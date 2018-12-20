Закон о переименовании УПЦ МП направлен на подпись Порошенко — Деловая столица

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон, обязывающий УПЦ МП изменить свое название

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает «ДС».

Теперь свою подпись под законом должен поставить и президент Петр Порошенко. Документ уже направлен.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 5309, который обязывает религиозные организации с центром в стране-агрессоре указывать это в официальном названии.

После чего Нестор Шуфрич и Юрий Береза, устроили драку в сессионном зале. Досталось и Юрию Бойко.

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