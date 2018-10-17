Зачем малому бизнесу MBA? Опыт выпускника мадридской бизнес-школы IE

Артем Кучаев, сооснователь и операционный директор IT-консалтингового агентства theMakeApp, специалист с более чем 10-летним опытом работы в корпоративном секторе и на международных рынках, прошел образовательную программу Global Executive MBA в бизнес-школе IE (Испания, Мадрид). О том, действительно ли бизнес-образование необходимо управленцам и собственникам, и как MBA помогает малому бизнесу, Артем рассказал в интервью delo.ua

Артем, расскажите о своем образовательном бекграунде до IE. Какое первое образование вы получили?

У меня классическое постсоветское инженерное образование. Основной диплом я получил по специальности «инженер-системотехник». Такое образование здорово помогает в бизнесе. В его основе — математика, которая развивает структурное мышление и умение строить логические цепи. Ведь что такое бизнес? Это когда существует проблема, которая решается посредством продукта или сервиса. Математический подход помогает увидеть эту проблему с разных точек зрения и найти максимально подходящее решение. Я считаю, что институт — это необходимый этап формирования и развития личности, это социум в миниатюре, рамках которого студенты безопасно тестируют жизненные модели.

С каким запросом вы шли в бизнес-образование? Что рассчитывали получить — прикладные знания от преподавателей, нетворкинг с коллегами или что-то другое?

Я шел к решению о поступлении в бизнес-школу около 5 лет. С точки зрения прикладных знаний у меня практически не было пробелов, потому что в работающем бизнесе ты постоянно расширяешь свой багаж, читая профильную литературу, общаясь с коллегами, партнерами, конкурентами.

Поэтому мотивация была одна — понять, чего я еще не знаю или не умею, что необходимо добрать для развития. Я хотел «прокачать» soft skills, которым в украинской системе образования не уделяют внимания. Например, мне было интересно лидерство. Кроме того, я хотел получить взгляд изнутри других регионов и отраслей. На момент поступления в IE я был совладельцем компании Mirta, которая производила бытовую технику, и у нас были партнеры в Китае. И хоть мы не планировали развиваться глобально с точки зрения продаж, мне было интересно изучить зарубежный опыт. Поэтому ориентировался на поступление в бизнес-школу за пределами Украины.

Чем вы руководствовались при выборе бизнес-школы и программы?

Сначала я изучал профессиональные рейтинги бизнес-школ — смотрел и европейские, и американские. Выбирал из десятка лучших школ в мире. Мне нужно было найти программу, которая соответствовала бы моим целям, рабочему графику и ценовым рамкам. Наиболее подходящей по всем критериям оказалась программа Global Executive MBA в IE. Кроме того, она предполагала возможность окунуться в бизнес-среду Испании, Бразилии, США и Китая, что позволяло более детально познакомиться с ведением бизнеса в других уголках мира.

Как происходит процесс поступления?

Соискатель подает заявку, заполняет анкету, прикрепляет к ней резюме, затем пишет эссе. Представители школы проводят с ним серию интервью — обычно 3-4, и уже по итогам этого принимается решение о зачислении. Для некоторых программ (включая и Executive MBA) нужно пройти тесты GMAT и TOEFL.

Чем Global Executive отличается от классической программы MBA?

На классический MBA, как правило, поступают люди спустя 2-3 года после начала карьеры для того, чтобы «перепрыгнуть» на новую ступень и получить академические бизнес-знания. Аудитория Executive MBA — специалисты с большим опытом и знаниями. У нас на курсе средний возраст студентов был 41 год, я был одним из самых молодых студентов — мне было 35 лет.

Классическая программа MBA длится два года, а наш курс был рассчитан на 15 месяцев. Сама программа стартовала в начале мая 2013 года, закончилась в июле 2014 года. Для тех, у кого не было первого финансового образования, бизнес-школа сделала предварительный курс по финансовому учету.

Executive MBA в IE — очень интенсивная программа, студентов заранее об этом предупреждают. Честно говоря, поначалу относишься к этому снисходительно, но потом быстро понимаешь, что график действительно очень напряженный.

Нам говорили, что нужно будет тратить на обучение не менее 25 часов в неделю. У меня получалось даже больше — в среднем около 40 часов в неделю.

Программа подразумевает, что 50% знаний студенты получают от профессора, а остальные 50% — от одноклассников. Некоторые задания мы делали индивидуально или в команде по 5-6 человек, и, кроме того, на портале школы постоянно происходило онлайн-обсуждение изучаемых тем, в котором должен был участвовать каждый студент.

Например, нам нужно было сделать работу в группе из 6 человек. Я был в Украине, мои одноклассники — в США, Сингапуре, Индии и Германии. Для успешного результата необходимо было определить удобные инструменты для коммуникации, обмена информацией и совместной работы, выбором временного окна для конференц-связи с географией участников, охватывающей практически все часовые пояса, преодолеть языковые и культурные барьеры. Такой формат обучения полностью отражает современный бизнес — вся работа и коммуникация происходят дистанционно. Благодаря сложностям, с которыми я столкнулся во время учебы, мы в theMakeApp создали мобильное приложение Worldstime, которое облегчает выбор удобного времени для связи в разных часовых поясах.

