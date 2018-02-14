Зачем США лепят из Китая новую «империю зла»

Согласно исследованию RAND Corporation, на которое ссылается американское издание National Interest, китайские военные осваивают стратегию, описанную 2500 лет назад выдающимся полководцем Сунь Цзы. В её основе лежит принцип «выиграть войну, не принимая участия в сражении».

Как пишут авторы доклада, Китай в случае столкновения с Соединенными Штатами попытается сделать так, чтобы США просто не смогли использовать высокоточное оружие на суше, на море и в воздухе. В частности, китайцы будут делать упор на выведении из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования. В результате действия ВС США будут хаотичными и не смогут привести к успеху.

По мнению авторов доклада, подобной тактики придерживались и американцы во время операции «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 году.

По мнению американских исследователей, нынешнюю внешнюю политику КНР вовсе не следует считать миролюбивой. Она направлена на достижение глобального лидерства, но только новыми методами.

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— Главный посыл доклада в том, что Китай перестал быть уязвимой в военном отношении державой и способен противостоять США в неядерном конфликте, — говорит директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Война, действительно, чаще всего выигрывается правильной стратегией. Она порой даже важнее количества вооружений. При этом Китай постоянно даёт понять, что его военно-технологический уровень растёт. Ещё в 2007 году ракета КНР сбила свой собственный спутник в космосе, чем удивила и даже напугала американцев.

«СП»: — Однако китайцы совсем недавно вынуждены были покупать современные образцы оружия у России…

— За последние 20 лет китайский ОПК совершил гигантский скачок. В военном отношении КНР по большинству позиций достигла паритета с ведущими державами мира. Конечно, у них остались проблемы. Они не могут, к примеру, создать передовой авиационный двигатель и в этом отношении опираются на нас. Однако китайцы ставят себе глобальные задачи в военной сфере. Такие, как выход в ближний космос, работа в глубинах океана, развитие технологий ведения кибервойн, создание искусственного интеллекта. То есть китайцы ставят перед собой задачи, которые решаются вдолгую. Это особенность китайского национального характера. Они умеют работать с дальним прицелом. И это как раз американцев пугает. Они понимают, что в длительном марафоне они могут проиграть.

Китайцы бросили вызов ВМС США, начав создавать быстрыми темпами авианосный флот. Да, нередко учёные КНР опираются на российские разработки, но они с большой скоростью осваивают их и идут дальше.

«СП»: — Можно ли сказать, что миролюбивая позиция Китая — это маска? Что на самом деле КНР добивается мировой гегемонии, только новыми методами и скрытно?

— Безусловно, это так. Надо понимать, что в какой-то момент Китай из во многом зависимого партнёра США превратился в его партнёра-соперника. И американцы, на самом деле, даже не столько боятся военного поражения от КНР, сколько того, что китайцы постепенно начнут доминировать над США экономически.

И действительно, рано или поздно, наступит момент, когда Китай своей стратегией непрямых действий подомнёт под себя американскую экономику.

У Китая нет военной цели — уничтожить США. Но у китайцев есть своё понимание развития страны, которое должно привести их к мировому лидерству. Но ясно, что американцы не хотят терять своей гегемонии. Потому и пишутся такие доклады с целью «напугать Китаем», попытаться изобразить уже Китай новой «империей зла».

«СП»: — Китайцы традиционно предпочитали заниматься своими внутренними делами.

— В глобальном мире всё меняется. Китайцы больше не могут оставаться «вещью в себе». Посмотрите, пока экономически, но Китай влияет уже на полмира. Сильно его проникновение в Латинскую Америку, не говоря уже об Африке и Юго-Восточной Азии.

«СП»: — Долгое время в России принято было говорить о «жёлтой угрозе», теперь для нас Китай — чуть ли не лучший друг. На самом деле, есть ли угроза для России от растущей мощи соседа?

— Надо помнить, что политика — вещь изменчивая. Так сложились обстоятельства, что коллективный Запад несёт угрозу, как России, так и Китаю. Поэтому на политическом уровне, как минимум, мы поддерживаем друг друга.

У Китая сейчас нет серьёзных противоречий с Россией, правда, и серьёзного развития экономических отношений нет.

«СП»: — Давно уже ясно, что не считая сферы военно-технического сотрудничества, мы интересуем Китай только как поставщик природных ресурсов и рынок сбыта товаров.

— Надо это менять. Если мы сотрудничаем с Китаем в военной сфере, создаём новые виды самолётов и вертолётов, надо это как-то увязывать и с сотрудничеством в обычной экономике. Конечно, китайцев устраивает то, что есть сейчас. Это мы должны понимать, что нужно использовать все возможности, чтобы китайцы оказались заинтересованы в расширении экономического сотрудничества с нами.

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— США не раз уже декларативно заявляли, что пытаются наладить отношения с КНР, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — А на деле постоянно обвиняют Китай в том, что он, дескать, слишком быстро усиливает свою армию. В частности, Китай критиковали за испытания новой баллистической ракеты, которая, якобы, опасна для американских авианосцев. И доклад — это ещё одна попытка заставить Китай почувствовать себя виноватым, чтобы он начал оправдываться. Но Китай оправдываться не будет, у него достаточно рычагов, чтобы влиять на те же США иным способом.

В любом случае у американцев есть задача постепенно создать из Поднебесной образ нового врага. Поскольку это приносит им прямые выгоды. Посмотрите, плодами продолжительной антироссийской истерики стало то, что военный бюджет США вырос. Теперь он превышает сумму 700 миллиардов долларов. В новой ядерной доктрине США теперь значится, что европейским союзникам будет навязан истребитель F-35. Хотят европейцы или нет, но под лозунгом борьбы с «агрессией России», придётся покупать и ставить на вооружение. Однако аппетиты военных промышленников США растут, теперь нужен новый враг. Точно так же со временем азиатским союзникам США будут втюхивать американское вооружение для сдерживания «агрессивного Китая».

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