Зачем Украина разгоняет печатный станок, рассказывает аналитик TeleTrade — Минфин

Пока все заняты американскими президентскими выборами и второй волной пандемии СOVID-19, на финансово-экономическом рынке Украины происходят свои не менее интересные, пусть и не столь судьбоносные для мира события.

Международный валютный фонд, кажется, совсем потерял доверие к украинскому руководству, прежде всего из-за «сомнительных», по мнению фонда, перестановок в руководстве Национального банка Украины. В июле в отставку подал глава НБУ, сославшись на политическое давление, а в сентябре кресла зашатались под его «старыми» зампредами Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом.

Видимо «старое» руководство НБУ было не во всем согласно с Минфином Украины насчет размера дефицита бюджета на 2021 год. Правительство страны заложило дефицит в размере 6% ВВП, а МВФ считает эту цифру завышенной, «рекомендуя» снизить ее до 5%. Естественно, смена руководства на более лояльное, а значит менее независимое от Правительства Украины, воспринимается МВФ негативно, так что теперь столь важные для бюджета Украины два транша, запланированные на 2020 год, вероятно, не будут выделены до конца текущего года.

Усугубляет ситуацию и то, что именно к одобрению МВФ привязаны и другие финансовые программы помощи от Евросоюза еще на несколько миллиардов долларов. Без этих денег исполнить бюджет на 2021 год не получится, так что фактически у руководства Украины остаются два варианта. Первый — стать более сговорчивыми и за 6-9 месяцев снова заслужить доверие МВФ. Либо второй вариант — включить печатный станок на полную, таким образом профинансировав дефицит бюджет, но повысив инфляционные риски и риски дальнейшего падения гривны, уверен аналитик компании TeleTrade.

Интересно что печатный станок НБУ уже фактически запущен. Если раньше основную часть размещаемых ОВГЗ покупали нерезиденты, то после резкого снижения процентной ставки в этом году их привлекательность резко упала и пришлось быстро искать новых покупателей.

К счастью, на эту роль быстро согласились украинские коммерческие банки. Именно они теперь скупают гособлигации на деньги финансового регулятора, которые предоставляются в форме рефинансирования под 6%. Купленные ОВГЗ дают на 2-3 п.п. больше, их также можно использовать для залога в НБУ, чтобы получить еще больше денег. Идеальная схема для заработка. Правда пока объем таких операций относительно небольшой. За пять месяцев он составил около 37-38 млрд. гривен. Но, если вопрос с МВФ не решится, обкатанная схема может значительно увеличиться в объеме.

Других вариантов финансирования дефицита бюджета, вероятно, и нет, учитывая, что и главные госкомпании страны отчитываются о гигантских убытках. Так «Нафтогаз Украины» отчитался об убытке в первом полугодии 2020 года на 11,5 млрд. гривен, хотя за тот же период прошлого года компания получила 24,7 млрд. гривен чистой прибыли. Объясняется это все, конечно, пандемией COVID-19, падением цен на газ в Европе. Но бюджету Украины от этого не легче. Видимо и остается что только надеяться на менее разрушительные экономические последствия второй волны COVID-19 в Европе, а также на «доброту» МВФ.

Сергей Родлер, аналитик компании TeleTrade

Источник