Зачем Эрдоган посетил Молдавию

24 года турецкие президенты не посещали Молдавию, поэтому визит Реджепа Тайипа Эрдогана не на шутку всполошил молдавских политиков и политологов. Учитывая неоднозначное к нему отношение со стороны Евросоюза и США, ряд молдавских чиновников насторожил визит турецкого лидера, пишет журналист украинского еженедельника «2000» Дмитрий Карабан.

Политики обсуждали стратегическое партнерство и инвестиции, а журналистов интересовала судьба высланных в Турцию учителей, якобы связанных с Гюленом (его обвиняли в попытке организовать госпереворот в Турции).

Стоит напомнить, что 6 сентября в Молдове были задержаны и экстрадированы в Турцию семь турецких учителей лицея Orizont. Адвокат одного из них сообщил, что это сделано по личному указанию Эрдогана.

Учителя-гюленисты и турецкие инвестиции

Кишинев не привык к частым зарубежным гостям высокого ранга, а потому каждый такой визит это своего рода испытание для принимающей стороны. По случаю визита высокого гостя был почти полностью перекрыт центр столицы, граждан попросили лишний раз не выходить на улицу, в т. ч. и на балконы, во время проезда кортежа. Напомним, что во время визита Меркель в августе 2012 года на всем пути ее следования были заварены канализационные люки.

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Последним турецким президентом, посетившим Молдавию, был Сулейман Демирель, который немало сделал в бытность своего президентства (1993—2000) для становления и укрепления гагаузской автономии. В Комрате, столице автономной республики, ему установлен бюст на Аллее славы.

Эрдоган возвращается к политике Демиреля и не скрывает, что хотел бы более серьезного влияния в этом регионе. Последние несколько лет Турция является активным партнером Молдавии, увеличивая товарооборот, инвестиции и сотрудничество в гуманитарной сфере.

17—18 октября, пребывая с официальным визитом в Молдове и Гагаузии, президент Турции открыл ряд объектов социального и гуманитарного характера. По прибытии в Кишинев Эрдоган первым делом отправился к зданию Администрации президента, которое серьезно пострадало во время т. н. молдавского майдана в 2009 г.

Большая часть денег на восстановление была пожертвована Турцией, и работы осуществлялись турецкой строительной компанией. Во время открытия здания Эрдоган заявил, что это «символизирует крепкую дружбу между Турцией и Молдовой». Также он выразил недоумение, что в стране находятся политики, которые негативно оценивают помощь Анкары.

Помимо всего прочего, высокий гость пообещал в ближайшие месяцы предпринять необходимые шаги для увеличения товарооборота. С этой целью два крупных турецких банка откроют свои филиалы в стране — чтобы «работать на благо молдавского народа». Также строительные компании Турции готовы рассмотреть вопрос об инвестициях в ремонт здания Кишиневского цирка.

Главными критиками турецких инвестиций и влияния Анкары выступил тандем Санду—Настасэ, которых активно поддерживает Брюссель. Они считают, что турецкие инвестиции — это плата за лояльность.

Лидер платформы «Достоинство и справедливость» Андрей Нэстасэ активно призывал граждан выйти на акции протеста. «Режим Плахотнюка посредством СИБ* принес в жертву семь турецких граждан, которые внесли огромный вклад в систему образования. Этим поступком судьбы семи человек были уничтожены. Мы живем при диктатуре».

Исторический визит в Гагаузию

Визит Эрдогана неоднозначно восприняла не только оппозиция, поддерживаемая Евросоюзом, но и лидер ПКРМ Владимир Воронин. Он выразил удивление по поводу этой «внезапной любви президента Турции». И также свел это к высланным учителям, обвиненным в поддержке Фетхуллаха Гюлена, который из-за рубежа пытался совершить госпереворот в Турции. «Почему августовский визит отложили?», — задается вопросом Воронин. «Судя по всему, было поставлено условие о выдворении этих турецких граждан», — заключил экс-президент.

На следующий день после высылки учителей из Молдавии в Турцию международная правозащитная организация Amnesty International потребовала расследовать действия Службы информации и безопасности. По мнению организации, СИБ действовала необоснованно, поставив под угрозу здоровье и жизнь высланных людей.

На второй день своего визита президент Турции отправился в Комрат, где его встречали как национального героя. В Гагаузии он также торжественно открывал объекты, которые профинансированы правительством Турции. Среди них Центр медицинской диагностики, детский сад, отремонтированный и модернизированный Дом культуры, новый корпус Дома для престарелых. Все это безвозмездные гуманитарные проекты Турции в республике.

В честь его визита в стране был объявлен выходной, на площадь перед выступлением турецкого лидера собрались чуть ли не половина Комрата. А вдоль улиц, где проезжал кортеж турецкого лидера, стояли дети с флажками Гагаузии и Турции.

Сам Эрдоган назвал свой визит историческим. «Я выступаю за развитие Гагаузии, где живут наши братья. В последние 16 лет, в которые я был премьер-министром, а потом президентом Турции, я всегда хотел приехать в Гагаузию, и сегодня это осуществилось», — заявил он под овации собравшихся граждан.

Также был представлен амбициозный проект образовательного комплекса, который турецкие строительные компании пообещали возвести в ближайшие годы. Помимо основного корпуса, предполагается строительство общежития, теннисных кортов, футбольного поля и плавательного бассейна. Центр, который построят в столице Гагаузии Комрате, будет носить имя президента Турции Эрдогана. Визит восприняли как политическую поддержку ПСРМ

Во время своего визита Эрдоган встречался как с президентом Додоном, так и с действующей властью в лице премьер-министра Павла Филипа, и поужинал с лидером ДПМ (Демократическая партия Молдовы) Владом Плахотнюком. Тем не менее ряд политологов и экспертов расценили этот визит как геополитическую поддержку Социалистической партии (ПСРМ).

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Президент Турции назвал президента Додона «своим хорошим другом», а башкана (главы) Гагаузии, Ирину Влах, которую уже в мае ожидают выборы, своей «дочерью из Молдовы». К слову сказать, Ирина Влах надеется, что те инвестиции, которые ей удалось привлечь в регион, помогут ей переизбраться на второй срок. К тому же предприятия Гагаузии одни из немногих, кого не коснулись российские санкции. Вина, овощи и фрукты из этой автономной республики массово экспортируются в Россию.

«Нужно признать, что за три с половиной года, несмотря на скептиков, которые не верили, что женщина может быть во главе Гагаузии, лучшего башкана не было за все годы независимости», — заявил президент Игорь Додон. Подтвердив, что социалистическая партия на предстоящих выборах окажет Ирине Влах полную поддержку.

В итоге молдавские эксперты по-разному оценивали двухдневный визит турецкого президента. Многие посчитали, что это была благодарность за экстрадицию учителей. Некоторые высказывали мнение, что это новая внешняя политика Турции, которая все больше опирается на пантюркизм.

Впрочем, учитывая инвестиции Турции, Молдавия тут только выигрывает. Правда, на все это неодобрительно взирает Евросоюз.

*Служба информации и безопасности РМ — аналог украинской СБУ.

От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта «Свободной Прессы» и украинской газеты «2000». Сегодня еженедельник «2000» остается одним из немногих объективных украинских СМИ.

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