Заденет ли Украину мировой кризис

Падение на биржах США и Азии началось после публикации отчета МВФ о рисках замедления глобального экономического роста.

Международный валютный фонд предупредил, что темпы роста мировой экономики очень замедлятся из-за политики ФРС. ФРС – это Федеральная резервная система США, которая определяет учетную ставку в Америке. Ставка влияет на стоимость денег.

ФРС повысила учетную ставку для того, что бы деньги стоили дороже. Главное, чего хотят добиться американцы – снижения инфляции внутри страны и стабильности доллара.

Если учетная ставка высокая, деньги со всего мира приходят в США, и это улучшает американскую экономику. Но при этом снижается рост мировой экономики, ведь денег в мире становится меньше. Поэтому решение ФРС повысить учетную ставку ударило по мировым биржам, спровоцировав начало спада.

Как бы не возмущался Дональд Трамп действиями ФРС, повлиять на них он не может. Федеральная резервная система США – структура, не подотчетная президенту страны, несмотря на то, что там есть назначенные им представители.

Большинство аналитиков и экспертов считает, что запущен серьезный маховик кризиса и мировую экономику в ближайшее время ждет упадок. Специалисты предсказывают падение рынков до уровня 2008 года. После 10-летнего развития экономика достигла пика и сейчас мир ждет замедление финансового роста.

К сожалению, Украина не воспользовалась мировым экономическим ростом. Потому что в стране война, аннексированы территории и есть много других факторов, которые замедляют наш рост. Но последствия кризиса украинцы ощутят в полном объеме.

Что означает кризис для Украины. Наша страна зависит от экспорта сырья. Это значит, что как только падают мировые рынки, сырье дешевеет. Соответственно снижается поток денег, который поступает в Украину. Как следствие, реализуется меньше проектов, сокращаются рабочие места и урезаются зарплаты. Из-за небольшого капитала, который заходит в страну, слабеет и гривня.

Таким образом, Украину могут ожидать в ближайшем будущем глобальные экономические проблемы. И того роста экономики в 3%, который спрогнозировал Кабмин, может не произойти.

Что Украина может сделать? Во-первых, нужно договориться с МВФ, получить от него кредит и все необходимые средства. Во-вторых, нужно как можно скорее принимать бюджет. Прошло то время, когда можно было спорить о каких-то популистических решениях, о повышении зарплат, пенсий и раздувании других бюджетных трат. Страна сейчас стоит на пороге очередного финансового кризиса.

Пришло время для непопулярных реформ в стране. Необходимо ограничить влияние силовиков на бизнес, нужны минимальные налоги. Тогда у бизнеса будет возможность спокойно развиваться и расти. Это позволит Украине пережить кризис с минимальными потерями.

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