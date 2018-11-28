Забуксует ли экономика Украины от военного положения в регионах — World News

Рельсы

Перестройки украинской экономики на «военные рельсы» может повлиять на украинский бизнес, предупреждают экономисты. Какие именно отрасли больше всего рискуют «просесть»?

В министерстве экономического развития и торговли Украины говорят, что военное положение, которое будет введено в ряде регионов в среду, 28 ноября, не накладывает ограничений на экономическую деятельность на всей территории страны. «Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме», — говорится в заявлении ведомства, обнародованном накануне.

Но даже в регионах, которые затронет военное положение, риски для экономики очень незначительны, считают в стратегической группе советников при Кабмине Украины. «Если не будет запущена мобилизация в этих областях или жесткие ограничения на экономическую деятельность, или не будет другого государственного вмешательства, тридцатидневное абстрактное военное положение не будет иметь влияния на экономику», — прокомментировал заместитель председателя стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта. По его словам, есть риск падения экспорта металлургической продукции. Но есть он, мол, при блокировании Россией Азовского моря для коммерческого судоходства, а не через введение военного положения в Украине. «Это зависит от действий России, которые не являются предсказуемыми. Но сейчас она разблокировала Керченский пролив для коммерческого трафика», — отметил Павел Кухта.

Аграрии рискуют больше всего

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, впрочем, оценивают ситуацию не так оптимистично. Первый заместитель министра Максим Мартынюк указывает на то, что в случае повторения агрессивных действий России в Керченском проливе объемы перевалки агропродукции, в частности зерновых через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены. В прошлом году через порты Азовского моря было экспортировано около пяти процентов от общего украинского экспорта зерна. «Это много, но период сверхвысокой месячной интенсивности экспорта в этом сезоне уже проходит, поэтому даже учитывая определенные нюансы работы «Укрзализныци» больших проблем от возможной концентрации экспортных потоков мы не ожидаем. (Если бы это произошло. — Ред.) Месяц назад было бы намного сложнее», — говорит Мартынюк.

Кроме этого, в министерстве агрополитики отмечают, что через напряженную ситуацию Азовском море существуют риски потерь для рыбной отрасли, поскольку именно в этом море, по словам заместителя министра аграрной политики, Украина осуществляет самый большой вылов рыбы. «Рыбакам было рекомендовано как вынужденная мера вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось», — отмечает Максим Мартынюк.

При этом эскалация конфликта в Керченском проливе и введения военного положения пока практически не сказались на акциях украинских публичных агрохолдингов, отмечают аналитики консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».»Зарубежные котировки акций украинских публичных агрохолдингов находились почти в пределах своей традиционной динамики 23-26 ноября, несмотря на конфликт в Керченском проливе и публичный ажиотаж вокруг принятия Верховной Радой закона о военном положении», — отмечается в сообщении «УкрАгроКонсалт».

Логистика доставок грузов изменится

Также в министерстве агрополитики сообщили, что пока логистика аграрных грузов, в частности экспортных партий в направлении портов, происходит в штатном режиме. При этом там не исключают, что ситуация может кардинально измениться из-за перебоев в доставке агропродукции к портам железнодорожным транспортом, если грузовые вагоны будут задействованы для военных грузов.

Во вторник, 27 ноября, министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян сообщил, что во время военного положения будет введен особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Также приоритетность в назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода по решениям военного командования.

«Замороженные» инвестпроекты

Впрочем, бизнес больше всего пугает во внедрении военного положения не изменение транспортной логистики, а закрытые возможности. На фоне панических настроений, хоть не значительно, но начала девальвировать национальная валюта. И хотя глава Нацбанка Яков Смолий и независимая ассоциация банков заявляют, что финансовых рисков через военное положение нет, предприниматели опасаются раскручивания маховика инфляции и не исключают, что вся эта ситуация спровоцирует потерю интереса иностранных инвесторов вклады деньги в украинские бизнес-проекты. «Для многих компаний,которые планировали привлечь финансирование или начать сотрудничество с иностранными партнерами это может привести к тому, что эти проекты будут отложены. Поскольку партнеры не будут долго разбираться с тем, как именно введен военное положение, просто поставят крест на это время, пока военное положение будет действующим», — считает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Он отметил, что именно сейчас утверждаются бюджеты проектов иностранных инвесторов на следующий год.

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