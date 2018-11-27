Захват украинских моряков: Красный Крест обещал способствовать доступу к задержанным — Деловая столица

Международный комитет Красного Креста будет способствовать доступу к захваченным после атаки на украинские корабли морякам

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, он с утра провел переговоры с главой Красного Креста Петером Маурером, передает «ДС» со ссылкой на пост министра в Twitter.

Климкин также отметил, что гуманитарная организация приложит все усилия для обеспечения доступа к захваченным морякам и оказания им необходимой медицинской помощи.

Напомним, ранее Виктор Сорока, отец задержанного пограничниками РФ в районе Керченского пролива украинского военного Василия Сороки верит, прокомментировал задержание сына.

В воскресенье, 25 ноября, пограничный корабль Российской Федерации протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины, который совершал плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь.

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