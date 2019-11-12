«Зачем мы тут все собрались? Чтобы разработать для бизнеса новые продукты»

12.11.2019

Банк Хоум Кредит высадил десант топ-менеджеров в Иннополисе и собрал аншлаг: сотни бизнесменов приехали со всех уголков Татарстана

На днях Иннополис стал точкой притяжения для предпринимателей со всего Татарстана — они прибыли на форум «Тренды развития бизнеса 19/20», который организовал Банк Хоум Кредит. Особенность этого мероприятия в том, что банк собрал предпринимателей не только для того, чтобы рассказать о своих продуктах, но и для того, чтобы узнать о болевых точках бизнеса и предложить решение накопившихся проблем. Что беспокоит татарстанских бизнесменов? Подробности — в нашем материале.

Немало бизнесменов прибыли из Альметьевска, Нижнекамска, Азнакаево и, конечно, Казани. Главная задача форума — получить обратную связь от предпринимателей, узнать больше о болевых точках бизнеса

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6 ноября в Татарстане отмечали День Конституции, и, пока большинство людей в республике отдыхали, в Иннополисе кипела жизнь: сотни предпринимателей со всех уголков региона приехали в IT-столицу РТ на форум «Тренды развития бизнеса 19/20», организатором которого выступил Банк Хоум Кредит (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»).

«Мы приехали на это мероприятие из Набережных Челнов, — поделилась одна из участниц форума Нэлли Цуголь-Матросова. — Наша компания — туристическое агентство — является партнером банка, в котором клиенты могут оформить путевку не только за собственные средства, но и в рассрочку или кредит. Сюда приехали с одной целью — получить новые знания и обзавестись знакомствами».

Немало бизнесменов прибыли из Альметьевска, Нижнекамска, Азнакаево и, конечно, Казани. Организаторы подготовили весьма насыщенную программу: в течение 6 часов спикеры и участники форума говорили о ситуации на мировом финансовом рынке, перспективах развития российского рынка карточных платежей, большую аудиторию собрала дискуссионная панель «Возможности для роста. Актуальные тренды и их перспективы». И, пожалуй, главное отличие этого события от схожих по тематике заключается в том, что организатор пригласил предпринимателей не только для того, чтобы рассказать о своих услугах и новых продуктах. Главная задача форума — получить обратную связь от предпринимателей, узнать больше о болевых точках бизнеса.

Сотни предпринимателей приехали в IT-столицу РТ на форум «Тренды развития бизнеса 19/20», организатором которого выступил Банк Хоум Кредит

Первым к участникам форума обратился председатель правления Банка Хоум Кредит Юрий Андресов. Он рассказал о том, что происходит на мировом и внутреннем рынках, какие намечаются тренды в финансовом секторе: «Банк Хоум Кредит работает на 9 рынках от Европы до Китая. К слову, в Поднебесной мы ежедневно выдаем 300 тысяч кредитов, а на нас там регулятор смотрит как на стартап. Мировая экономика сейчас развивается в основном за счет азиатских рынков. А что в России? У нас все немного иначе: можно констатировать, что наша страна плавно вошла в четвертый кризис, но в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать потрясений. По прогнозам различных рейтинговых агентств, рост ВВП до 2024 года будет в районе 2 процентов в год, что не так уж и плохо».

Ознакомив аудиторию с нюансами экономики, Андресов перешел к содержанию форума: «Зачем мы тут все собрались? Чтобы понять, как сделать так, чтобы клиенты остались внутри бизнеса, который мы делаем вместе с вами. Вы предлагаете сервис, услуги, и потребитель приходит именно к вам, но мы знаем о покупателях то, чего не знаете вы. Нам надо выстроить диалог таким образом, чтобы не только дать бизнесу уже имеющиеся продукты, но и разработать новые».

Первым к участникам форума обратился председатель правления Банка Хоум Кредит Юрий Андресов: «Банк Хоум Кредит работает на 9 рынках от Европы до Китая. К слову, в Поднебесной мы ежедневно выдаем 300 тысяч кредитов»

Во время этих слов в зале промелькнуло несколько ироничных улыбок, очевидно, бизнесмены не впервые слышали подобные предложения. Но спустя некоторое время улыбки сменились изумлением. На сцену поднялся заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит Александр Антоненко, который построил диалог с публикой в таком ключе: он рассуждал о главных проблемах бизнеса, готовых продуктах банка и тех решениях, которые могли бы помочь предпринимателям: «Мы готовы сделать любой продукт, который вы пожелаете, и, чтобы нам понять, в каком направлении двигаться, предлагаю голосовать за каждое предложение отдельно». Всего за 15 минут татарстанские предприниматели одобрили порядка пяти новых продуктов. Бизнесмены попросили банк разработать программу лояльности для компаний-партнеров, интегрировав туда консолидированные отзывы клиентов.

