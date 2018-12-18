Зачем хозяева Запада развязали четвёртую мировую войну — Военное обозрение

Третий этап кризиса капитализма был завершен для глобальной мафии успешно. Удалось избежать большой «горячей» войны, СССР и социалистический лагерь разрушили с помощью информационной, идеологической «холодной» войны. Третья мировая, «холодная» война завершилась полной победой Запада, капиталистического мира.



С Пекином хозяева Запада договорились. Китай добровольно перестроил свою экономику под интересы Запада, стал обслуживать Европу и США. Таким образом, «второе человечество», Китай вписали в систему мирового капитализма как «мировую фабрику», что привело к бурному социально-экономическому подъему Поднебесной. Китай довольно быстро превратился во вторую экономическую сверхдержаву в мире, после США. При этом Поднебесная, сохранив идеологическую самостоятельность на основе национал-социализма и древней китайской традиции, стала продвигать свой проект глобализации.

СССР и большинство других стран социализма подверглись разрушению и тотальному ограблению. США и другие страны Запада вывозят из России колоссальные сокровища, стратегические материалы, золото и финансовые средства. Именно этот новый погром и чудовищное разграбление великой России (СССР) спасают США и паразитарный Запад, мировую систему капитализма от кризиса и катастрофы небывалой мощи, которые уже назревали в 1970-1980-е годы. Третий кризис капитализма грозил чисто экономически (расширение системы закончилось, не было новых жертв для грабежа) разрушить всю западную цивилизацию, мир капитализма. США и Запад тогда выплыли только за счёт уничтожения и ограбления России-СССР и стран социалистического лагеря. Российская Федерация и другие обломки великой России (СССР) стали частью мировой системы капитализма.

До настоящего времени, несмотря на частичное восстановление суверенитета в 2000-е годы, Россия является частью этой паразитарной, грабительской системы. Запад и частично Восток высасывают из русской цивилизации ресурсы и энергию, финансовые средства, в обмен русское государство получает бумагу (валюту), на неё же закупаются товары, то средства уходят обратно на Запад, а не вкладываются в развитие. Эта зависимость ведёт к дальнейшей деградации русского мира. История Российской Федерации со времен правления Ельцина – это история сплошного, тотального грабежа народных масс, формирования российского крыла глобальной мафии (олигархической, плутократической «элиты»), разрушения армии и флота, уничтожения промышленного, культурного, образовательного потенциалов, сельского хозяйства, системы здравоохранения и здорового питания, история кровавых конфликтов на землях бывшего СССР. Главное – это то, что происходит ускоренный переход от социалистического общества к обществу потребления (господства «золотого тельца») и истребления, новой наиболее эффективной модели мировой рабовладельческой цивилизации, в которой происходит быстрое вымирание «избыточной» части человечества. Население великой России вводится в режим сверхсмертности, начинается процесс вымирания русского народа и многих других коренных народов русской цивилизации.

Стоит помнить, что приговорили не только коренные народы России-СССР, но человечество в целом, народы глобального Севера и белой расы. Вымирают поляки, Восточная Европа в целом, прибалты, шведы, финны, немцы, белые французы и англичане, итальянцы и т. д. Отсюда жесткий кризис, смута и война на Украине, стремительное вымирание южной части русского суперэтноса (западные русы-русские, малороссы) и бегство молодой и трудоспособной части населения на Запад, в качестве рабочих-рабов. Общество потребления и истребления убивает всё человечество.

Таким образом, хозяева Запада, глобальная мафия невиданно нажились на уничтожении советской цивилизации и соцлагеря. Западники за счёт грабежа и распределения экономики России-СССР, передела сфер влияния и мировых рынков смогли выкарабкаться из затяжного, грозящего крахом кризиса капитализма. Глобальная мафия выиграла время, решив, как ей казалось, «русский вопрос» — уничтожив и подчинив себе великую Россию (русскую цивилизацию). США стали «мировым жандармом», единственной сверхдержавой на планете.

