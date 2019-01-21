Зачем Пентагону знать о выживаемости смертельного вируса в аэрозолях — EADaily

Пентагон продолжает вполне официально изучать химические боевые вещества и использование смертельных вирусов в аэрозолях. EADaily писало о биолабораториях США в Украине и Грузии и контрактах с британской DSTL в Портон-Дауне. Судя по данным Федерального сайта госзакупок США, опыты продолжаются.

Большинство контрактов Агентства по снижению угрозы безопасности (DTRA) посвящены разработкам оборудования и веществ для определения и противодействия химическому и биологическому оружию. Однако некоторые говорят о том, что параллельно Пентагон продолжает изучать возможности его использования. Так, по данным Федерального сайта госзакупок США, контракт HDTRA112D0003 между DTRA и британской DSTL на $ 3,18 млн был заключен по статье «Оборона» и направлению «Исследования и разработки в биотехнологии» и свое действие должен был прекратить в конце ноября 2016 года. Его детали не описывались. 4 мая 2018 года, однако, в документ были внесены поправки, которые предусматривают, что в британской биолаборатории также изучат «временную выживаемость бактерий Burkholderia в аэрозолях».



Фото: fpds.gov.

Зачем американскому оборонному агентству распылять смертоносные бактерии, неизвестно. Но бактерии Burkholderia вызывают инфекционное заболевание Мелиоидоз, которое относится к группе особо опасных инфекций и характеризуется высокой летальностью. Федерация американских ученых (FAS) характеризует бактерии Burkholderia pseudomallei как возможное средство для биотерроризма категории Б, и ранее Пентагон уже изучал эти бактерии для использования в биооружии.

Любопытно, что в феврале этого года заканчивается контракт DTRA и Университета Северной Аризоны на $ 7 млн, который предполагает серономический и геномный анализ инфекции Burkholderia Pseudomallei при поражении человека и животных.





Фото: fpds.gov.

Кроме того, 30 ноября прошлого года на сайте Американского общества микробиологии (NCBI) опубликовали научную работу «Развитие заболевания в мышах, которые подверглись распылению клинических изолятов Burkholderia pseudomallei». Авторы — сотрудники Института медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID), который входит в состав DTRA.



Фото: ncbi.nlm.nih.gov.

«Мелиоидозом заражаются в основном люди, которые контактировали с отравленной водой или почвой, однако известны и случаи заражения через органы дыхания в регионах сезонных дождей, наводнений и сильного ветра, — говорится в исследовании. — Инкубационный период может длиться от нескольких дней до нескольких лет, а сама инфекция может находиться в человеке десятками лет без каких-либо клинических признаков или симптомов».

USAMRIID располагается в городе Форт Детрик штата Мэрилэнд. Кроме института, там же находится и Национальный центр биозащиты и контрмер (NBACC). Его лаборатория, как уже писало EADaily, занимается, например, оценкой технологии порошкового распыления и оценкой угрозы аэрозольных токсинов и оценкой бактерий Burkholderia pseudomallei. До 2026 года лабораторией управляет частная компания Battelle Memorial Institute, которая широко известна в узких кругах производителей химического и биологического оружия. В 1952—1996 годах Battelle Memorial Institute выиграла 11 контрактов американской армии и до сих пор проводит исследования и испытания с использованием чрезвычайно токсичных химических веществ и патогенных биоактивных веществ для широкого круга правительственных учреждений США.

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Компания занимает 23-е место в списке 100 крупнейших американских господрядчиков. Одна из совместных операций Battelle и ЦРУ — Clear Vision в 1997 и 2000 годах. В рамках операции ученые реконструировали и проверили малокалиберную бомбу с сибирской язвой времен СССР, чтобы изучить принципы распространения вируса после взрыва.

До конца ноября прошлого года у DTRA с Battelle Memorial Institute действовал контракт на $ 3,58 млн. В последнем изменении к контракту в июле 2018 года говорится о «лабораторных исследованиях химического боевого агента (SWA) — отравленных остатков свиней». В предыдущих изменениях в прошлом году также указывается иприт и VX, который стал прообразом «Новичка».





Фото: fpds.gov.

Распыление боевых отравляющих веществ не является чем-то новым для Пентагона. В частично рассекреченном докладе Минобороны США 1981 года сравнивается, например, экономическая эффективность трех сценариев возможного биологического нападения на большой город противника: 16 одновременных атак инфицированными желтолихорадочными комарами с земли и воздуха и аэрозольное нападение с распылением туляремии. В отчете раскрыты подробности не всех операций, но, например, приведены затраты по аэрозольной атаке. При убийстве 625 тысяч человек каждая смерть обошлась бы Пентагону в 29 центов. Если количество жертв было бы в 10 раз меньше, то стоимость каждой жизни составила бы уже $ 2,86.

Сегодня Пентагон продолжает испытания. Например, в конце мая 2017 года DTRA объявило о поиске лаборатории для проведения исследований. В сообщении говорилось о том, что объект должен иметь необходимые мощности для полевых испытаний Bacillus thuringiensis, которые могут использоваться как биопестициды, так и биологическое оружие. Достаточно сказать, что в 2003 году специальная комиссия ООН, возглавляемая США, собрала на иракском заводе биоовооружений Аль-Хакам и вывезла в США 19 флаконов почвенных бактерий Bacillus thuringiensis.

Фото: fbo.gov.

Понятно, что испытания смертельноопасных вирусов и бактерий можно использовать как для создания биооружия, так и для средств противодействия. Поэтому формально США не нарушают Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, заявляя о борьбе с биотерроризмом. Ведь в тексте документа прямо говорится, что участник Конвенции обязуется не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать и не сохранять микробиологические или другие биологические агенты или токсины в таких количествах, которые не имеют назначения для профилактических, защитных или других мирных целей.

Тем временем в США уже существуют патенты даже на дроны, которые способны распылять биологическое оружие. В Офисе патентов и торговых марок США в 2014 году, например, зарегистрировали изобретение US14549305 «Воздушная система распыления токсичных москитов», которая предназначена для установки на беспилотные летательные аппараты для использования вооруженными силами. Автор — некий Милл Калверт, который владеет патентами на еще десяток военных изобретений. При этом, кто он такой, выяснить оказалось невозможно. Его не было в реестре граждан США, а патентный адвокат Луис Вентре, принимавший заявку на патент, отказался что-либо говорить журналистам о клиенте или связать с ним.



Фото: patents.google.com.



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