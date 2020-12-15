за ростом экспорта в СЗФО замаячил обвал



В III квартале в СЗФО вырос экспорт. Но эксперты призывают не обнадёживаться.



Товарооборот за III квартал достиг $18,6 млрд, что на 8,7% больше, чем в предыдущем квартале, но до показателей 2019–го регионам СЗФО по–прежнему далеко. Перепад в денежном эквиваленте — $4,2 млрд. На экспорт приходится $9,9 млрд, на импорт — $8,6.



Экспорт по новым правилам: «Бронка» меняет схему переправки грузов



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Экспорт по новым правилам: «Бронка» меняет схему переправки грузов



Увеличение объёмов продаж на зарубежные рынки наблюдается по восьми из десяти позиций. Экспорт химии из СЗФО вырос на 20%, металла на — 17,6%, текстиля — на 9,4%. Реабилитировались поставщики электрических машин, транспорта и оборудования. После резкого спада весной им удалось обойти свои прошлогодние рекорды. На конец сентября было экспортировано товаров на сумму $2,2 млрд, в то время как за аналогичный период 2019–го — $1,9 млрд.

Впрочем, считать эти данные улучшением в экономике было бы ошибкой, уверяют эксперты. Драйвером восстановления мировой торговли сейчас является отложенный спрос. Когда зарубежные партнёры утолят голод, вызванный затяжной COVID–изоляцией, регионы Северо–Запада вновь ждёт сокрушительный обвал.



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