Зачем Трамп пытается запугать Путина перед встречей

«Действия России против США и наших союзников и партнеров были частью постоянно поддерживаемой агрессии, которая распространяется за пределы недавних событий и началась раньше первого дня нынешней администрации. Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия», — заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.

«Администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам. Мы продолжаем искать позитивное разрешение этих вопросов», — добавил источник.

Кроме того, по словам собеседника агентства, США считают, что Россия сама себя изолирует, и разочарованы тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия.

«На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада», — отметил он.

Источник в Госдепе также перечислил основные претензии к Москве, обозначенные как «злонамеренное агрессивное поведение», в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации.

Кремль оценил происходящее. «Введенные США санкции против российских компаний «вопиющи с точки зрения законности», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Отметим, что при этом пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс заявила, что Белый дом не намерен отменять из-за санкций встречу Путина и Трампа.

«Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, не означают ли новые санкции отмены встречи.

— Чуть раньше мы слышали нечто подобное из уст британских политиков: дескать, высылка российских дипломатов из ряда западных стран не направлена против граждан России, — напоминает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

— Тут сразу вспоминаются классические приемчики западных расистов, привычно осуществлявших геноцид по отношению к самым разным народам «для их же блага». В США индейцев загоняли в резервации — исключительно в «гуманных целях», в южной Африке англичане загоняли буров в лагеря смерти (называя их «лагерями спасения»), а фашисты отправляли коммунистов и евреев в концентрационные лагеря для «перевоспитания». Гражданам нынешней России, как «варварам» и людям явно «неполноценным», тоже отказано в праве самим наводить у себя порядок и избирать власть — на то есть право лишь у западных «цивилизаторов».

Но это одна сторона проблемы. Другая её сторона состоит в том, что подаваемые Госдепом и вообще Западом сигналы России не только абсурдны и беспредельно наглы, но и вполне отражают ту шизофрению видения мира, которая превратила США и страны ЕС в совокупность дерущихся пауков, которых сегодня сплачивает только одно — ненависть к России, замешанная на страхе перед возможностью оказаться проигравшей стороной.

Отсюда многочисленные противоречивые «сигналы», посылаемые российскому руководству разными группами американского и западно-европейского истеблишментов. Впрочем, не только ему. Тот же Трамп одну и ту же фразу адресует подчас нескольким аудиториям кряду: и России, и врагам/союзникам в американских элитах, и своим избирателям. Так, нацелившись на встречу с Владимиром Путиным, чтобы договориться, Трамп одновременно хочет продемонстрировать своим недругам и избирателям влияние на Путина, для чего попытается навязать российскому президенту свою версию места и времени встречи.

«СП»: — Как нам правильно воспринимать и расшифровывать все эти «сигналы»?

— С моей точки зрения, российской стороне уже не следует напрягаться в том, чтобы различать контексты антироссийских заявлений и всякий раз гадать, что стоит за тем или иным «сигналом». Проще не гадать. Сегодня правильнее было бы предоставить западным «партнерам» самим распутывать те узлы, которые вяжут во все возрастающем масштабе различные транснациональные компании, давно утратившие в погоне за сверхприбылью какие-то внятные берега.

России нужно расставить свои внешнеполитические флажки (как это сделал Путин в своем послании от 1 марта) и последовательно проводить свою собственную внешнеполитическую линию, где-то играя на опережение. В этом смысле оперативное внесение в повестку дня заседания Совета безопасности ООН вопроса об угрозе международному миру — абсолютно адекватный ответ на предложение ряда стран во главе с США рассмотреть на Совбезе вопрос о возможном применении сирийским правительством химического оружия в Думе.

Хотя этого мало. Полагаю, что с этого понедельника Россия должна перейти в дипломатическое контрнаступление и нанести собственный опережающий удар по США и Великобритании предъявлением конкретных доказательств поставок этими странами химического и иного оружия террористам ИГИЛ* и другим подобным группировкам.

