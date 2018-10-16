Зачем государству и компаниям цифровизация работы?

© Reuters. Крупный бизнес и государство в эпоху технологических прорывов



Investing.com. Алиса Штыкина – Что позволяет крупным государственным и частным компаниям переводить бизнес-процессы на новый цифровой уровень и какую роль в этом процессе играет государство – обсудили участники сессии «Тяжеловесы революции. Крупный бизнес и государство в эпоху технологических прорывов» форума «Открытые инновации» в Сколково.

Внутри компаний существует очень большой разрыв между лидерами, которые находятся на острие цифровой трансформации, и огромным пластом компаний, которые еще даже не достигли базового уровня автоматизации, указывает гендиректор IBS Светлана Баланова. «Избежать этого базового этапа невозможно. Предприятия, которые через него не пройдут, достаточно быстро прекратят свое существование. Нет никаких технологических ограничений для автоматизации, это только вопрос стоимости и желания это сделать», — считает она.

Российские гиганты эту проблему осознали. «Мы четко понимаем: на сегодняшний момент без цифровизации, без лучшего сервиса, а самое главное без понимания того, нужно нашему клиенту (пассажиру, грузоотправителю) мы никуда не сможем двинуться, – рассказал на сессии гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. – С it-платформы мы перешли на цифровую платформу и в рамках этого осмысления начала меняться наша бизнес-модель и технологические процессы».

По словам Белозерова, самым важным элементом является культура, «уровень понимания, куда мы идем, что мы должны знать». Президент РЖД рассказал о запуске специальной электронной площадки, на которой грузоотправители могут заказать услугу перевозки и оплатить ее, сейчас на ней доступны не только железнодорожные, но и автоперевозки, а в будущем будут подключены и другие виды транспортировки. Услуга транспортировки – это в том числе и услуга страхования, специфичного кредитования, все это должно включаться в платформу, отметил он.

Цифровизация абсолютно необходима, согласен гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. В качестве основной задачи он назвал построение цифровой платформы управления «Почтой России». По его словам, создание компании «Почтовые технологии» позволило сократить время внедрения цифровых продуктов с 15 до 5 месяцев (цель – три месяца). Он также обратил внимание на необходимость переноса взаимодействия с клиентом в цифровые каналы. Так, уже сейчас 40 млн человек ежемесячно пользуются цифровыми каналами «Почты России». После запуска электронной подписи 20% посылок начали выдавать с помощью смс и пуш-уведомлений; цель – до 50% взаимодействий с клиентами перенести в цифровые каналы, сообщил Подгузов.

По мере цифровизации экономики общение человека с человеком становится дефицитным и превращается в конкурентное преимущество, считает он. «В «Почте России» 120 тысяч почтальонов. В городе достаточно легко вовлечь людей в цифровизацию, но 70% отделений «Почты России» находятся в сельской местности. Процесс проникновения цифровизации по всей стране зависит от того, насколько мы сумеем придать новое качество работы постальону – это и электронная коммерция, и медицинские, социальные и госуслуги. Большая задача – осуществить трансформацию компании через придание нового статуса нашим почтальонам, организовать последнюю милю доставки цифровых услуг до населения», – уверен руководитель «Почты России».

Без развития логистической инфраструктуры развитие электронной коммерции невозможно, отмечает Баланова. «Глобальный опыт показывает, что ее основными бенефициарами являются периферийные районы. В России пока электронная коммерция сконцентрирована в больших городах, есть большой потенциал для рывка», – считает она.

По ее словам, органы власти сильно продвинулись в области цифровизации, важно, что государство устанавливает этот культурный код. Но особенность it-рынка в том, что лучше всего эти технологии развиваются в рыночной, жесткой конкурентной среде. Нужно избежать крена в сторону огосударствления этого бизнеса: если драйвером цифровой экономики станет государство и госкорпорации, это приведет к печальным последствиям с точки зрения развития технологий, опасается Баланова.

Еще одна глобальная проблема – неразвитость института финансирования, считает председатель правления УК РОСНАНО Анатолий Чубайс: «Центральное звено этой индустрии это LPI, базовый источник финансирования венчурных фондов, в России отсутствует». «(В то время как) банковская часть финансового сектора переразвита, часть финансового сектора, которая предоставляет капитал, equity, в стране почти отсутствует. Это фундаментальный системный изъян. (Но) эту задачу (можно решить)», — говорит Чубайс. Он предлагает разрешить негосударственным пенсионным фондам, чей бюджет в целом составляет около 3,5 трлн рублей, разрешить инвестировать небольшую часть средств (2-5%) в технологические стартапы, вместо того, чтобы держать все средства на депозитах в банках.





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