Программа соединяет очное и дистанционное обучение. Насколько это удобно? Позволяет ли это совмещать учебу и бизнес?

Да, это blended программа, там чередуются онлайн и офлайн-блоки. Это было одним из моих критериев при выборе бизнес-школы — наличие дистанционных блоков, потому что у меня нет возможности отрываться от рабочего процесса и уходить полностью в учебу, хотелось совмещать. IE в плане таких смешанных программ — лучшая в мире. Это удобно, и дает возможность сохранять эффективность и в бизнесе, и в учебе.

Расскажите о ваших одноклассниках. Какие отрасли и компании они представляли?

Культура, которую развивает IE — это многонациональность и глобальность. У нас в классе были студенты из 20 стран, много разных индустрий. Со мной учился Global Business Development Director Roche, CFO автомобильного подразделения REHAU, Portfolio & Product Management Director из Siemens, из IT-индустрии, тяжелой промышленности. У нас учился даже полковник Сингапурской армии.

На кого рассчитана эта программа? Есть ли жесткие требования к должности или опыту?

Для бизнес-школы профессиональный профиль студента является основным фактором — они смотрят, насколько ты «вольешься» в класс, насколько твои знания и экспертиза добавят ценности в этом классе и принесут пользу всем остальным. Там нет конкретных критериев вроде «СЕО-минус один», там есть базовые критерии — возраст, опыт, а все остальное зависит от конкретного соискателя, его личных и профессиональных качеств и собранной группы.

Эта программа подходит больше для управленцев или для собственников бизнеса?

Нет принципиальной разницы. Я считаю, что любой управленец должен относиться к бизнесу как собственник. Я сам так подхожу к работе. Это культура, которую нужно воспитывать в компании, правильно делегируя ответственность и полномочия.

Бизнес-образование подходит только для представителей крупного бизнеса или для малого и среднего тоже?

Я считаю, что бизнес-образование не только допустимо, но даже обязательно для представителей малого и среднего бизнеса. У нас в классе были люди из разных бизнесов — и крупного, и малого — собственники и топ-менеджеры.

Собственник любого бизнеса, независимо от объемов, должен быть и маркетологом, и финансистом, и психологом, уметь нанимать правильные кадры.

Бизнес-образование дает набор основных функциональных знаний, необходимых для понимания физики процессов в разных департаментах.

Какие основные ключевые моменты вы можете выделить для себя по итогам обучения? Что было важно для вас как для предпринимателя?

Во-первых, до учебы в бизнес-школе я ориентировался только в одной отрасли — в электронике — и был в ней профессионалом. Электроника в Украине — это около 500 специалистов, которые друг друга знают и формируют отрасль в принципе. А мировая экономика — это миллионы людей, которые, конкурируя, формируют глобальную экосистему. Это совсем другой уровень понимания бизнеса — и он стал доступен в процессе обучения.

MBA дает возможность смотреть шире на проблемы, на отрасль, на бизнес в целом. Это было для меня настоящим открытием. На одном из занятий нам дали очень простой стратегический бизнес-кейс, Мне казалось, что решение у такого элементарного кейса может быть только одно, то что созрело в моей глове, но когда я послушал, что предлагали мои одноклассники, то понял, что все варианты решения рабочие. МВА учит смотреть на проблему под другим, часто неожиданным, углом.

Как программа повлияла на вашу карьеру?

В 2015 году мы с моим бизнес-партнером Юрием Бабичем открыли компанию по разработке мобильных приложений theMakeApp. Сейчас компания трансформировалось в агентство IT-консалтинга, с полным циклом внутренней разработки мобильных приложений, чат-ботов, у нас есть решения основанные на использовании машинного обучения и нейронных сетей. Мы сделали ряд знаковых для украинского рынка мобильных приложений — для Новой Почты, Аптеки Доброго дня, доставки воды Аляска для IDS Borjomi, приложение для сети заправок SOCAR. Я занимаю должность операционного директора — отвечаю за стратегию, развитие бизнеса, маркетинг и финансовый менеджмент. Кроме того, очень ценны знакомства, завязанные в бизнес-школе. После выпуска прошло 5 лет, но мы до сих пор общаемся, можем задать друг другу вопросы, связанные с бизнесом, получить совет, обсудить что-то, иногда даже бываем друг у друга в гостях.

Насколько западное бизнес-образование релевантно для людей, которые работают на украинском рынке?

Международный опыт помогает принять более взвешенные решения. Украинский опыт не уникален. Бизнес — это балансирование между спросом и предложением, а реалии отдельно взятой страны — это дополнительные известные в уравнении, которые просто надо учитывать. Да, от ситуации в регионе никуда не сбежать, но она меняется каждый день, ее нельзя предсказать. На любом рынке есть свои особенности и сложности. Рая на земле не существует как не существует и идеального рынка. Возможность узнать особенности других регионов и найти пути применения иностранного опыта в своей практике трудно переоценить. И при этом классику ведения бизнеса никто не отменял. «Капитал» Карла Маркса до сих пор является основной бизнес книгой.

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