Задержка в июле с выплатами на Украине пенсий выявила катастрофу в экономике страны

Пенсии в России существенно превышают пенсии на Украине На этой критической бюрократической проволочке тут же пропиарились политики, а также сам глава Кабмина Владимир Гройсман. Вступившись за стариков, он пригрозил председателю Пенсионного фонда Алексею Зарудному: «Будут еще хоть раз задержки — не прощу», и назначил служебную проверку по факту задержек.

«Создавать людям дополнительные проблемы — недопустимо», — сказал глава правительства. При этом премьер Гройсман не объяснил, почему средства в ПФ не были отправлены вовремя, за что отвечает не глвав ПФ, а министр финансов. А также не пояснил, что делать с чудовищно проведенной пенсионной реформой, которую уже успели прозвать в украинских СМИ «геноцидом народа».

Кстати, после недельной задержки и публичного окрика в адрес ПФ со стороны премьера, июльские выплаты пенсионерам были профинансированы полностью и деньги выплачены. Хотя для этого Госказначейство Украины вынуждено было прокредитовать ПФ.

Повальный недочет

А суть проблемы в том, что бюджет Пенсионного завышен. Формально напряженка с деньгами возникла вследствие недополучений отчислений Единого социального взноса (ЕСВ). В итоге образовался июльский кассовый разрыв в 4 млрд грн. Пенсионеры приходят за своими деньгами с 1 по 25 число каждого месяца. А в июле Фонд на выплаты перечислил на 15% меньше средств, чем в июне.

В нынешнем году Пенсионный Фонд Украины направит на выплату пенсий 345,8 млрд грн. Бюджетные расходы по его финансированию — 139,3 млрд грн. Еще 208,3 млрд — поступления от ЕСВ. Вот дисбаланс в отчислениях от соцвзноса и стал причиной тревожной заминки.

Экономист Андрей Блинов на своей странице в facebook скрупулезно подсчитал, как говорится, сколько и кому.

«СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЕНЕГ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ УКРАИНЫ (ПФУ), ЧТОБЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЛАТИТЬ ТАКИЕ ПЕНСИИ? 29,3 млрд гривен. Как сообщил ПФУ, на 24-е число на выплату июльских пенсий направлено 24,9 млрд гривен. То есть надо ещё 4,4 ярда. Обычно к 25-му числу пенсионные ведомости профинансированы на 100%. ОТКУДА ПФУ БЕРЕТ ДЕНЬГИ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ? Около 60% поступлений дает Единый социальный взнос (он начисляется на зарплаты по ставке 22%, далее разделяется между социальными фондами; ставка для пенсионных нужд получается 18,1%). Еще почти 40% — это дотация из государственного бюджета (по сути, покрытие дефицита ПФУ). Остальные доходы (перечисления предприятий по спискам 1 и 2, банковские проценты, выплаты иностранцам) составляют менее 1%», — написал он.

Кто продырявил бюджет?

Экономисты сразу сказали: причинно-следственная связь лежит не только в нереальном бюджете ПФ, а и в повальной трудовой миграции украинцев, которые не получают здесь зарплату и, соответственно, бухгалтерия не вычитает из нее ЕСВ. Вдобавок, украинцы, пока оставшиеся на месте, предпочитают работать «в черную», чем оставаться «белыми» и терять субсидии.

«Согласно июльским данным Госказначейства, показатель выполнения госбюджета с начала года составил 93,7%. В июне было 94,9%. Недопоступления за 7 месяцев — 33,3 млрд грн. Основную недостачу показывает Госфискальная служба — «минус» 17,3 млрд грн. Две трети этой суммы — недопоступления с таможни, что в ГФС объясняли привязкой к курсу доллара, который оказался в первом полугодии ниже показателя, на котором был сверстан госбюджет», — сказано в материале Liga.net.

При этом, интересно, что в июне поступления ЕСВ увеличились к июню прошлого года на 26,6% — до 21,12 млрд грн, а за полугодие — на 27,8%, до 107,73 млрд грн.

«Дефицит Пенсионного фонда будет иметь тенденцию к расширению, так как количество работающих, активно занятых людей в стране становится все меньше и меньше. Так возникает дыра в ПФ, и она нуждается в постоянном финансировании со стороны государственного бюджета, который себя не ахти чувствует на фоне низких темпов экономического роста», — спрогнозировал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

А темпы роста государства на 2018 год должны составить порядка 3%, но экономист практически уверен, что этого не произойдет. Тем более, что Украина относится к развивающимся странам, а 3% для этой категории — слишком мало, ведь страны в ней в этом году экономически растут на 4,5%.

Получается, что дырка в госбюджете также будет расширяться. И она, соответственно, будет нуждаться в постоянном финансировании. С которым тоже возникают серьезные проблемы на фоне вялотекущего роста национальной экономики, очень медленно и слабо проводимых реформ и вхождения страны в новый политический цикл.

Грузинская уравниловка или азиатский долг перед родителями

У аналитиков для властей плохие новости: ситуация в Пенсионном фонде Украины ухудшается уже не год от года, а от месяца к месяцу, неделя от недели, день ото дня. И то, что вопрос с выплатами на сегодняшний день закрыт, не означает, что он не возникнет снова в ближайшем будущем, когда интенсивность проблем будет нарастать.

«К большому сожалению, проблема уравнения, связанная с ПФ, сама по себе не имеет решения. Уравнение решается в системе со всей экономической подвижкой, которая должна произойти в стране. Если страна не пересмотрит кардинально свою экономическую политику и не выйдет на куда большие темпы экономического роста, чем она показывает сейчас, то она будет испытывать серьезные проблемы», — предсказывает Олег Устенко и добавляет, что ситуация может критически обостриться до марта 2019 года.

В этом случае, Украина должна четко решить, какую конкретно пенсионную систему необходимо внедрять. Перейти к грузинской модели, предложив всем пожилым людям одну низкую социальную пенсию? Такой подход просто убьет любую украинскую политсилу. Но иного выхода, у властей, похоже, не будет, пока государство не решит то самое системное экономическое уравнение.

И не факт, что и грузинскую модель удастся удержать. А чтобы пытаться ее сохранить при минимальных доходах, говорит Устенко, необходимо будет продолжать понижать и эту мелкую пенсию-уравниловку.

И, в конце концов, есть риск перехода в систему части стран Средней Азии, относившиеся к Советскому Союзу, в которых задача по обслуживанию пенсионеров ложится на плечи их семей, но точно не на государство. То есть государство вообще отказывается от выплаты пенсионных пособий.

«Впрочем, для Украины задача эта решаема. Но при условии использования абсолютно нового экономического курса», — надеется Устенко.

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