Однако перерыв между кризисами был краток. Паразитарная, грабительская система, подмяв под себя практически всю планету, сказочно обогащая глобальную «элиту», быстро привела к новому системному кризису. К концу 1990-х годов начался четвертый этап мирового кризиса капитализма. Более того, теперь, когда глобальная мафия подчинила себе всю планету, всё человечество, кризис уже накрыл всех. Теперь это системный кризис-«матрёшка»: биосферно-экологический кризис, планета уже не выдерживает потребительскую, деградационно-паразитарную систему, быстро пожирающую всю Землю, начинает отвечать увеличением числа землетрясений, проснувшихся вулканов, цунами, ураганов, страшных пожаров, ливней и потопов и т. д.; кризис человечества – вырождение людей, инволюция человека; вымирание белой расы, кризис западной цивилизации и библейской; кризис мусульманского мира и коранической культуры; кризис русской цивилизации; кризис капитализма, финансово-экономический кризис, перерастающий в социально-политический и т. д. Планета стала погружаться в глобальную смуту.

Планета кончилась. Процесс концентрации управления производительными силами человечества практически завершен. Расширять рынки сбыта больше нельзя. При господстве нынешней потребительской модели нельзя повышать уровень потребления большей части населения Южной Америки, Африки и Азии до уровня благосостояния стран Западной Европы и США. Планета уже гибнет, паразитарное общество потребления съедает Землю, оставляя за собой горы и моря мусора. С другой стороны, глобализация, новые технологии и разделение труда сделали большую часть народонаселения Земли ненужной. Глобальной элите уже не нужны огромные массы для работы на заводах и фабриках, на земле, для службы в армиях.

Выход глобальная «элита», не желающая менять самой несправедливой концепции управления и порожденной ею порочной культуре, видит в «перезагрузке матрицы». То есть в завершении строительства глобальной рабовладельческой цивилизации («новый мировой порядок», «электронно-цифровой концлагерь»). В процессе сократить потребление ресурсов и энергии Земли за счёт радикального сокращения народонаселения планеты. Методы истребления «избыточного» человечества: стандартные – войны, революции, восстания, межнациональные и межрелигиозные конфликты, бойни, голод, болезни, наркотики, алкоголь, «управляемые катастрофы», ведущие к снижению уровня потребления, высокой смертности и снижению рождаемости и т. д.; новые – разрушение традиционной семьи, пропаганда бездетности, жизни ради развлечений и удовольствий, массовое распространение разного рода извращений – извращенцы детей не рожают, массовое распространение средств контрацепции, виртуальный секс, секс-роботы, замена нормальной пищи на искусственную, генетически модифицированную и т. д. Тем самым идёт истребление «лишнего» человечества. Успехи уже заметны. В частности, вымирает белая раса, глобальный Север в целом.

Планируется сократить численность населения планеты и его потребление, сохранив при этом сверхпотребление для глобальной «элиты». После этого будет восстановлена экология (хотя бы частично) планеты, исключена возможность глобальной биосферной катастрофы. Отсюда поддержка различных экологических организаций, вывод грязных и вредных производств с территории «золотого миллиарда» на периферию капиталистического мира, борьба за ликвидацию запасов химического, биологического и ядерного оружия, это в первую очередь касается России.

Глобальная мафия находит традиционный выход из кризиса – с помощью большой войны и за счёт других. То есть больше всего должны пострадать страны и народы Латинской Америки, Африки и Азии, цивилизации-государства – Россия, Китай, Индия, мусульманский мир. Новая мировая война – уже Четвертая мировая, ведёт к «перезагрузке матрицы», пересборке, переустройству планеты. Эта мировая война носит античеловеческий – глобальная мафия против человечества, цивилизационный – война цивилизаций, гибридный характер. Традиционная война – это лишь один из методов ведения боевых действий. Основные задачи:

1) полный контроль над оставшимся человечеством – «электронный, цифровой концлагерь», неорабовладельческая цивилизация с окончательным разделением людей на касту господ-«избранных» и «двуногие орудия». Каста господ получает полный доступ к знаниям и новым технологиям, сверхпотреблению. «Боги» долго живут (мечта о бессмертии) в полной безопасности на «островах безопасности» — в отдельных кварталах, на островах, огромных кораблях и пр. Оставшиеся рабы живут на развалинах прежнего мира, в условиях неорабовладения, неофеодализма, а местами первобытно-общинного строя;

2) сокращение «лишнего» человечества до уровня 1-2 млрд. человек (более радикальный сценарий – до нескольких сотен миллионов). Тотальный контроль над рождаемостью;



3) сокращение потребления основной части населения планеты, поэтому средний класс в Европе и США идёт под нож;

