За январь-сентябрь Украина экспортировала агропродукции на $15,6 млрд. Продовольствие, Экономика

Импорт продукции АПК за девять месяцев вырос на 10% по сравнению с прошлым годом

За январь-сентябрь экспорт продукции АПК из Украины составил $15,6 млрд, что на 22% больше чем за аналогичный период 2018 года.

При этом, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), импорт достиг $3,9 млрд, что на 10% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В целом, внешнеторговый баланс агропродукции составил $11,7 млрд.

За этот период доля продукции АПК в структуре общего экспорта товаров из Украины составила 42,1%, а в структуре импорта — 9,6%. По сравнению с девятью месяцами 2018 года, доля экспорта выросла с 37,1% до 42,1%, импорта — не изменилась.

В товарной структуре экспорта больше всего выросли поставки продукции растениеводства — на 36% или $2,4 (за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). На это существенно повлиял экспорт кукурузы, который вырос на $1,4 или на 61%. Также на 12% или на $241 млн вырос экспорт готовых пищевых продуктов. В частности, вырос экспорт жмыха подсолнечного (на 23% или $134,3 млн).

В товарной структуре импорта увеличились закупки продукции животноводства — на 14% или $88,5 млн (за счет сыров и мороженой рыбы). Также вырос импорт продукции растениеводства — на 11% или $123,9 (за счет фруктов и лука) и готовых пищевых продуктов — на 9% или $143,9 млн (за счет табачного сырья и хлебобулочных изделий).

По данным Укрцукру, экспорт сахара из Украины за сентябрь-август сократился на 27% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года, до 409 800 тонн на $144,3 млн.

В октябре 35 украинских производителей молока включили в список экспортеров в Саудовскую Аравию, а в июне Украину включили в список стран-экспортеров молока в Японию.





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