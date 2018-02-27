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За прошлый год капитальные инвестиции в Украину выросли на 22%

Экономика Украины27 Фев 2018
За прошлый год капитальные инвестиции в Украину выросли на 22%
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  • За прошлый год капитальные инвестиции в Украину выросли на 22%  ЛІГА.net

  • В Украине выросли капитальные инвестиции: куда вкладываются деньги  Обозреватель

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