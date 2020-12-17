Зачем Украине будет переплачивать держателям своих ценных бумаг

Сразу 51 миллиард гривень выторговали на аукционе по продаже ОВГЗ. Но, чтобы заинтересовать инвесторов, пришлось снова повышать их доходность
Министерство финансов на этой неделе привлекло рекордную сумму — 51,39 миллиарда гривен — от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом докладывает пресс-служба ведомства. Инвесторам предложили семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте (с погашением за 3 месяца, полгода, 7 месяцев, 1 год, 1,5 года, 3 и 5 лет) и два в иностранных валютах (в долларах и евро — на 1 год). Такой интерес к украинским ценным бумагам обнадеживает, что Минфину, несмотря навсевозможные «пророчества», удастся справиться с планом займов на нынешний год и в будущем успешно погашать дефицит принятого недавно Бюджета-2021. Хотя понятно, что окончательно об этом, как и о возвращении утраченного за год спроса на украинские ОВГЗ со стороны нерезидентов (иностранных компаний и граждан), сможем говорить только после анализа результатов следующих аукционов, которых к концу года могут устроить по крайней мере два. Но определенные выводы можно сделать уже и сейчас — учитывая тенденции непростого 2020-го.
«Сделка года»: цена и последствия
По данным Минфина, от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в бюджет на этот раз привлекли 42,1 миллиарда гривень. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ — 10%, 6-месячных — 10,5%, 7-месячных — 10,75%, 1-годичных — 11,56%, 1,5-годичных — 11,7%, 3-летних — 11,98%, 5-летних — 12,18%. От размещения ценных бумаг, номинированных в валюте, Украина получила $ 266 миллионов и 56,7 миллионов евро. Средневзвешенная ставка доходности в американских «зеленых» — 3,8%, в единой европейской валюте — 2,5%.
Показатели доходности (а от этого зависит, сколько денег нам придется возвращать кредиторам) фактически соответствуют результатам аукциона по размещению ОВГЗ, проведенного год назад, 17 декабря 2019-го. Но. Если сравнить эти цифры со средневзвешенной доходностью облигаций, эмитированных Украины в июле, разница заметна, как говорится, невооруженным глазом: ссудный ресурс подорожал. Минфин вынужден идти на это из-за необходимости колоссальных займов в декабре. Для примера — данные аукциона по размещению ОВГЗ 14 июля. Доходность трехмесячных облигаций — 7%, эмитированных в год — 9,2%, трехлетних — 10%, а бумаг, номинированных в долларах (со сроком погашения 1 год) — 3,5%. На первый взгляд, разница вроде бы и незначительная. Но лишь тогда, когда речь не идет о таких серьезных суммы. К примеру, один «лишний» процент от 10 миллиардов — 100 миллионов гривень. Фактически же имеем более 2,3% разницы при размещении эмитированных в год ОВГЗ. 230 миллионов на каждые заемные десять миллиардов. Вынь да положь…
К сожалению, такова объективная реальность. Как пояснил на брифинге заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Сологуб, идти таким путем Министерство финансов заставляет насущная необходимость в привлечении ресурса для покрытия дефицита бюджета-2020. «Повышение ставок доходности ОВГЗ на фоне неизменной политики НБУ неприятно. Но, с другой стороны, это — рыночная экономика, она так работает. У правительства в конце года возникли значительные потребности в финансировании дефицита, то есть вырос спрос на ресурс, и это соответствующим образом повлияло на его стоимость», — констатировал банкир. Для того, чтобы исправить ситуацию, по его словам, надо избавиться от источники рисков — неопределенности вокруг продолжения сотрудничества с международными донорами, прежде всего — с МВФ.
Юрий Гелетий
Поддержал коллегу и другой заместитель руководителя Нацбанка Юрий Гелетий: «Считаем, что активизация структурных реформ и продолжение сотрудничества с международными партнерами дадут правительству возможность диверсифицировать источники финансирования бюджетного дефицита, что в свою очередь, будет способствовать снижению доходности по государственным облигациям».
В самом же Минфине нынешние проблемы также считают временными. В интервью Укринформу глава ведомства Сергей Марченко выразил уверенность, что ситуация на рынках и внутренних, и внешних заимствований вскоре улучшится.
«Никаких предпосылок для долгосрочного тренда на повышение ставок нет. Инфляция — 2,4%, учетная ставка Нацбанка — 6%. В начале нового года ситуация, убежден, изменится. И Украина сможет занимать деньги на выгодных условиях», — подчеркнул чиновник.
Проблемы, по его словам, могут возникнуть разве что в случае сворачивания программы сотрудничества с МВФ. Ведь с этим связаны поступления дешевых займов от Фонда, а также другие заимствования — например, макрофинансовая помощь от Еврокомиссии и Всемирного банка. «Психологически международные инвесторы больше доверяют странам, которые находят общий язык с МВФ. Поэтому для нас важен прогресс в реализации программы с Фондом.
