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Задержали заместителя мэра Одессы

Политика14 Фев 2018
Задержали заместителя мэра Одессы
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Правоохранители задержали первого заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана в аэропорту «Борисполь», сообщает INSIDER со ссылкой на источники.

По словам собеседника, Вугельман прилетел в Киев из Израиля так же добровольно, как до того из Польши прилетел сам мэр Одессы Труханов.

Собеседник добавил, что в ближайшее время в «Борисполе» ожидают на прибытие, по меньшей мере, еще одного чиновника одесской мэрии из числа тех, кому накануне было принесено заочную подозрение.

В НАБУ подтвердили информацию о задержании Павла Вугельмана, пишет УП.

 



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