Отдельно предприниматели обратились с просьбой подумать о маркетплейсе с крупными игроками этой отрасли, чтобы можно было реализовывать свой товар в разные точки страны и даже мира. Антоненко также призвал направлять свои предложения через приложение Банка Хоум Кредит, пообещав, что изучат каждое, а самые интересные из них компания реализует.

Александр Антоненко: «Можно сделать продукты лучше, чем рассрочка, и мы их создали. Например, автоматизированную систему выдачи кредитов для ваших покупателей «Всегда Да!»

«РЕШИЛИ, ЧТО НЕ НАДО ЛОМАТЬ БАНК»

Вторая часть выступления Антоненко была посвящена новым проектам банка: «Мы решили, что не надо ломать банк, но при этом сделать то, что нам хочется. Всю сознательную жизнь нашей компании мы продавали рассрочки, потому что первыми их внедрили в России, и сейчас они составляют 80 процентов нашего портфеля кредитов на товары. Но ведь можно сделать продукты лучше, чем рассрочка, и мы их создали. Например, автоматизированную систему выдачи кредитов для ваших покупателей „Всегда Да!“. Сервис работает во всех сегментах рынка ретейла в офлайн- и онлайн-среде на территории России».

«Когда создавали этот продукт, думали в первую очередь о том, как сделать так, чтобы клиент был доволен. И всего за год мы получили результат в 50 тысяч подключенных точек к системе, а через сервис уже выдано порядка 60 миллиардов рублей. Ключевым стало то, что в этой системе оформление кредита или рассрочки занимает всего 5 минут, а площадка предоставляет предложения сразу от нескольких банков. По сути, Хоум Кредит поделился своей 35-миллионной базой, которая позволяет обогащать эту заявку, — отметил зампредседателя правления. — Чтобы избавиться от кипы бумаг, сделали СМС-подписание, а чтобы уйти от привязки к стационарным компьютерам, дали возможность оформить рассрочку или кредит с любого планшета, телефона. Грубо говоря, мы придумали „полку“, на которую теперь можем поставить все, что нужно бизнесу: бухгалтерские услуги, РКО, СРМ, кредитование и так далее».

Его выступление длилось около часа и произвело на слушателей большое впечатление.

«Многие вещи, о которых рассказали спикеры, ранее мне были неизвестны: массу полезной информации получил о продуктах банка и развитии маркетплейса, — поделился мнением во время обеденного перерыва один из участников форума Марсель Хайруллин. — Год назад мы сотрудничали с другим банком, но часто рабочий процесс тормозился: то ему требовалось дополнительное время на обработку заявки, то он вовсе отказывал в рассрочке. Мы подключились к системе „Всегда Да!“ — и с тех пор бизнес стал расти».

Форум, организованный Банком Хоум Кредит, по признаю его участников, стал полезной площадкой, где они получили не только интересную и необходимую для бизнеса информацию, но и возможность высказать свои мысли, раскрыть проблемы

«ДАЖЕ ПОВЫСИВ СУММУ ГОНОРАРА, Я НЕ СМОГ СБИТЬ СПРОС…»

Хедлайнером вечера стал один из самых популярных бизнес-тренеров России Максим Батырев, который прибыл в Иннополис за 15 минут до своего выступления.

«Ежедневно поступает по 9–10 заявок на проведение мероприятий или семинаров, и, даже повысив сумму гонорара, не смог сбить спрос», — признался он перед выступлением. Бизнес-тренера пригласили, чтобы он рассказал о том, как управлять реформами в компании в эпоху перемен. В своем выступлении Батырев поведал о пяти национальных бедах, которые достались нам с наследием СССР, о том, почему американские книжки не работают на нашем рынке и что такое русское лидерство.

«Я являюсь клиентом и партнером Банка Хоум Кредит более 15 лет, но пришел на это мероприятие в основном ради выступления Батырева, — признался предприниматель Руслан Королев. — Я прежде уже был на его семинарах: он дает много полезной информации, классные приемы, которые реально работают. И что-то мы уже использовали в своем бизнесе. Надеюсь, что все сегодняшние советы я также смогу применить в своем деле и изменить бизнес к лучшему».

Форум, организованный Банком Хоум Кредит, по признаю его участников, стал полезной площадкой, где они получили не только интересную и необходимую для бизнеса информацию, но и возможность высказать свои мысли, раскрыть проблемы и получить ответы на актуальные вопросы.

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