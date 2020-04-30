закон о финмониторинге и заставят ли предприниматели власть ускорить снятие карантина — Минфин

28 апреля вступил в силу обновленный закон о финансовом мониторинге. «Знай своего клиента» – главный принцип новых правил для банков налоговых консультантов и других субъектов финмона. Как это будет работать, разбирался «Минфин».

В СМИ появилась информация, что изменения усложнят перевод денег и оплату коммунальных платежей.

Минфин ожидает, что до конца 2020 года МВФ перечислит Украине два транша на общую сумму $3,5 млрд в рамках новой кредитной программы EFF. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

В МВФ предостерегли власть от действий, которые могут сорвать договоренности о программе

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Офис президента Украины, в котором предупредил о пересмотре решения Фонда по кредиту, если в законодательство о НАБУ будут внесены изменения.

Стоит ли НБУ печатать деньги, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии (видео)

В новом видео на youtube-канале «Минфина» финансовый аналитик Михаил Демкив рассказал, как «печатаются» деньги; почему возникла потребность печати денег именно сейчас, и может ли Украина так же, как страны-лидеры, напечатать деньги и влить в экономику?

Заставят ли предприниматели власть ускорить ослабление карантина

В Украине открыли 872 рынка. Накануне правительство разрешило их работу при условии выполнения карантинных требований. А уже через неделю страна может начать поэтапный выход из изоляции.

Каким будет мир после карантина

Мир постепенно начинает выходить из карантина. Китай уже вовсю разогревает экономику. Не дождавшись полного затухания эпидемии, постепенно ослабляют ограничения США и Европа.

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