Всего в следующем году планируем получить из внешних источников около 180 миллиардов гривень ($6,49 млрд по текущему курсу. — Ред.). Главным образом, от наших международных партнеров. Для Украины — это «подъемная» сумма. Внутренние займы планируем на уровне 497 миллиардов. А отдать кредиторам должны 468 милиардов гривень. Действительно, львиная доля займов предназначена для погашения долгов предыдущих периодов, — рассказал министр. И добавил: — Важно, что страна полноценно обслуживает свои долги. В том числе, ежегодно происходит погашение облигаций, эмитированных в рамках реструктуризации задолженности-2015. Наша задача — заменить дорогие займы более дешевыми «.
Что год грядущий нам готовит…
Умеренно оптимистично оценивают перспективы и в экспертной среде.
Наиболее положительно, по мнению обозревателей, то, что доля ОВГЗ, которые покупают нерезиденты (иностранцы) наконец начала расти. То есть, уровень доверия к украинским ценным бумагам восстанавливается. И мы уже не варимся только в собственном «финансовом соку». Хотя вернуться к объемам «облигационно-урожайного» 2019-го, очевидно, будет непросто. Ведь с начала нынешнего года такие вложения сократились почти на 40 миллиардов гривень. Тогда как во время декабрьских аукционов иностранцы тратят на ОВГЗ примерно по 2 миллиарда. Но и это, безусловно, положительно влияет на валютный курс. Потому что для того, чтобы принять участие в аукционах, нерезидентам приходится еженедельно продавать на украинском межбанке по 70-80 миллионов долларов.
И пример 2019-го, собственно, доказывает: все возможно. К примеру, в течение прошлого года объемы вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ увеличились с примерно 6 до почти 116 миллиардов гривень!..
Главное, что тренд положительный. Ведь с проблемами оттока заемного ресурса, полученного от нерезидентов, и их отказа после погашения ценных бумаг предыдущих эмиссий вкладываться в новые — сталкивается не только Украина. Еще до «коронавирусного форс-мажора» глобальная ситуация начала неприятно для нас меняться, интерес к инвестициям в локальные рынки развивающихся стремительно падал. Соответственно, конкуренция между эмитентами ценных бумаг усилилась. Турция, Мексика, Нигерия (наши прямые конкуренты в поисках дешевого кредитного ресурса) тоже от этого страдают.
Конкуренция за дешевые кредиты усиливается
Однако к концу года у инвесторов (в том числе, и зарубежных финансовых спекулянтов) появилась возможность лучше оценить ситуацию. И, похоже, что их выводы оказались для нас положительными. А для обеспечения еще большей их к нам лояльности, Украина и вынуждена несколько повысить ставки доходности. Хотя реальные ставки для переходных экономик сейчас фактически сравнялись. Поэтому все больше внимания инвесторы будут обращать на другие, прямо не связанные с доходностью, факторы — например, прогнозируемость и динамику инфляции и прозрачность курсовой политики. Не случайно в июле нерезиденты так всполошились из-за смены руководства НБУ! 5 месяцев работы нового правления регулятора, очевидно, их убедили: политика украинского Центробанка не изменилась.
На «инфляционном поле» тоже спокойно. В этом году инфляция только приблизилась к нижней границе целевого коридора Нацбанка — +-5%. В то же время, мягко говоря, удивляют заявления некоторых политиков о необходимости искусственного раскачивания инфляционного маховика. Рискуем же при этом и главную задачу такого шага (благодаря эмиссии «накачать» экономику деньгами) не выполнить, и падение гривни до неконтролируемых параметров подтолкнуть, и возможность занимать — даже под такой, далеко не «идеальный», процент — потерять.
Такое же негативное влияние на ситуацию может иметь и резкое повышение учетной ставки НБУ. Пока Комитет по монетарной политике и правления регулятора «не поддаются на провокации». Хотя уже и слышны осторожные прогнозы о вероятности возвращения ставки рефинансирования восходящего тренда после 20 месяцев снижения. Но — постучим по дереву — вряд ли в среднесрочной перспективе она повысится до двузначного уровня (более 10%), как было до недавних пор. Напомним, в апреле НБУ снизил ставку с 10 до 8%, а с 12 июня — до 6%. С тех пор сохраняя ее на таком уровне.
Борис Кушнирук
При этом и выгодная стране низкая доходность ценных бумаг не должна быть самоцелью, — считает председатель Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. «Она, безусловно важна, но не так, как срок размещения средств. Структуру займов обязательно надо менять в пользу долгосрочных ценных бумаг. Задача Минфина — максимально избегать рисков привлечения денег для решения текущих проблем ценой создания «навеса» платежей в следующем году. Речь о привлечении ресурса на 3, 6, 7, 9 месяцев…», — предостерегает экономист в комментарии Укринформу.
Другой важный вопрос, по его словам: какой ресурс эмитирован НБУ специально для покупки ОВГЗ государственными и коммерческими банками — путем предоставления целевого рефинансирования. «Я не такой уж категоричный противником такого подхода к продаже ценных бумаг. Но прибегать к этим механизмам стоит только при крайней необходимости. Ведь речь идет фактически о печатании ничем не подкрепленных денег. Убежден: увлечение эмиссионным способом решения проблемы дефицита госбюджета закладывает существенные риски для инфляционной и курсовой стабильности», — заключает господин Кушнирук.
Владислав Обух, Киев