», – сообщил глава Минсельхоза.

Что же касается ситуации с товарами народного потребления, которые в основном завозили из Поднебесной, в штабе надеются, что поставки товаров возобновятся в скором времени. «Сегодня многие [китайские] заводы и фабрики уже возобновили работу и скоро начнут поставлять свою продукцию, в том числе и на экспорт. Мы проводим сверку с нашими производственниками запасов сырья и фурнитуры. К примеру, в легпроме сырья хватит как минимум на два месяца. К моменту, когда оно закончится, поставка материалов из Китая уже возобновится», – отметил чиновник.

Предприниматели тоже говорят, что паниковать не стоит, республика без товаров не останется. «Никакой нехватки товаров нет. Многие предприниматели получают товары из других стран – Кореи, Турции, Арабских Эмиратов, Индии, Узбекистана. Закрытие границ с Китаем мы уже проходили в 2003 году, когда была вспышка атипичной пневмонии. Предприниматели ушли на другие рынки. Даже если границу не откроют в ближайший месяц, паниковать не стоит, у нас есть альтернативные варианты, без товара кыргызстанские рынки не останутся», – прокомментировала ситуацию президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и услуг в КР Дамира Долоталиева.

Экономику придется поддержать

Правительство страны все же признает, что экономических потерь из-за распространения новой инфекции из Поднебесной не избежать. «Вспышка коронавирусной инфекции будет иметь определенные последствия для отечественной экономики, и нам необходимо минимизировать имеющиеся риски», – заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, кабмин разрабатывает антикризисный план мероприятий, предусматривающий все потенциальные риски. «Нужно учитывать, что пятая часть нашего товарооборота приходится на Китай. Поэтому надо провести более глубокий анализ влияния эпидемиологической ситуации на бизнес-среду с тем, чтобы минимизировать последствия. Для этого необходимо усилить работу по поиску альтернативных рынков и выработать эффективные механизмы поддержки бизнеса. Мы должны провести анализ имеющихся запасов продуктов и иметь четкое представление о том, какой товар, откуда, по какой цене и в какие сроки может завозиться в страну. Закрытие границ с КНР приводит к падению объемов таможенных сборов, влияет на работу промышленных предприятий в регионах. Ситуация с коронавирусом уже становится источником частичной неопределенности для бюджета и экономики», – отметил глава правительства.

Совещание антикризисного штаба во главе с премьер-министром М. Абылгазиевым

В министерстве экономики уточнили, что готовят сразу несколько вариантов плана. Оптимистичный сценарий прогнозируется на улучшении ситуации с коронавирусом в начале апреля. В этом случае ущерб, по подсчетам представителей ведомства, можно будет покрыть до наступления осени. Второй сценарий специалисты готовы применить, если границы останутся закрытыми еще на несколько месяцев. Тогда ведомство начнет переговоры с бизнес-средой о замене поставляемых из Китая товаров на отечественные. Деньги на это чиновники предлагают взять из Российско-Киргизского фонда развития.

Министр экономики Санжар Муканбетов отмечает, что снижение экономических показателей в первом квартале не ожидается, а второй квартал сам по себе экономически неактивный. «По данным предпринимателей, запасы товаров имеются до апреля, но если такая ситуация продолжится, то ежемесячное выпадение составит 0,2-0,3% от ВВП. Мы ищем альтернативные рынки по замещению китайского импорта. Это Индия, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, Турция, ОАЭ», – подытожил министр.

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Аналитики сходятся во мнении, что нынешняя ситуация с коронавирусом ограничит мировой экономический рост. Расчеты Bloomberg Economics показали: последствия распространения инфекции могут стоить около 0,4% мирового роста в первом квартале. Oxfords Economics допустил потерю в 0,2%.

Экономических потерь Киргизии, как и всем странам Центральной Азии, не избежать. При этом некоторые эксперты видят и возможные выгоды этой непростой ситуации и советуют властям республики задуматься об альтернативном варианте развития экономики. А именно – сфокусироваться на создании собственного производства, снизить зависимость от Китая и найти новые пути внешнеэкономических связей. Национальной экономике это пойдет только на пользу.

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Фото: https://www.gov.kg/





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