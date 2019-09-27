Зачем США и арабские страны закупают «убийцу танков» из Белоруссии

Белоруссия продолжает поставлять переносные противотанковые ракетные комплексы в Болгарию, после чего они оказываются в странах, снабжающих боевиков Сирии и подогревающих войну в Йемене. Об этом говорят официальные документы. Формально Минск ничего не нарушает, но и у армий государств-закупщиков в оружии советских образцов нет нужды, так как они комплектуются по стандартам НАТО.

В конце сентября глава Госкомвоенпрома Белоруссии Роман Головченко заявил, что обвинения страны в поставках оружия странам, находящимся под санкциями, и в регионы вооруженных конфликтов являются примером «фейковых новостей». «Ни один из этих вбросов не подтвердился. Более того, нам приносили извинения на официальном уровне, даже на уровне Организации Объединенных Наций по этому поводу», — заявил в программе «Разговор у президента» на телеканале «Белоруссия 1» Головченко, комментируя «периодически появляющиеся в американской и европейской прессе» материалы. Он добавил, что в Белоруссии создана одна из самых стройных и профессиональных систем экспортного контроля, которая просто не допускает каких-то утечек на системном уровне из нашей страны ни технологий, ни изделий.

Действительно оружия с белорусской маркировкой в зонах военных конфликтов не фиксируют. Но это не означает, что его там нет. По имеющимся данным, оружие попадает в Сирию и Йемен через цепочку посредников, что снимает со страны-производителя любую ответственность.

Болгария — один из крупнейших центров по поставкам оружия советских образцов из Восточной Европы в Саудовскую Аравию и США, которые передают его боевикам-джихадистам Сирии и коалиционным войскам в Йемене. EADaily не раз проводило расследования о схемах поставки. При этом в Болгарии производятся далеко не все виды вооружений, которые через страну попадают в зоны вооруженных конфликтов. Например, «убийцы танков». Так называют советские переносные противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», «Фагот» и «Метис». Суть их работы состоит в том, что с расстояния до 4 километров оператор наводит ракеты на цель, стреляет и далее прицелом доводит ракету до поражаемого объекта. Комплексы схожи со знаменитыми американскими TOW, только на порядок дешевле и более просты в управлении. Поэтому стали очень популярны на войне в Сирии и Йемене. В соцсетях можно найти достаточно хвастливых фотографий и видеороликов, как джихадистские группировки уничтожают укрытия и тяжелую технику сирийской армии с помощью «убийц танков».



Скриншот: twitter.com.

Скриншот: twitter.com.

Скриншот: twitter.com.

Скриншот: twitter.com.

По данным Регистра обычных вооружений ООН, с 2014 по 2018 годы болгарские оружейные трейдеры экспортировали в Саудовскую Аравию, США и ОАЭ 1125 переносных установок 9П135М и 9П151.



Скриншот: unroca.org.

Скриншот: unroca.org.

В самой Болгарии пусковые установки противотанковых ракетных комплексов не производят. А из трех производственных компаний ВПК страны отношение к ним имеет только Вазовский машиностроительный завод (VMZ), там выпускают ракеты. При этом, например, болгарские оружейные трейдеры Armaco, Defence Industry Group Bulgaria и Armshield предлагают пусковые установки 9П135М и 9П151.



Скриншот: armaco.bg.

По разным данным, запасы «Фаготов», «Конкурсов» и «Метисов» в Болгарии еще с советских времен составляли чуть более двухсот единиц. Поэтому они в принципе не могли обеспечить весь болгарский экспорт.

