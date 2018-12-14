Зачем ЦБ второй раз за год повысил ключевую ставку. Мнение экспертов — Ведомости

Решение о повышении ставки было связано также с намерением ЦБ вернуться к покупкам валюты
Максим Стулов / Ведомости
Центробанк в пятницу повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,75%. Одновременно регулятор сообщил, что намерен возобновить закупки иностранной валюты по бюджетному правилу с 15 января 2019 г. Как оценивают решения ЦБ экономисты — в материале «Ведомостей».
Владимир Тихомиров, главный экономист БКC:
«Решение ЦБ носит упреждающий характер, не является отражением серьезного ухудшения экономической ситуации на текущий момент, даже с учетом роста инфляции, все это в принципе укладывается в ожидания как рынка, так и самого ЦБ. Поэтому с фундаментальной точки зрения необходимости повышать ставку сейчас никакой не было.
Решение о повышении ставки было связано также с намерением ЦБ вернуться к покупкам валюты. Покупки валюты сами по себе будут оказывать дополнительное давление на рубль, и расчет ЦБ был именно таков, что, подняв ставку, он таким образом может рублю сохранить стабильность, несмотря на свое возвращение на рынок.
Однако проблема в том, что ЦБ планирует возвращаться на рынок через месяц, и за месяц ситуация может измениться в негативную сторону для российского рынка. Мы не знаем, какие будут цены на нефть, какие геополитические события произойдут. И вполне возможно, что если ситуация будет складываться не лучшим образом для рубля, то ЦБ может сохранить паузы и не выходить на рынок с покупками валюты, поэтому окончательное решение ЦБ будет принимать накануне, то есть 14 января».
Олег Вьюгин, профессор ВШЭ, бывший первый зампред ЦБ:
«Решение ЦБ вполне объяснимо и оправданно. Инфляция в следующем году в любом случае значительно ускорится – по нашим оценкам, она может достичь до 7% к концу года. Повышение ключевой ставки позволит ограничить темпы инфляции, но незначительно: слишком большой эффект на цены должно оказать повышение НДС и ряда других налогов, а также налоговый маневр в нефтяной отрасли.
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