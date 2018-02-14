Задержали заместителя мэра Одессы

Правоохранители задержали первого заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана в аэропорту «Борисполь», сообщает INSIDER со ссылкой на источники.

По словам собеседника, Вугельман прилетел в Киев из Израиля так же добровольно, как до того из Польши прилетел сам мэр Одессы Труханов.

Собеседник добавил, что в ближайшее время в «Борисполе» ожидают на прибытие, по меньшей мере, еще одного чиновника одесской мэрии из числа тех, кому накануне было принесено заочную подозрение.

В НАБУ подтвердили информацию о задержании Павла Вугельмана, пишет УП.





Источник