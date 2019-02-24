Зачем хотят расширить список санкционных продуктов? | Экономика | Деньги — Аргументы и факты

– Действительно, Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила увеличить этот список. В частности, предлагается внести в него мясные и рыбные консервы, яйца, оливки, различные соки и джемы. Запрет на их поставки касается стран ЕС, США, Канады, Украины, Албании, Черногории, Авст­ралии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. Сделать это хотят, потому что часть уже запрещённых товаров идёт под кодами разрешённых, новый список может это исключить, – говорит координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко. – Но для поддержки продовольственной безопасности внутреннее производство должно обеспечивать не менее 90% потребностей граждан в продуктах питания. Пока же отечественным компаниям АПК сложно конкурировать с продукцией ЕС – их уровень поддержки аграрного сектора несопоставим с российским.





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