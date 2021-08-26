Забудьте о Lambos, NFT — это новый символ статуса криптовалюты. | CryptoHamster.org

Не так много лет назад Lamborghini были основным «изгибом» для криптовалютных «лунных мальчишек», поскольку цены на токены достигли астрономической оценки.Несколько известных сторонников криптовалюты сделали привычкой приезжать на конференции за рулем экзотических суперкаров, и фраза «когда Ламбо» была популярным рефреном в индустрии.

В наши дни NFT, возможно, являются основной темой разговоров в сфере криптовалюты, а владение дорогими PNG-изображениями, которые будут отображаться на изображениях профилей в социальных сетях, является новым символом статуса для «крипторатов».

В своем твиттере в четверг китайский журналист по криптовалюте Колин Ву сообщил, что интернет-шишки в стране являются одними из последних, кто присоединился к шумихе NFT.Цай Вэньшэн, основатель производителя смартфонов и приложения для ретуши фотографий Meitu, как сообщается, приобрел CryptoPunk # 8236 за 125 ETH (около 387000 долларов).

Действительно, CryptoPunks, возможно, самая популярная коллекция NFT на рынке, завоевывает еще большую известность даже за пределами криптовалютного пространства.Как ранее сообщалось, гигант карточных платежей Visa недавно приобрел CryptoPunk # 7610 примерно за 150 000 долларов.

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Budweiser также недавно приобрел фан-арт за 120 000 долларов, а также домен Beer.eth, что, похоже, становится все более привлекательным для NFT.Гигант социальных сетей Facebook также заявил, что «определенно рассматривает» NFT в рамках разработки своего продукта для кошелька криптовалюты Novi.

По состоянию на середину августа популярная торговая площадка NFT OpenSea зафиксировала рост объема торгов более чем на 76 000% с начала года на фоне нынешней шумихи о NFT.Игры NFT для игры и заработка, такие как Axie Infinity, находятся на пороге с точки зрения таких показателей, как интернет-трафик и цена токенов управления.

Предупреждения о возможном пузыре для NFT также начинают циркулировать критики, заявляя, что нынешний ажиотаж является неустойчивым.С другой стороны, сторонники утверждают, что NFT могут быть для Web 3.0 тем же, чем социальные сети и электронная коммерция были для Web 2.0.