— «Сигналы» Вашингтона предполагают, что Москва сама первой не будет разрывать контакты с Вашингтоном, а значит, можно, как в известной притче, «рубить хвост по частям», то есть постепенно вводить новые санкции, включая персональные, — считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

— В целом такая логика вполне понятна. С одной стороны, у США существует реальная необходимость координации с Россией по ряду направлений, связанных прежде всего с вопросами глобальной безопасности. С другой, внешнеполитическая доктрина США предполагает максимальное сдерживание любого усиливающегося центра силы в Евразии. Это не только Россия — достаточно вспомнить о тарифах на китайские металлы, импортируемые в США. Индия пока остаётся вне санкционно-тарифной истории, но, видимо, это до поры.

«СП»: — Зачем нужны «сигналы»? Прямо сказать нельзя?

— Очевидно, считают, что добрым словом и санкциями в международных делах можно добиться существенно большего, чем просто добрым словом. Нельзя сказать, что это убеждение лишено оснований.

«СП»: — Можно ли рассматривать это как прием Трампа для предстоящих переговоров с Путиным — надавить на одном направлении, чтобы получить какие-то выгодные условия на другом? Состоится ли вообще эта встреча?

— Лидеры великих держав должны регулярно встречаться, причём чем чаще — тем лучше, хотя бы дважды в год. Это позволяет, как минимум, спустить риторический пар взаимных обвинений и выработать, пусть и в самом грубом приближении, общие позиции по ключевым вопросам. Что же касается переговорной позиции президента Трампа, то он, конечно, смог бы использовать санкции для «продавливания» выгодных для США решений, если бы не одно «но», о котором, безусловно, знает президент Путин: при наличии стойкого двухпартийного антироссийского консенсуса в США, антироссийские санкции на данном этапе практически невозможно отменить, даже если вы — хозяин Белого дома.

«СП»: — По словам представителя Госдепа, «российская агрессия» началась раньше первого дня нынешней администрации. Если под «агрессией» и «злонамеренными действиями» понимать попытки вести самостоятельную политику, значит, противостоит было всегда и никогда не кончится,

— Действительно, при наличии соответствующих политических установок, «агрессией» можно назвать многие действия, совершённые (или приписываемые) Россией, включая даже борьбу с террористами на своей собственной территории в 1990-е и 2000-е годы. «Агрессией» были и недоказанное вмешательство в избирательный процесс в США, и присоединение Крыма, и признание независимости Абхазии и Южной Осетии после попытки Грузии вернуть контроль над этими территориями силой…

В чём парадоксальность нынешних санкций, так это в том, что, во-первых, они введены в качестве «наказания» за уже совершённые «деяния», во-вторых, не имеют понятного срока давности и, в-третьих, имеют тенденцию к расширению и, что весьма показательно, ретроактивны. Можно, конечно, в очередной раз сетовать на двойные стандарты США, но в этом нет никакого прока. Мы живём в мире государств, каждое из которых в принципе может вести любую политику в отношении любого другого государства или отдельных его граждан, включая ретроактивное санкционирование.

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«СП»: — Представитель Госдепа считает, что Россия сама изолируется от Запада. Нужен ли нам вообще такой Запад? Может и впрямь стоит от него дистанцироваться?

— Когда вы чувствуете собственную слабость и уязвимость, то стремитесь примкнуть к кругу более сильных и в целом согласны соблюдать установленные в данном кругу правила и подчиняться соответствующей иерархии. Когда же вы набираетесь силы, вам становится в такой диспозиции всё более тесно и дискомфортно, вы пытаетесь изменить правила игры, что, разумеется, раздражает ваших — теперь уже бывших — старших товарищей, которые стремятся вернуть вас на прежнее, не самое высокое, место. Для этих целей могут использоваться как чисто риторические приёмы вроде «возвращения в семью цивилизованных народов», так и экономические и иные. Это динамический процесс, который останавливается только с исчезновением государства. Но поскольку такого в перспективе нет, противостояние, изоляция, дистанцирование будут продолжаться.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

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