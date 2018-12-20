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Закон о переименовании УПЦ МП направлен на подпись Порошенко — Деловая столица

Политика 20 Дек 2018
Закон о переименовании УПЦ МП направлен на подпись Порошенко — Деловая столица
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон, обязывающий УПЦ МП изменить свое название

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает «ДС».

Теперь свою подпись под законом должен поставить и президент Петр Порошенко. Документ уже направлен.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 5309, который обязывает религиозные организации с центром в стране-агрессоре указывать это в официальном названии.

После чего Нестор Шуфрич и Юрий Береза, устроили драку в сессионном зале. Досталось и Юрию Бойко.

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