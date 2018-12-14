За порогом бедности. Кому на Украине жить хорошо, а кому выживать невыносимо — Украина.ру

В акте провозглашения независимости Украины черным по белому сказано: в стране будет социально ориентированная рыночная экономика. Подобная экономика, считают эксперты, должна заботиться в первую очередь об интересах малоимущих граждан и наемных работников.

Однако украинские правящие элиты взяли на вооружение неолиберальные экономические лозунги: «Нет денег на бензин — поезжай на автобусе, нет денег на автобус — иди пешком». По факту украинцам это приносит максимальное удорожание всех товаров и услуг, дистанцирование государства от ограничения деятельности бизнеса и рынка. Попросту говоря, власть прекратила регулировать, удерживать цены на жизненно важные товары и услуги.Такова цена Майдана: Пушков прокомментировал слова Порошенко о бедности на Украине

Вал протестов по Европе в последние годы свидетельствует о том, что либеральная или неолиберальная модель госуправления находится в глубоком кризисе. Особенно страдает от постоянного затягивания поясов население Южной Европы. В северо-европейском регионе ситуация немного лучше.

Но дело в том, что Украина — пока что самая бедная страна Европы с самыми низкими зарплатами. И франшиза успешной европейской экономической модели здесь уже много лет не приживается.

На пенсии не хватит

«Сегодня у нас «директор-ориентированная» экономика, когда сверхприбыли получают только собственники бизнеса, руководители, директора. А наемные работники в частном секторе экономики, в большинстве своем, оформлены на минимальную зарплату. Но в госсекторе уровень зарплат, как правило, в несколько раз ниже, чем в частном.

По данным ООН, до 60% украинцев живут за гранью или на грани бедности», — сообщает в этой связи глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Его дополняет экономист Виктор Скаршевский, утверждающий, что 90% украинских пенсионеров (а это 10 миллионов человек) получают пенсии, уровень которых ниже фактического прожиточного минимума. Средняя пенсия в стране — $90. И у Пенсионного фонда (ПФ) не хватает денег для выплаты даже этой средней пенсии.

«На прошлой неделе Верховная Рада внесла изменения в закон о бюджете на 2018 года, которыми увеличивается дефицит ПФ практически на 11 млрд грн (26,8 млрд руб.). И в этом году он составит не 139 млрд грн (339 млрд руб.), а порядка 150 млрд (365,8 млрд руб.). Не будет хватать и на выплату пенсий и в следующем году, а дефицит ПФУ будет увеличиваться. Это — приговор всей пенсионной реформе», — добавил финэксперт.

Ограничить разрыв

В 2019 году на Украине пенсию поднимут всего на $8 — до 1596 грн (3892 руб.). Прожиточный минимум — также на $8 — до 1932 грн (4712 руб.), минимальная зарплата — на $17 — до 4173 грн (10 178 руб.). Этими деньгами вряд ли возможно будет покрыть растущую «коммуналку». Ведь людям приходится экономить даже на еде и одежде, чтобы заплатить по счетам. А субсидии получать все сложнее и сложнее.По законам нищеты. Почему на Украине растут долги по зарплатам

По данным Госкомстата, пропасть между 10% самых богатых и самых бедных украинцев увеличилась за год на 0,2%. А зарплата народных депутатов со всеми надбавками на депутатские полномочия составляет около 60 тысяч гривен (146,3 тысячи рублей). Причем дополнительные средства на выполнение депутатских обязанностей, как правило, тратятся на личные нужды народных избранников. Это в 6 раз выше, чем в среднем по стране.

Примечательно, что в Европе (в частности, в северной ее части) руководитель не может получать зарплату, в энное количество раз превышающую самую низкую зарплату в/на его компании/предприятии. Так, ограничение по разрыву в доходах руководителей и подчиненных составляет 15-20 раз.

Такой принцип, по крайней мере в бюджетном секторе, нужен и Украине. По словам экспертов, почти все руководство госпредриятий получает чистыми свыше 100 тыс. грн в месяц (около 240 тыс руб.). А с премиями, льготами и надбавками некоторые руководители госпредприятий (особенно госмонополий) получают ежемесячно более 1 млн грн (2,4 млн руб.).

Но у украинских законодателей нет политической воли вводить взаимозависимость между сверхдоходами и минимальными доходами.

Бонусы не для простых граждан

«В среднем только в 2,9 раза зарплаты евродепутатов выше средней зарплаты по экономике. В нашей бедной экономике зарплаты депутатов завышены минимум в два раза. И если мы хотим прийти к среднеевропейским показателям, зарплату украинских нардепов нужно уменьшить в два раза», — подсчитал Виктор Скаршевский.

А ведь кроме надбавок у них есть еще и бонусы, которые положены по закону и прописаны в бюджете. Название этой статьи в главном финансовом документе страны звучит красиво: «субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий».

Но по сути это предвыборный фонд для депутатов-мажоритарщиков. В 2019 году на него предусмотрено 4,9 млрд грн (11,95 млрд руб.). Причем львиную долю получат провластные депутаты. Деньги пойдут на округа, где находятся предприятия и остальной бизнес депутатов. А значит, состоится очередной распил бюджетных средств.

Секреты зарплатного роста

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман докладывает: «Экономика Украины стабильно растет 11 кварталов подряд. А значит, создается больше рабочих мест, возникает конкуренция между работодателями. Как следствие, появляется потребность в профессионалах, которым готовы платить достойную зарплату».Рабинович: Власть довела Украину до нищеты

Но Гройсман не указал конкретного количества созданных рабочих мест по стране. Ведь зарплаты номинально растут, но не из-за увеличения рабочих мест, производительности труда, не из-за прихода инвестиций (а это означает модернизацию и, снова же, наращивание производительности). Причина в том, что в стране становится меньше рабочих рук — просто специалисты уезжают за рубеж. Так создается дефицит рабочей силы, что и влияет на повышение зарплаты. Но эксперты уверены, что это явление временное и оно уже сейчас себя практически исчерпало.

Успешные экономики мира построены на среднем классе, который составляет 60-70%. В то время как представителями среднего класса в Украине, согласно Госкомстату, считают себя всего 0,6% украинцев. А бедными — более 70%.

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