Первый раз белорусский след в поставках вооружений в Сирию обнаружился еще в 2015 году. Американское издание Buzzfeed написало, что компания Purple Shovel LLC из штата Делавар выиграла тендер Главного управления войск специального назначения Минобороны США (SOCOM) на поставку вооружений подготовленным американцами боевикам в Сирии на $ 50 млн. В списке значились и 700 управляемых ракет противотанкового комплекса «Конкурс». Их в Болгарии не было, зато были в наличии в Белоруссии, сообщило Buzzfeed. По данным издания, закупку белорусских ракет для американцев осуществила болгарская компания торговца оружием Александра Димитрова Alguns ltd. В Главном управления войск специального назначения Минобороны США (SOCOM) изданию подтвердили поставки из Минска, однако отказались вдаваться в какие-либо подробности. Тогда же появилось еще одно подтверждение белорусского следа в поставках белорусских «убийц танков». В одном из судов Флориды бывший военнослужащий США Майк Доэрти, получивший ранение на болгарском полигоне Анове, и жена погибшего там военного Фрэнсиса Норвилло судились с американской компанией Purple Shovel. Как выяснилось, во время болгарской командировки американцы летали на несколько дней в Минск, где проходили обучение на симуляторе ПТРК «Конкурс» перед тем, как тренировать сирийских боевиков в Иордании.

По данным Регистра обычных вооружений ООН за пять лет военно-промышленный комплекс Белоруссии экспортировал в Болгарию 792 пусковых установки переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот», «Конкурс» и «Метис» (9П135М, 9П151).

Кроме Минска, их в Болгарию поставляли также из Румынии, Словении, Чехии и Польши, но в очень скромных объемах — 143 единицы на всех за пять лет.

Таким образом, кроме белорусских «убийц танков», болгарским трейдерам было мало что предложить Саудовской Аравии, США и ОАЭ.

Например, в прошлом году Белоруссия экспортировала в Болгарию 230 переносных установок, а Чехия — два, говорят данные Регистра обычных вооружений ООН.



Скриншот: unroca.org.

Данные ООН подтверждает отчет Департамента экспортного контроля МИД Румынии за 2018 год. В нем приводятся данные, что транзитом через страну из Белоруссии в Болгарию прошло вооружений на 54,8 млн евро, и пусковые установки — один из грузов.



Отчет МИД Румынии за 2018 год.

Одно из основных предприятий по экспорту оборонной продукции из Белоруссии — «Белвнешпромсервис». На его сайте говорится о том, что он предлагает сегодня комплексы «Фагот» и «Конкурс-М» на базе пусковой установки 9П135М. Что касается установки 9П151 для «Метиса», то о ней говорится на сайте другого экспортера, «Белвшенспецтехники». Эта компания предлагает модернизацию комплексов до 9П135М (9П151).



Иллюстрация: bvpservice.by.

Иллюстрация: bsvt.by.

В Регистре ООН, правда, говорится о 200 установках 9П151 и 30 установках 9М135М и М1. Однако информации о последних типах обнаружить не удалось и, очевидно, в название вкралась ошибка: указали 9М135М вместо 9П135М. В предыдущие годы именно их Белоруссия поставляла в Болгарию, а та экспортировала. Кроме того, в этом году примерный белорусский объем, 29 единиц 9П135М, поставили из Болгарии в США.



Скриншот: unroca.org.

Пентагон закупает нестандартаные для НАТО вооружения по программе поддержки союзников и партнеров, которые воюют с запрещенным в России «Исламским государством» в Сирии и Ираке. В ее рамках в 2017 году Picatinny Arsenal, структура снабжения войск армии США, сообщила о пятилетних контрактах на общую сумму до $ 500 млн. Закупщиками определили частные компании Chemring Military Products, Global Ordnance, Alliant Techsystem Operations и UDC USA.



Сентябрьский пресс-релиз Picatinny Arsenal о том, что контракты на $ 500 млн обеспечат оружием, прежде всего, Сирию и Ирак. Скриншот с сайта pica.army.mil.

8 пусковых установок «Метиса», 9П151, же поставили в 2018 году в ОАЭ. По официальным данным, Саудовская Аравия в прошлом году закупала в причерноморской стране другие противотанковые вооружения — тяжелые противотанковые гранатометы.



Скриншот: unroca.org.

Кто мог подкузьмить болгарским трейдерам в прошлом году, так это Украина. Ранее Киев не был замечен в поставках пусковых установок переносных противотанковых ракетных комплексов, а в прошлом году, указывают данные Регистра обычных вооружений ООН, экспортировал в Саудовскую Аравию сразу 950 единиц.



Скриншот: unroca.org.

В этом же году, по данным «Украинского военного портала», поставки составили пока 150 установок «Корсар» и «Скиф» и 830 ракет к ним на сумму $ 51,3 млн.





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