Захваченные украинские корабли отбуксировали в Керчь: видео, фото

На видеозаписи видно, как позади пограничных кораблей РФ стоят два украинских катера и буксир

В сети появилось видео, на котором видно отбуксированные во временно оккупированную Керчь в Крыму малые артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яни Капу» ВМС Украины.

Корабли стоят позади российских пограничных судов.

На фото ниже видны номерные знаки катера «Никополь» и буксира «Яни Капу» — P176 и A947 соответственно.

Скрин из видео

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир «Яни Капу», который с малыми бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков.

Командование ВМС заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют «защитой госграницы». 26 ноября после 16:00 Рада рассмотрит введение военного положения на 2 месяца.

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