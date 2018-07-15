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Зафиксировали любопытный рост экономики Украины в инфографике по областям

Экономика Украины 15 Июл 2018
Зафиксировали любопытный рост экономики Украины в инфографике по областям
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Экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец заявил, что в Украине в 2017 году темпы роста валового регионального продукта (ВРП) в сравнительных ценах превысили показатели 2013-го в 8 областях и Киеве.

По его данным, валовой региональный продукт 8 областей и столицы Укрвины в 2017 году уже превысил показатели 2013 года (в сопоставимых ценах). Но Донецкая область потеряла в объемах 62% производимой продукции/оказанных услуг, Луганская — 70%.

Лучшие темпы роста роста ВРП в 2017-м (в сравнительных ценах к 2013 году), показывают:

  • Житомирская область (109,8%);
  • Винницкая (109,47%);
  • Волынская (107,69%);
  • Хмельницкая области (107,64%).

В инфографике виден четкий эффект от блокады в начале 2017 года и как она повлиял на показатели ВРП Донецкой и Луганской областей.

На наш взгляд Владимир Компаниец заблуждается.

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Новость (статью) «Зафиксировали любопытный рост экономики Украины в инфографике по областям» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Дата публикации: 2018-07-15 10:08:33, последнее обновление страницы: 15.07.2018 10:10:23



Источник

Как в Украине растет экономика: инфографика по областям →



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