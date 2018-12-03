Задержание украинцев в Грузии: Среди них был и нардеп Семенченко — Depo.ua

Среди задержанных в Грузии украинцев был и нардеп от «Самопомочи», экс-руководитель добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко

Об этом сообщил советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков на своей странице в Facebook, информирует Depo.ua.

«У меня есть … разного рода контакты, они подтвердили информацию о том, что Семенченко — в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, Семенченко подставил «своих» людей и в последний момент сбежал. Сбежал точно так, так сбежал в Иловайске и в Дебальцево. А завтра грузинский МИД будет высказывать нашим дипломатам за эту гниду, ведь он был в Грузии по официальным документам как представитель власти Украины», — написал Бирюков.

Об этом также сообщил Андрей Дзиндзя.

«Только что поступило подтверждение, что среди задержанных украинцев в Грузии был нардеп Семен Семенченко! К сожалению, ему удалось избежать задержания из-за наличие у него дипломатического паспорта! Источники из Грузии сообщают, что Семенченко сбежал, оставив своих сообщников! Также сообщается, что задержание членов ОПГ Семенченко произошло после попытке покупки ими оружия, что задокументировано спецслужбами Грузии», — написал Дзиндзя.

Напомним, 2 декабря в Тбилиси утром задержали пятерых граждан Украины.

Впоследствии стало известно, что задержанных — семеро и им вменяют «противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ».

Местные СМИ узнали полные имена трех задержанных.

Вечером того же дня в министерстве внутренних дел Грузии подтвердили информацию о задержании шестерых граждан Украины и одного грузина и рассказали подробности операции.

Как известно, 29 ноября Саломе Зурабишвили выиграла президентские выборы в Грузии. Однако оппозиция заявила о фальсификациях и устроила митинг протеста.





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