4) восстановление экологии, хотя бы частичное, сокращение производства, вывод вредных, опасных производств в строго определенных зонах планеты; серьёзное сокращение запасов оружия массового уничтожения – химического, биологического, атомного, которое угрожает безопасности самой глобальной «элиты»;

5) разрушение мусульманской цивилизации, коранической культуры. Для этого был создан «черный халифат», и открыт ближневосточный фронт мировой войны. Исламский мир должен понести максимальные потери, а кораническая культура (несущая зерна справедливого мирового порядка, противостоящего западному миру материализма, «золотого тельца») полностью дискредитирована, очернена. По примеру немецкого национал-социализма и арийской идеи;

6) окончательное решение «русского вопроса». По словам одного из идеологов Запада З. Бжезинского: «Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России». Россию планируют добить, расчленить, её ресурсы использовать для создания нового мира. Для ликвидации русских введён режим сверхсмертности (геноцида), остатки населения станут «этнографическим материалом» для нового глобального «плавильного котла»;

7) Поднебесная либо найдёт себе место в новом мировом порядке, либо её также ждёт новый кризис и смута, обрушение в хаос, гражданская война. Китай живёт в зависимости от векового исторического цикла: новая династия (власть), рост производства, населения, расцвет культуры – угасание, рост социального неравенства, гниение элиты – взрыв социального недовольства, народная и гражданская война, хаос, распад страны, внешняя интервенция, резкое сокращение население – преодоление смуты, новая династия. Китай ни разу не смог перейти от периода «малой гармонии» к «великой гармонии». При этом глобальная мафия имеет возможность обрушить экономику Китая – «мировой фабрики». Сейчас этим пользуется Трамп, буквально шантажируя Пекин новыми торговыми пошлинами. А финансово-экономический кризис немедленно взорвёт китайское общество, в нём также множество проблем и перекосов (в частности, развитое и богатое побережье и бедные внутренние провинции).

Глобальная мафия начинает стратегическую подготовку четвёртой мировой войны. США и НАТО громят и расчленяют Югославию. На Балканах создают плацдарм и будущий фронт новой мировой войны. Проблема Косово – это основа для нового пожара на Балканах. 11 сентября 2001 года западные спецслужбы организуют мощную провокацию, имеющую стратегическое значение. Разрушение башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке позволяет США и НАТО получить поддержку «мирового сообщества» и мировой общественности в деле оккупации Афганистана и Ирака. Вашингтон начинает «войну с глобальным терроризмом». В самих США принят «Акт о национальной безопасности, что укрепило американский тоталитаризм и власть американских спецслужб.

Оккупация Афганистана и Ирака в 2001-2003 гг. позволила глобальной мафии решить сразу несколько важных задач. Во-первых, это захват ресурсов. В Афганистане в первую очередь это производство наркотиков, которое резко подскочило после оккупации. Англо-американские спецслужбы, по старой традиции, поставили под контроль производство и распространение наркотиков. Афганистан стал крупнейшим производителем этого оружия геноцида. То есть глобальная мафия убила сразу двух зайцев: огромные прибыли от наркотиков и духовный, интеллектуальный и физический геноцид десятков миллионов людей по всей планете. В Ираке – «черное золото» и культурное, историческое наследие древних цивилизаций Месопотамии, это грабеж бесценных артефактов и их сокрытие с целью сокрытия и искажения подлинной истории человечества.

Во-вторых, это создание двух очагов войны – межрелигиозной, межнациональной, межплеменной, а в перспективе цивилизационной – мира ислама против «мира крестоносцев». И Афганистан, Ирак стали воронками хаоса, в которых идет перманентная война. Запущен молох войны, пожирающий миллионы жизней, и он действует и в настоящее время.

В-третьих, США и НАТО получили две стратегические базы, плацдарма для развязывания мировой войны. Двуречье – это ядро Ближнего Востока. Ирак, где американцы пробыли до 2011 года, стал основой для открытия Ближневосточного фронта. Ирак, а затем Сирия, стали основой для формирования ближневосточного фронта четвертой мировой войны. Афганистан – это регион, оказывающий влияние на индийскую цивилизацию (Индия и Пакистан), Китай, Иран и Среднюю Азию, а через неё Россию. Это плацдарм для формирования центральноазиатского фронта, взрыва республик Средней Азии и соответствующих негативных последствий для России и частично Китая.

Продолжение следует…

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