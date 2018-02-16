Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны быть номинированы в гривне, но могут привязываться к курсу иностранной валюты.

Все это ново только для иностранцев, которые с недавних пор заинтересовались нашим долговым рынком. Вроде британского ICBC Standard Bank PLC, сингапурского Nomura International Funding или американской Citigroup. Они с начала 2018 года пачками скупают облигации внутреннего госзайма украинского Минфина, а затем выпускают под них свои валютные ноты. Причем, в гигантских по нашим меркам объемах: за последние несколько недель нерезиденты увеличили свои вложения в ОВГЗ более чем вдвое — с 5,3 млрд. грн. до 12,8 млрд. грн. Раздумывают о подобных покупках еще в Morgan Stanley и Merrill Lynch.

Morgan Stanley и Merrill Lynch собрались скупать украинский госдолг

Постановление Нацбанка потребовалось, чтобы легализовать все эти выпуски и связать их с украинскими контрагентами — нашими банками.

Более солидным структурам — вроде Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Европейского инвестбанка и пр. — Нацбанк давно разрешил сделки подобного рода.

По официальной версии регулятора, нововведения нужны, чтобы украинские банки могли использовать привлекаемые от иностранцев капиталы «для кредитования украинских заемщиков в гривне, избегая валютного риска, который будет нести нерезидент-кредитор украинского банка».

Кредитная дилемма

Станут ли новые иностранные кредиторы на самом деле кредитовать украинский бизнес — большой вопрос. Над ним много лет думали в ЕБРР, но больше склонялись к идее заимствований в нашей валюте. Слишком уж опасно брать на себя риск девальвации гривни, курс которой обвалился в 3 раза с 2014 г., и продолжает ежегодно терять. Тем более в условиях шаткого сотрудничества с МВФ и прочими международными кредиторами, мизерного экономического роста и необузданной инфляции (в большей части она не регулируется Нацбанком и целиком не отражается в официальном индексе). Куда проще выпустить гривневые облигации, и полученными от их размещения средствами, кредитовать украинские предприятия, которые в последние годы остерегаются валютных займов. В этом случае ЕБРР берет на себя только кредитный риск — риск невозврата. Но не валютный.

Вышеупомянутые ICBC Standard Bank PLC или Nomura International Funding — не относятся к стратегическим кредиторам нашего бизнеса. И вряд ли решаться брать на себя кредитный риск в стране, где не имеют возможности его оценить (нет своих менеджеров в дочерних банках), и где доля кредитных невозвратов достигает половины банковского портфеля, а анархия в судах играет против кредиторов. Это портфельные инвесторы, которые по-настоящему заинтересовались нашей страной только после троекратного повышения Нацбанком учетной ставки (с осени 2017 года), которое вылилось в рост доходности ОВГЗ до 16-16,5% годовых. Они соблазнились только гигантской по европейским нормам ставкой по гарантированным государством долгам.

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Таких кредиторов интересует только доходность и минимальные риски. Чтобы минимизировать последние они выпускают свои валютные ноты в привязке к гривневым ОВГЗ. Выпускают в пересчете на другой курс (на случай девальвации гривни), и таким образом стараются подстраховаться. При этом работают преимущественно с краткосрочными гособлигациями, чтобы иметь возможность в любой момент свернуться, и выйти из страны. Вдруг у нас ухудшатся отношения с МВФ, или дефолт по еврооблигациям допустим, или обострится политическая или военная ситуация. Произойти может что угодно, а задача международных инвестиционщиков — заработать в любом случае. И в этом нет ничего удивительно, это же не стратегические инвесторы.

Все это понимают не только украинские финансисты, но, несомненно, и наши чиновники в Нацбанке. Но тем не менее создают постановлением №12 условия для подобных вложений — чтобы их было удобнее проводить через обслуживающие украинские банки, и чтобы доллар поступал в Украину.

Очень деньги нужны

Похоже, перед НБУ поставили минфиновскую задачу — не допустить дефолта в нашей стране. Даже в условиях заморозки кредитной программы МВФ. Задачу хотят быстро выполнить, невзирая на новые риски: последние три недели нацбанковцы активно скупали доллар, заводимый нерезидентами под покупку ОВГЗ, рекордными темпами наращивая свои золотовалютные резервы. Им это понравилось. Чиновники поняли, что при текущей доходности минфиновских долгов власти смогут скормить иностранцам едва ли не все будущие выпуски ОВГЗ.

А могут и дальше пойти — перепродать часть облигационного портфеля самого Нацбанка. Он сейчас просто гигантский — 356,2 млрд. грн. (все виды бумаг). Ни один другой держатель в отдельности не владеет таким объемом ОВГЗ, как НБУ: у всей нашей банковской системы в портфеле находится облигаций на 348,2 млрд. грн., у юрлиц — на 26,1 млрд. грн., у нерезидентов — на 12,8 млрд. грн., у физических лиц — на 1,7 млрд. грн. Конвертация даже части гривневых бумаг в доллар (посредством перепродажи иностранным портфельщикам) позволит НБУ серьезно пополнить его золотовалютные резервы, и подстраховать Минфин на платежах по госдолгу.

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Истекают отсрочки, которые правительство получало несколько лет назад во время реструктуризации украинского госдолга, и уже с этого года нам придется больше отчислять кредиторам. В 2018 году наша страна должна выплатить $7,4 млрд., а в 2018-2020 гг. — совокупно $16 млрд. Это данные самого центробанка.

То, что Нацбанк тесно работает в команде с Минфином и его руководство пытается не допустить дефолта — это, несомненно, хорошо. Что настораживает, это резкий разворот в объятия иностранных кредиторов на откровенно слаборазвитом финансовом рынке. Где в зачаточном состоянии находятся деривативы и прочие производные инструменты, способные не только заманить к нам таких инвестиционных монстров как Morgan Stanley или Merrill Lynch, но и удержать их. Непонятно, чем нацбанковская команда сможет соблазнять их долгосрочные капиталы, чтобы, поиграв немного в украинские ОВГЗ, они быстро не сбежали из нашей страны. Конечно же со своими долларами. Теми, что заводят в последнее время и еще собираются завести в нашу страну.

С 1997 года ни один из украинских финансовых кризисов не происходил без участия иностранцев. Как только у нас начинались потрясения, они первыми удалялись с нашего рынка. Удалялись, резко обваливая курс гривни — массово скупая доллар, и устраивая настоящий ажиотаж.

Потому главный вопрос на текущий момент — как Нацбанк собирается удержать в Украине долларовые капиталы, для которых распахнул наши двери? И очень хочется верить, что чиновники ответят на него в ближайшее время.

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